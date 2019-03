Τοπικά Αγωγές 1.000 στρατιωτικών για τα δώρα στο Ειρηνοδικείο Βόλου Εργαστήρι σχεδίασης και κατασκευής F1 αγωνιστικών αυτοκινήτων Λιλιπούτειοι φουρνάρηδες έφτιαξαν γλυκίσματα Προσκλητήριο συμπόρευσης στις εκλογές από τη ΛΑ.Ε. Τελευταία νέα απο Τοπικά Λευτέρης Κοντός: «Ο Βόλος στο επίκεντρο ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη επενδυτικών έργων» Τελευταία ενημέρωση: 2019-03-16, 18:19:59 Ξεκίνησε σήμερα στις 10 το πρωί στο Ξενία το συνέδριο «MarePort 2019: Η Θεσσαλία διεθνής κόμβος Εξαγωγών, Ναυτιλίας, Χρηματοδοτήσεων και Καινοτόμων Εργων» Με έργα κι όχι θεωρίες θα μιλήσουν επικεφαλής οργανισμών, επιχειρήσεων και επενδυτικών κεφαλαίων από τους χώρους της Ναυτιλίας και των Logistics, των Funds και των Τραπεζών αλλά και του Real Estate, στο συνέδριο MarePort 2019- Port, Logistics and Innovative Commercial Projects: Η Θεσσαλία διεθνής κόμβος Εξαγωγών, Ναυτιλίας, Χρηματοδοτήσεων και Καινοτόμων Εργων», που φιλοξενείται από σήμερα, Σάββατο 16 Μαρτίου, στις 10 το πρωί, στο Domotel Xenia Βόλου και πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη Θεσσαλία και στον Βόλο. Σε συνέντευξή του στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ με αφορμή τη σημερινή έναρξη του συνεδρίου ο κ. Λευτέρης Κοντός CEO IN4CAPITAL LTD, εταιρεία διασύνδεσης εταιρειών με επενδυτές, υπογραμμίζει ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθούν από ομιλητές του συνεδρίου και κάποιες επενδύσεις που έχουν ήδη κλείσει σε τοπικές εταιρείες. «Οσοι παρευρεθούν στο συνέδριο θα έχουν την τύχη να ακούσουν από τους ίδιους τους ομιλητές για τα μελλοντικά τους σχέδια τις σκέψεις τους αλλά και τις συνέργειες που είναι ανοιχτοί να δημιουργήσουν προκειμένου να χτίσουν μια μακρά και στρατηγική συνεργασία στην περιοχή μας με επιχειρήσεις αλλά και φορείς», απευθύνει επίσημο προσκλητήριο συμμετοχής στο συνέδριο ο κ. Κοντός, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι ο Βόλος συγκεντρώνει υψηλό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη επενδυτικών έργων. Συνέντευξη στην Ελένη Χάνου - Κύριε Κοντέ, για πρώτη φορά πραγματοποιείται στον Βόλο και στη Θεσσαλία το MarePort, ένα σημαντικό επιχειρηματικό συνέδριο. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν ο Βόλος και η Θεσσαλία για τη φιλοξενία του συνεδρίου στο οποίο θα μιλήσει η «αφρόκρεμα» στους χώρους της Ναυτιλίας και των Logistics, των Funds και των Τραπεζών, των Επιχειρήσεων και του RealEstate; Είμαστε πολύ χαρούμενοι που διοργανώνουμε ένα τόσο σημαντικό συνέδριο για πρώτη φορά στον Βόλο. Μέσω της καθημερινής μας ενασχόλησης και συνεργασίας με επιχειρήσεις και επενδυτικά κεφάλαια από το εξωτερικό αλλά και από την Ελλάδα εισπράττουμε το ενδιαφέρον τους για την περιοχή καθώς και τις ευκαιρίες που ανοίγονται σε αυτή μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης επενδυτικών έργων τα οποία θα αναδείξουν την στρατηγική θέση και σημασία του Βόλου, μια πόλη και περιοχή στο κέντρο της χώρας η οποία μπορεί να συνδυάσει το λιμάνι, το αεροδρόμιο, το σιδηροδρομικό δίκτυο, τους οδικούς άξονες, την καινοτομία αλλά και το ανθρώπινο κεφάλαιο που όλα αυτά σε συνδυασμό μπορούν να «επιστρέψουν» μια τεράστια υπεραξία σε όλους τους πολίτες και στα επαγγέλματα που θα επηρεάσουν. Ενας ακόμα λόγος επιλογής του Βόλου ως πόλη που θα φιλοξενήσει το MarePort 2019 είναι διότι κάποια μέλη της ομάδας της In4Capital ενός εκ των διοργανωτών κατοικούμε στον Βόλο και θέλουμε με τον δικό μας τρόπο να βάλουμε ένα λιθαράκι στην ανάπτυξη της πόλης και περιοχής που μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Και από το τεράστιο ενδιαφέρον που εισπράττουμε για το συνέδριο φαίνεται πως υπάρχουν και πολλοί ακόμα που βλέπουν προς την ίδια κατεύθυνση και αυτό μας γεμίζει χαρά. - Τι είδους ευκαιρίες αναμένεται να προκύψουν για τον κόσμο του επιχειρείν μέσω του συνεδρίου; Υπάρχουν κάποια άμεσα σχέδια, που αναμένεται να δρομολογηθούν στην περιοχή; Οσοι παρευρεθούν στο συνέδριο θα έχουν την τύχη να ακούσουν από τους ίδιους τους ομιλητές για τα μελλοντικά τους σχέδια τις σκέψεις τους, αλλά και τις συνέργειες που είναι ανοιχτοί να δημιουργήσουν προκειμένου να χτίσουν μια μακρά και στρατηγική συνεργασία στην περιοχή μας με επιχειρήσεις αλλά και φορείς. Είναι άνθρωποι που μιλάνε με έργα και όχι με θεωρίες και η θέση τους στους οργανισμούς που ηγούνται το αποδεικνύει αυτό. Μάλιστα κάποιοι εξ αυτών τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινώσουν και κάποιες επενδύσεις που έχουν ήδη κλείσει σε τοπικές εταιρείες. Εκτός των ομιλιών στα δύο πάνελ το κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να μιλήσει με τους καλεσμένους ομιλητές στα δύο διαλείμματα για coffee break και στο τέλος στο cocktail and snacks session. - Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε την οικονομική κρίση. Κι όμως μέσα σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον υπάρχουν επαγγελματίες που μπορούν να δημιουργούν ευκαιρίες ανάπτυξης… Ποιο είναι το μυστικό; Κατά την άποψη μου το «μυστικό» είναι πιο απλό από ό,τι πιστεύουμε, θα έλεγα με την σκληρή και παράλληλα έξυπνη και καινοτόμα δουλειά και σκέψη μπορεί κάποιος να δημιουργήσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης που έχει ανάγκη η επιχείρηση του, επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας ιδίως στις μέρες μας και στην εποχή των business και των social networks είναι και η επιχειρηματική δικτύωση κάτι που με το συνέδριο μας προσπαθούμε να φέρουμε πιο κοντά τους επιχειρηματίες με τους επενδυτές αλλά και με άλλους ειδικούς από διάφορους χώρους με σκοπό η μια πλευρά να κατανοήσει καλύτερα την άλλη στα επιχειρηματικά θέματα και τον τρόπο λήψης αποφάσεων. - Πού πιστεύετε ότι μπορεί να επενδύσει ο Βόλος για να δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης; Οπως περιέγραψα και πιο πάνω ο Βόλος και η Μαγνησία βρίσκονται σε ιδιαίτερη γεωστρατηγική θέση, επενδύσεις στους χώρους της βιομηχανίας, των logistics και μεταφορών, της καινοτόμες εφαρμογές και φυσικά του τουριστικού προϊόντος είναι απαραίτητες και πιστεύουμε ότι αυτές θα φέρουν ευκαιρίες ανάπτυξης και την πολυπόθητη αλλαγή σελίδας από την κρίση στην ευκαιρία για τον τόπο αλλά και γενικότερα για την εθνική οικονομία. Αυτές θα έχουν το μεγαλύτερο δυνατό θετικό αντίκτυπο αν υλοποιηθούν σε συνδυασμό με τον απαραίτητο άξονα της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων πράγμα που σημαίνει ότι το κομμάτι των εξαγωγών και όχι μόνο η πώληση στην εσωτερική αγορά θα είναι αυτό το κρίσιμο σημείο που θα κάνει την μεγάλη διαφορά στις επιχειρήσεις, όπως επίσης και οι ξένες επενδύσεις σε συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή. Για αυτούς τους λόγους πιστεύουμε ότι το συνέδριο MarePort 2019 γίνεται στο καλύτερο timing και θα αποτελέσει ένα εργαλείο για τους συμμετέχοντες. - Πώς υποδέχτηκαν οι τοπικές επιχειρήσεις και φορείς τη διοργάνωση του MarePort 2019; Οι επιχειρήσεις από όλη τη Θεσσαλία και φυσικά τον Βόλο από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν την προσπάθεια μας είτε μέσω χορηγιών είτε με την παρουσία τους στο συνέδριο και αυτό είναι κάτι που μας δίνει το σήμα ότι οι επιχειρήσεις «διψάνε» για ποιοτική ενημέρωση και δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις αλλά και την πλευρά των επενδυτών, επίσης οι φορείς που μας υποστηρίζουν με την πολύτιμη συμβολή τους όπως το Υπουργείο Ναυτιλίας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, ο Δήμος Βόλου, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών είναι αυτοί που δίνουν το στίγμα της επόμενης ημέρας και αποδεικνύουν ότι είναι δίπλα στην επιχειρηματικότητα με όσα μέσα διαθέτουν και έχουν ισχυρή δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς από τη πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν με τις δυνάμεις μας για να φέρνουμε αξία και προοπτικές στην επιχειρηματικότητα και στην τοπική οικονομία.