Επεσε το Yahoo χωρίς πρόσβαση σε email εκατομμύρια χρήστες

Προβλήματα για εκατομμύρια χρήστες του Yahoo. To Yahoo και το Υahoo mail έπεσε το πρωί της Πέμπτης. Η εταιρεία έχει επιβεβαιώσει το πρόβλημα και προσπαθεί να το επιδιορθώσει.

Οπως ανακοίνωσε η Εταιρεία: "You may not be able to access some of our services, including email. Our top priority right now is getting this fixed. We appreciate your patience".