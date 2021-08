TikTok – Αλλαγές για τους εφήβους

Νέες αλλαγές ανακοίνωσε η πλατφόρμα TikTok, ώστε να προστατεύσει την ευημερία των εφήβων χρηστών του.

Σύμφωνα με το BBC, οι χρήστες ηλικίας 12-15 ετών δεν θα λαμβάνουν πια ειδοποιήσεις από τις 21:00 και έπειτα, ενώ οι χρήστες 16 με 17 ετών από τις 22:00, ώστε να μπορούν να επικεντρώνονται στη δουλειά τους, το διάβασμα και να κοιμούνται σωστά.

Σε αλλαγές στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προβαίνει, ακόμη, για τους χρήστες του ηλικίας 16-17 ετών, ώστε να πρέπει να επιλέγουν οι ίδιοι εάν θα θέλουν αν λαμβάνουν μηνήματα. (Direct Messages)

Οι αλλαγές αυτές γίνονται ώστε οι νεότεροι χρήστες να μπορέσουν να υιοθετήσουν σωστές ψηφιακές συνήθειες από μικρή ηλικία, όπως δηλώνει και η ίδια η εταιρεία.

Η εν λόγω ανακοίνωση ήρθε ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης των νέων μέτρων στο YouTube για την προστασία των παιδιών.

Αλλαγές και στις ρυθμίσεις απορρήτου

Όσοι έχουν ήδη λογαριασμό στο TikTok θα πρέπει να ελέγξουν και να αλλάξουν τις ρυθμίσεις απορρήτου τους την επόμενη φορά που θα θελήσουν να στείλουν μήνυμα, καθώς για τους 16 με 17 ετών θα απενεργοποιηθεί αυτόματα η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων.

Ακόμη, οι χρήστες κάτω των 16 ετών θα πρέπει, πριν δημοσιεύσουν ένα βίντεο, να επιλέγουν σε ποιον θα είναι διαθέσιμο το περιεχόμενό του. Οι δυνατότητες επιλογής θα είναι στους ακολούθους τους (followers), στους φίλους τους (only friends) και μόνο στους ίδιους (just themselves)

in.gr