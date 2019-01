Αυτός είναι ο ύποπτος φάκελος με τη σκόνη στα Πανεπιστήμια

«THE ULTIMATE VICTORY IS FOR ISLAM… BUT NOT THROUCHMUSLIMS!!»: «Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΙΚΗ ΕΊΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ», είναι το εξώφυλλο του φυλλαδίου που εμπεριέχεται στον πρώτο ύποπτο φάκελο που είχε φθάσει στο Πανεπιστήμιου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, όπως φαίνεται στην φωτογραφία ντοκουμέντο, μετά το άνοιγμά του από τους υπαλλήλους του πανεπιστημίου, οι οποίοι τέθηκαν σε καραντίνα έως χθες το απόγευμα όταν βγήκαν τα καθησυχαστικά αποτελέσματα του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Και οι υπόλοιποι φάκελοι που στάλθηκαν σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και καθηγητές φέρεται να είχαν παρόμοιο περιεχόμενο και τον ίδιο… Ινδό αποστολέα. Στο κάτω μέρος του εντύπου, αυτό φαίνεται να προέρχεται από την ιστοσελίδαwww.straightpathonline.com, που φέρεται να ασπάζεται τον ακραίο ισλαμισμό, ενώ στο αντίστοιχο κανάλι στο youtube υπάρχουν αναρτήσεις όπως η παρακάτω: «Η ψυχή του Κορανίου είναι η ισορροπία και η εμπιστοσύνη για να κρατήσει το σύμπαν στην ισορροπία του ... Η Ψυχή του Κορανίου είναι για όλη την ανθρωπότητα !! ΟΧΙ για οποιαδήποτε συγκεκριμένο ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ!!».

Οι 15 ύποπτοι φάκελοι που εστάλησαν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και σχολές σε όλη τη χώρα, προκάλεσαν την έντονη ανησυχία στις αρχές καθώς ορισμένοι από αυτούς περιείχαν σκόνη, με… ερεθιστικές ουσίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και βελτίωση συγκολλητικών ουσιών και μελανιών εκτύπωσης. Σύμφωνα με στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι ουσίες δεν ήταν επικίνδυνες και είχαν ήπια συμπτωματολογία στην περίπτωση επαφής με το πρόσωπο και τα μάτια.

Ορισμένοι από αυτούς είχαν σταλεί το προηγούμενο διάστημα και οι αρχές ενημερώθηκαν από τους παραλήπτες τους χθες το μεσημέρι.

Ειδικότερα, έφτασαν φάκελοι, μετά το πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη, στην Πρυτανεία Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Αιγάλεω, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στον Βόλο, το πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά, το Πανεπιστήμιο Κέρκυρας όπου εντοπίστηκε στα ΕΛ.ΤΑ, στην ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην σχολή ΣΕΛΈΤΕ) στην Καλογρέζα, αλλά και σε σχολές στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, στην Άρτα, «διπλός» στην Κοζάνη. Στο αεροδρόμιο «Ελεύθεριος Βενιζέλος» εντοπίστηκε φάκελος με παραλήπτης καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ ένας δεύτερος είχε σταλεί και στο ίδιο το ΑΠΘ, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θράκης στη Θεσσαλονίκη και στο Πανεπιστήμιο Σπάρτης. Όλοι οι φάκελοι περιείχαν φυλλάδια και κάποιοι από αυτούς είχαν και σκόνη, με αρχικά άγνωστη χημική σύσταση. Μάλιστα, ορισμένοι από αυτούς είχαν σφραγιστεί από την διαλογή των ΕΛ.ΤΑ, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, φτάνοντας στους παραλήπτες τους με μεγάλη καθυστέρηση.

«Κράτησε τα γραμματόσημα»

Ο πρώτος φάκελος σύμφωνα με πληροφορίες εστάλη το μεσημέρι της Τετάρτης στο πανεπιστήμιο Αιγαίου μέσω ΕΛΤΑ με τουλάχιστον επτά υπαλλήλους να έρχονται σε επαφή μαζί τουςαλλά και με την συγκεκριμένη σκόνη. Σύμφωνα με πληροφορίες τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες, όπως ακριβώς προβλέπονται στην 116η εγκύκλιο, για την ασφαλή μεταφορά ραδιοχημικών υλικών, καθώς έφτασε στη Μυτιλήνη το C130, με την πρώτη ΕΜΑΚ, η οποία μετέφερε τον φάκελο στο Γενικό Χημείο Κράτους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο φάκελος και η άγνωστη σκόνη τοποθετήθηκαν σε τρεις διαφορετικές συσκευασίες, σφραγίστηκαν και στη συνέχεια ο δράστης τις έβαλε μέσα σε σακούλες απορριμμάτων και από εκεί σε ειδικό κιβώτιο.

Εν συνεχεία χθες διαπιστώθηκε πως ακόμη ένας φάκελος εστάλη στην Πρυτανεία της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, έχοντας ως παραλήπτη τον αντιπρύτανη του πανεπιστημιακού ιδρύματος. Ο συγκεκριμένος φάκελος είχε ως ημερομηνία διαλογής τον Νοέμβριο και ανοίχτηκε την Τετάρτη από δύο γυναίκες οι οποίες δεν έδωσαν σημασία, τον έκλεισαν και τον άφησαν πάνω στο γραφείο του. Οι δύο γυναίκες δεν παρουσίασαν κάποια συμπτώματα, με τον αντιπρύτανη του ιδρύματος να ενημερώνει άμεσα την ΕΛ.ΑΣ., καθώς είχε ενημερωθεί για τον αντίστοιχο που είχε σταλεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ακόμη ένας φάκελος εστάλη στα ΕΛΤΑ Κέρκυρας, έχοντας ως παραλήπτη το πανεπιστήμιο του νησιού. Φάκελος εστάλη και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο Αιγάλεω, με την διαλογή στα ΕΛ.ΤΑ να γίνεται τον Δεκέμβριο, με τον πρύτανη του ιδρύματος, που τον παρέλαβε να τον πετάει στα σκουπίδια.

Αντίστοιχοι φάκελοι εστάλησαν, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν χθες οι αρχές, σε ιδρύματα στο Αργοστόλι, στην Άρτα, δύο στην Κοζάνη, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο τελευταίος φάκελος είχε παραλήπτη έναν καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αλλά δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του, ενώ ένας δεύτερος είχε πάει απευθείας στο ΑΠΘ. Παράλληλα, στην Κοζάνη ένας καθηγητής άνοιξε τον πρώτο ύποπτο φάκελο που είχε σταλεί στο ίδιο πανεπιστήμιο, το δεύτερο δεκαήμερο Δεκεμβρίου, τον έσκισε και κράτησε μόνο τα γραμματόσημα, ενημερώνοντας χθες τις αρχές, όταν είδε πως είχε πάρει διαστάσεις το θέμα.

Από την έως τώρα έρευνα έχει προκύψει πως ο φάκελος που εστάλη στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου είχε σφραγίδα διαλογής των ΕΛΤΑ από τον Νοέμβριο και αυτός που εστάλη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου είχε σφραγιστεί τον Δεκέμβριο.

Οι διωκτικές αρχές πρόκειται να διερευνήσουν αν όντως υπάρχει κάποιος Ινδός αποστολέας, ενώ όλοι οι φάκελοι θα σταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. σε μία προσπάθεια να εντοπιστούν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό του αποστολέα. Ενημέρωση για την υπόθεση έλαβε από την πρώτη στιγμή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ.

ΠΗΓΗ: thetoc.gr