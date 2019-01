Στον Βόλο ο Νίκος Παπανδρέου

Ο γιος του ιδρυτή τού ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για το βιβλίο του «Ανδρέας Παπανδρέου - Ο οικονομολόγος»

Στον Βόλο την ερχόμενη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου ο Νίκος Παπανδρέου, για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ανδρέας Παπανδρέου - Ο οικονομολόγος». Ο γιος του ιδρυτή τού ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού της χώρας, που σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής στις ευρωεκλογές του Μαΐου, θα είναι ο βασικός ομιλητής εκδήλωσης που τελεί υπό την αιγίδα της οργάνωσης του Κινήματος Αλλαγής στο Μεταξουργείο στις 18.00.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το τελευταίο του βιβλίο «Ανδρέας Παπανδρέου – Ο οικονομολόγος», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Καστανιώτη».

Πρόκειται για το ένατο κατά σειρά βιβλίο του Νίκου Παπανδρέου, που ο συγγραφέας προσεγγίζει τον πατέρα του και ιδρυτή τού ΠΑΣΟΚ όχι ως πολιτικό αυτή τη φορά, αλλά ως οικονομολόγο. Άλλωστε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας επιστήμονας εγνωσμένου κύρους, με λαμπρή ακαδημαϊκή πορεία στις ΗΠΑ πολύ πριν ασχοληθεί με την πολιτική, πολλώ δε μάλλον πριν γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Ο συγγραφέας και οικονομολόγος Νίκος Παπανδρέου μέσα στο βιβλίο αναλύει την προσφορά του Ανδρέα στην οικονομική επιστήμη. Η αφήγηση δομείται γύρω από τα ιστορικά γεγονότα της εποχής που έζησε ο Ανδρέας και τον τοποθετεί ανάγλυφα πάνω στον μεγάλο καμβά της ιστορίας της σύγχρονης οικονομικής σκέψης. Ξεκινώντας με κάποιες αμφιβολίες για τις θεωρίες που ο ίδιος δίδασκε, βλέπουμε πως χρόνια μετά τα πρώτα του βήματα στο Χάρβαρντ φτάνει στο σημείο να διαφωνεί έντονα με την ουσία της οικονομικής θεωρίας και, επιτέλους, να προτείνει το δικό του μαρξιστικό μοντέλο για τη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος.

Στο εξώφυλλο του βιβλίου, που κυκλοφορεί προς το παρόν μόνο στα ελληνικά, εικονίζεται ο Ανδρέας Παπανδρέου σε εκείνη την εποχή πολύ νέος, σκεπτόμενος και με το χαρακτηριστικό του τσιμπούκι στο στόμα.

Ποιος είναι ο Νίκος Παπανδρέου

Ο Νίκος Παπανδρέου, με οικονομικές σπουδές στο Γέιλ και στο Πρίνστον, αλλά και στο Βερμόντ σπούδασε λογοτεχνία. Όπως όλα δείχνουν θα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κίνημα Αλλαγής στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019 και επιθυμεί όπως τόνισε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», εφόσον εκλεγεί, να συμβάλλει στον ευρωπαϊκό διάλογο για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.

Tο 1991 παραιτήθηκε από τη Διεθνή Τράπεζα για να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία. Από το 1995 και έπειτα έχει εκδώσει εννέα βιβλία στις εκδόσεις «Καστανιώτη» και, επίσης, τις μελέτες Μίκης και Μάνος: ιστορία δύο συνθετών (εκδόσεις «Κέρκυρα», 2007) και The Magical Path to the Acropolis για τον αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη (εκδόσεις «Μέλισσα», 2016). Διηγήματα και δοκίμιά του έχουν συμπεριληφθεί σε ανθολογίες και λογοτεχνικά περιοδικά του εξωτερικού (Antioch Review, The Literary Review, Threepenny Review, Harvard Review κ.ά.). Στην Ελλάδα τα διηγήματά του έχουν δημοσιευτεί κυρίως στα περιοδικά Η λέξη και Εντευκτήριον, καθώς και στην εφημερίδα «Τα Νέα». Είναι τακτικός συνεργάτης στο μηνιαίο περιοδικό Οικονομική Επιθεώρηση, ενώ έχει συνεργαστεί με τα περιοδικά Symbol, Τomorrow και με την εφημερίδα «Αξία». Το πρώτο του βιβλίο Δέκα μύθοι και μια ιστορία διασκευάστηκε από τον ίδιο σε σενάριο ταινίας (Πρώτη φορά νονός, 2007).

ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ