Διακρίνεται Σκιαθίτης οικονομολόγος

Διάκριση αποτελεί για τον Σκιαθίτη οικονομολόγο Λευτέρη Βιολέττα η πρόσκλησή που δέχτηκε, προκειμένου να συμμετάσχει στο 20o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2021, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Ο διακεκριμένος manager, διευθυντικό στέλεχος επιχειρηματικού ομίλου στην Αθήνα, ανέπτυξε μια ενδιαφέρουσα ενότητα, σχετική με τον ρόλο της αυτοδιοίκησης στις πολιτικές ανάπτυξης.

Ρεπορτάζ: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

Τα προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.), διοργάνωσαν το 20ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος στις 17 και 18 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Τις εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησαν περισσότεροι από 200 ερευνητές, καθηγητές Πανεπιστημίου από όλο τον κόσμο, στελέχη επιχειρήσεων και τραπεζών, όπως ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης, καθώς και κυβερνητικοί παράγοντες όπως ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν «Στρατηγική ανάπτυξης μετά από περίοδο διαδοχικών κρίσεων», με τον Λευτέρη Βιολέττα να παρουσιάζει έρευνα σχετική με την εφαρμογή τοπικών δημοσιονομικών πολιτικών από μικρούς και μεσαίους νησιωτικούς Δήμους οι οποίες προκαλούν την εμφάνιση περιορισμού επενδύσεων και ανάπτυξης.

Πτυχιούχος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και κάτοχος Master από το School of Business of University of Nicosia με ειδίκευση στη Στρατηγική Επιχειρήσεων, ο Σκιαθίτης manager παρουσίασε την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 46 νησιά στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των Βορείων Σποράδων, της Σκιάθου, της Σκοπέλου και της Αλοννήσου, εκπροσωπώντας το τμήμα Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Σπουδών της σχολής Business and Accounting του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Με δήλωσή του στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ χαρακτήρισε «ιδιαίτερα τιμητική» την πρόσκληση που δέχτηκε για να συμμετάσχει στις εργασίες του Συνεδρίου, ενώ επεσήμανε παράλληλα ότι «στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι Δήμοι εφαρμόζουν ορθές πολιτικές δημοσιοοικονομικού χαρακτήρα ή ξοδεύουν χρήματα και με τον τρόπο αυτό απομακρύνουν ή ενισχύουν τις ιδιωτικές επενδύσεις».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία επικεντρώθηκε σε 46 μικρούς και μεσαίους νησιωτικούς δήμους, παρατηρείται μεγάλη διακύμανση, η οποία σχετίζεται κατά βάση με τη γεωγραφική κατανομή. «Εχουμε πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουμε», όπως υπογράμμισε ο κ. Βιολέττας, για να προσθέσει ότι «υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα μεγέθη της οικονομίας και την ανάπτυξη, η οποία είναι ποιοτική μεταβολή».

Εξαιρετικά σχόλια έλαβε, σημειωτέον, η συγκεκριμένη έρευνα, προκαλώντας αίσθηση στο συνέδριο, το οποίο έχει ως στόχο, άλλωστε, να αποτελέσει ερευνητικό πεδίο ανταλλαγής νέων ιδεών και απόψεων μεταξύ Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης, που δραστηριοποιούνται διεθνώς.