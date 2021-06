Παγκόσμιο μπλακάουτ: «Έπεσαν» FT, NYT, Bloomberg, BBC, Guardian κι άλλα μεγάλα sites

Εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί εδώ και μερικά λεπτά μια σειρά διεθνών ενημερωτικών ιστοσελίδων, όπως οι Financial Times, οι New York Times, το Bloomberg, το BBC, o The Guardian και άλλα διεθνή δίκτυα.

Την ίδια ώρα, προβλήματα παρατηρούνται και στην ιστοσελίδα της Amazon, amazon.com.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα ή αν πρόκειται για ευρείας κλίμακας κυβερνοεπίθεση.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για το δεύτερο σενάριο, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

[in.gr]