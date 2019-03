Νέα πανελλήνια διάκριση για το κρεοπωλείο –μαγειρείο Μυλωνάς

Χρυσό βραβείο για το κρεοπωλείο – μαγειρείο Μυλωνάς στα Estiatoria.gr Premium Awards 2019

Μία ακόμη πανελλήνια χρυσή διάκριση προστίθεται στο δημιουργικό βιογραφικό του Βολιώτη επιχειρηματία Κωνσταντίνου Μυλωνά, ο οποίος διατηρεί σημαντική θέση στον χώρο του κρέατος, της καινοτομίας και της γεύσης.

Ρεπορτάζ: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

Με Gold Award of Quality and Taste διακρίθηκε στον θεσμό Estiatoria.gr Premium Awards 2019 το κρεοπωλείο – μαγειρείο Μυλωνάς, ενώ παράλληλα το εστιατόριο κατετάγη μεταξύ των καλύτερων στην κατηγορία take away, σε πανελλαδική βάση.

Ο μεγαλύτερος πανελλαδικός θεσμός ανάδειξης κορυφαίων επιχειρήσεων εστίασης Estiatoria.gr Premium Awards 2019 έχει σκοπό να αναδείξει τα καλύτερα εστιατόρια και επιχειρήσεις στον κλάδο της γαστρονομίας στην Ελλάδα.

Η απονομή της χρυσής διάκρισης πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 4 Μαρτίου, παρουσία πλήθους κόσμου και το χρυσό βραβείο στην κατηγορία κρεοπωλεία – ελληνική κουζίνα παρέλαβε ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, «ψυχή» της επιχείρησης, ευχαριστώντας το κοινό και την κριτική επιτροπή για τη συγκεκριμένη διάκριση.

Με δήλωσή του στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ο κ. Μυλωνάς υπογράμμισε ότι «κάθε βραβείο και κάθε νέα διάκριση είναι η επιβράβευση των προσπαθειών μας και αποτελεί παράλληλα την κινητήρια δύναμη που μας δίνει ώθηση να συνεχίσουμε και να υλοποιήσουμε τους στόχους και τα όνειρά μας».

Η ανοδική πορεία πενήντα και πλέον ετών συνεχίζεται, ενώ όπως επισημαίνει ο δυναμικός επιχειρηματίας «όταν υπάρχουν μεράκι, συγκροτημένη ομάδα και ο καπετάνιος οδηγεί το πλοίο στη σωστή κατεύθυνση, δεν υπάρχει δυσκολία».

Αναλύοντας τη φιλοσοφία της επιχειρηματικής του δραστηριότητας που βασίζεται στην καινοτομία, τις ευφάνταστες κρεατοδημιουργίες και τη γαστρονομική παράδοση, υπογραμμίζει ότι «εστιάζεται στην κάλυψη των αναγκών του κόσμου, των καταναλωτών, οι οποίοι μας στηρίζουν και μας δίνουν δύναμη να πραγματοποιήσουμε πάρα πολλά όνειρα και να τα μοιραστούμε μαζί τους, θέτοντας, παράλληλα, καινούργιους στόχους».