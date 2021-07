Βρετανικά μέσα υμνούν τη Μαγνησία

Βρετανικά δημοσιεύματα «φιλοξενούν» εντυπωσιακά αφιερώματα για την Ελλάδα

Γεμάτο Ελλάδα και άρωμα Μαγνησίας κυκλοφόρησε το αρχαιότερο βρετανικό ταξιδιωτικό περιοδικό Wanderlust και συγκεκριμένα το τεύχος Ιουλίου /Αυγούστου 2021.

Στο μεταξύ συνεχίζεται η εντυπωσιακή προβολή της Ελλάδας σε σειρά βρετανικών έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων, με την συνδρομή της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Μεγάλης Βρετανίας/ Ιρλανδίας και παρά τα περιοριστικά μέτρα στις διεθνείς μετακινήσεις, που λαμβάνει ανά διαστήματα η βρετανική κυβέρνηση.

Αναλυτικότερα, το καταξιωμένο περιοδικό Wanderlust, αφιερώνει, το εξώφυλλο, το Editorial του αρχισυντάκτη, αλλά και 24 εσωτερικές σελίδες στα ελληνικά νησιά και την Πελοπόννησο, προτρέποντας τους 100,000 αναγνώστες του, να ανακαλύψουν, μεταξύ άλλων και τα λιγότερο γνωστά -στο βρετανικό κοινό- διαμάντια της Ελλάδας, από τη Σύμη και τη Τήλο ως την Αλόννησο, την Ικαρία και τη Σάμο.

Συγκεκριμένα, κατόπιν συνεργασίας και συνδρομής του Γραφείου ΕΟΤ Μεγάλης Βρετανίας με το φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό, το τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2021 του Wanderlust, κυκλοφόρησε πρόσφατα με εξώφυλλο αφιερωμένο στην Ελλάδα υπό τον τίτλο «Escaping the crowds in the Greek Islands».

Παράλληλα, «φιλοξενεί» αφιέρωμα είκοσι σελίδων σε μικρότερα νησιά της χώρας μας και συγκεκριμένα: Σάμος, Χίος, Ικαρία, Πάτμος, Σύμη, Τήλος, Νίσυρος, Αστυπάλαια, Άνδρος, Τήνος, Σύρος, Πάρος, Αμοργός, Σκόπελος, Σκύρος, Αλόννησος, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Κύθηρα και Σαμοθράκη.

Επίσης παρουσιάζει τετρασέλιδο εμπειρικό οδοιπορικό στη Νότια Πελοπόννησο, που διατρέχει την ιστορία, τις τοποθεσίες απαράμιλλης ομορφιάς, τη γαστρονομία και τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, προωθώντας τη Λακωνική και Μεσσηνιακή Μάνη ως ιδανικούς προορισμούς διακοπών για τη βρετανική αγορά, καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.

Σύμφωνα με το άρθρο του Αρχισυντάκτη του τεύχους Γιώργου Κηπουρού: «Η Ελλάδα είναι από τους πιο αγαπημένους προορισμούς για το βρετανικό κοινό, που κάθε χρόνο ονειρεύεται τις διακοπές στην Ελλάδα! Παρά τα σημαντικά εμπόδια της βρετανικής κυβέρνησης στα διεθνή ταξίδια- που ακόμη βρίσκονται σε ισχύ- οι αναγνώστες μας συνεχίζουν με αμείωτο ενδιαφέρον να αναζητούν περιεχόμενο για την Ελλάδα στις ιστοσελίδες και στα τεύχη του περιοδικού. Στις 20 σελίδες που αφιερώνουμε στα ελληνικά νησιά, επικεντρώνουμε μόνο σε όσα δεν έχουν απευθείας πτήσεις από τη Βρετανία και αποφεύγουμε τη «παραδοσιακή» αναζήτηση ήλιου/θάλασσας. Ο σκοπός μας είναι να επιβεβαιώσουμε ότι η Ελλάδα προσφέρει πολλές, όμορφες εκπλήξεις ακόμα και στο πιο έμπειρο ταξιδιώτη. Οι προτάσεις μας αφορούν δραστηριότητες στο πολιτισμό, τις παραδόσεις κ τη φύση ενώ προτρέπουμε το αναγνωστικό κοινό να επισκεφτεί την Ελλάδα όλο το χρόνο. Άλλωστε, η φιλόξενη ζεστασιά του ελληνικού καλοκαιριού παραμένει 365 μέρες το χρόνο».