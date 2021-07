Εξι χρόνια χωρίς πλαστικές σακούλες η Αλόννησος

Εξι χρόνια μετά την εμβληματική εκστρατεία «Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες», που υλοποίησαν του Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η MOm Εταιρεία για τη Μελέτη και την Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Thalassa και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας στις 3 Ιουλίου, το Ίδρυμα Thalassa διοργάνωσε ένα διήμερο επετειακών δράσεων στην Αλόννησο, με στόχο την αξιολόγηση της πορείας του νησιού και την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την απεξάρτηση από τη συγκεκριμένη συσκευασία, αλλά και την κατάθεση προτάσεων για την επόμενη μέρα.

Παράλληλα, διοργανώθηκαν δράσεις καθαρισμών σε νησίδες του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Β. Σποράδων με έντονο πρόβλημα απορριμμάτων.

Ειδικότερα, το Ίδρυμα Thalassa, με τη βοήθεια του Δήμου Αλοννήσου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλοννήσου, της MOm και του 1ου Συστήματος Προσκόπων Αλοννήσου διένειμε πόρτα πόρτα 1.000 πάνινες τσάντες, προκειμένου να ανανεωθούν και να υπάρχουν πάντα σε πληθώρα εναλλακτικές συσκευασίας και μεταφοράς προϊόντων. Μαζί με την πάνινη τσάντα διανεμήθηκαν ευσύνοπτα ερωτηματολόγια, που στόχο είχαν να διερευνήσουν την άποψη των κατοίκων για την παρακαταθήκη της εκστρατείας «Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες» στην περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική εξέλιξη του νησιού, αλλά και να χαρτογραφήσουν προτάσεις και ιδέες για μια Αλόννησο με λιγότερα πλαστικά απορρίμματα.

Η τελευταία αυτή στόχευση υπήρξε η «πυξίδα» και των δράσεων καθαρισμού που διοργανώθηκαν ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Πλαστικής Σακούλας, το Σάββατο 3 Ιουλίου, με την αμέριστη βοήθεια των καταδυτικών συλλόγων της Αλοννήσου, των εθελοντών του Ιδρύματος Thalassa, της MOm και άλλων φορέων του νησιού. Πιο συγκεκριμένα, δύτες των καταδυτικών κέντρων Alonissos Triton, Ikion Diving & Sea Colours πραγματοποίησαν υποβρύχιο καθαρισμό στην περιοχή Πλανήτης της νήσου Κυρά Παναγιά, από τον βυθό της οποίας ανέσυραν κουτάκια αναψυκτικών, λάστιχα, γυάλινα μπουκάλια, αλιευτικά εργαλεία και πολλά ακόμα απορρίμματα. Εξίσου σημαντικό υπήρξε το ρυπαντικό φορτίο και στη νήσο Περιστέρα, όπου οι υπόλοιποι εθελοντές υλοποίησαν παράκτιο καθαρισμό στις παραλίες Βασιλικός. Οι παραλίες που επισκέφθηκαν οι εθελοντές, παρότι προσβάσιμες μόνο μέσω πλωτού μέσου, είχαν κάθε λογής απορρίμματα, για την αποκομιδή των οποίων χρειάστηκαν αρκετή προσπάθεια και συνολικά 23 μεγάλες σακούλες απορριμμάτων.

Πέρα από τις συγκεκριμένες «επετειακές» δράσεις, το Ίδρυμα Thalassa εξακολουθεί να έχει ενεργό ρόλο σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη διαφύλαξη του Θαλάσσιου Πάρκου, στη βιώσιμη και ήπια ανάπτυξη της Αλοννήσου. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει το πρόγραμμα που υλοποιεί η MOm “Conservation of the Mediterranean monk seal at the wider area of the National Marine Park of Alonissos Northern Sporades” με επίκεντρο τη φύλαξη του Θαλάσσιου Πάρκου και τη μεταλαμπάδευση και στις γειτονικές περιοχές των καλών πρακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί στην Αλόννησο, όπως επίσης και το πρόγραμμα της εταιρείας terraSolutions με τίτλο “First study of mesophotic coral gardens at the Sporades Archipelago" σχετικά με τα δάση κοραλλιών στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Β. Σποράδων.