Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών του 1ου ΓΕΛ Βόλου στη Ρουμανία

Στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ που υλοποιείται για 3η συνεχόμενη χρονιά, από το 1ο Γενικό Λύκειο Βόλου, έξι μαθήτριες και δύο καθηγήτριες του σχολείου επισκέφτηκαν από τις 14 έως 20 Οκτωβρίου, μια μικρή πόλη της Ρουμανίας, το Dorohoi.

Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Migrants in the world history and woman’s role», «Η μετανάστευση στην παγκόσμια ιστορία και ο ρόλος της γυναίκας». Στο Dorohoi συναντήθηκαν μαθητές και μαθήτριες εφτά χωρών ( Ισπανίας, Βουλγαρίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας, Ρουμανίας και Ελλάδας), συζήτησαν και παρουσίασαν τις εργασίες τους με θέμα «τα δικαιώματα των γυναικών μεταναστριών και προσφύγων».

Οι μαθήτριες που ταξίδεψαν στη Ρουμανία ήταν: η Βολίδη Όλγα, η Καλλιώρα Ευγενία, η Κοντοχρήστου Κωνσταντίνα, η Κουτσορεβύθη Μαρία, η Πανταζή Δαυίδα και η Πανταζή Μαρία συνοδευόμενες από δύο εκπαιδευτικούς του σχολείου. Θερμή υποδοχή όλων των επισκεπτών, με παραδοσιακά κεράσματα, έγινε στο θεολογικό σχολείο Seminarul Teologic Liceal “Sf. Ioan Iacob. Η περιήγηση ξεκίνησε από το Δημαρχείο και συνεχίστηκε με επισκέψεις στον μητροπολιτικό ναό της πόλης και σε άλλες ορθόδοξες εκκλησίες της περιοχής με ιστορική σημασία. Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν επισκέψεις στα βουνά Bicaz και το μεσαιωνικό κάστρο Neamt Fortress.

Μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί όλων των χωρών παρακολούθησαν μια θεατρική παράσταση, σε συνδυασμό με τοπικούς παραδοσιακούς χορούς που είχαν προετοιμάσει οι μαθητές του ρουμάνικου σχολείου. Τέλος, επισκέφτηκαν τη νομαρχία της πόλης Botosani και τον καταυλισμό των προσφύγων.

Η μαθησιακή αυτή κινητικότητα πρόσφερε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, για μια ακόμη φορά, τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και να ενισχύσουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής τους ταυτότητάς.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα: «Η μετανάστευση στην παγκόσμια ιστορία και ο ρόλος των γυναικών» συνεχίζεται με την επόμενη προγραμματισμένη μαθησιακή κινητικότητα στο Τορίνο της Ιταλίας.