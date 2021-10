Τεχνητή νοημοσύνη – To 77% του κοινού τη χρησιμοποιεί αλλά μόλις το 33% το αντιλαμβάνεται

To 77% του κοινού χρησιμοποιεί πλέον κάποια συσκευή ή υπηρεσία που η λειτουργία της βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη, όμως μόλις το 33% το αντιλαμβάνεται.

Η 4η βιομηχανική επανάσταση δείχνει να βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά εφαρμογής στην καθημερινότητά μας, αναφέρει σε ανακοίνωση της η ελληνική πολυεθνική Generation Y – International eBusiness Hub, με αφορμή τη συμμετοχή της στη μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας στη ΝΑ Ευρώπη, Beyond 4.0, που διεξάγεται από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Η Generation Y, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, συμμετέχει στην έκθεση με δικό της περίπτερο, έχοντας ταυτόχρονα αναλάβει σειρά υπηρεσιών για τη μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας όπως την ψηφιακή της προώθηση, την πραγματοποίηση έρευνας αγοράς για τους διοργανωτές, την προβολή στα social media της έκθεσης, καθώς και έρευνα ικανοποίησης χορηγών, επισκεπτών και συμμετεχόντων.

Επίσης, ο Αναστάσιος Σπανίδης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Generation Y, θα βρίσκεται ανάμεσα στις προσωπικότητες που συμμετέχουν στην έκθεση, εκπροσωπώντας την ελληνική πολυεθνική με την ομιλία του στη θεματική ενότητα «Technology Trends in the AI Era» την Παρασκευή 15/10, στις 12:00, απαντώντας σε ερωτήματα αναφορικά με τα πρότυπα που διαμορφώνουν το μέλλον του e-business και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις προκλήσεις που επιτάσσει η ψηφιακή εποχή. Τη διοργάνωση της Beyond 4.0 έχουν αναλάβει η ΔΕΘ-Helexpo, η Be-Best και οι Industry Disruptors Game Changers (IDGC).

Πηγή: ΑΠΕ