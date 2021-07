Πλούσιες δραστηριότητες από το ΓΕΛ Σκοπέλου, παρά τους περιορισμούς

Πλούσιες δραστηριότητες ανέπτυξε το Γενικό Λύκειο Σκοπέλου τη χρονιά που πέρασε, παρά τους περιορισμούς που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, το σχολείο συμμετείχε τον Ιανουάριο στο διαδικτυακό αφιέρωμα για την Εθνική Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος από την Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου και την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, με εισήγηση από την διευθύντρια Αλεξία Καπραβέλου.

Εξ αποστάσεως πραγματοποιήθηκαν σχολικές εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο και την 25η Μαρτίου, με ποικίλο εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα, διά της αξιοποίησης εικόνων, ήχου, εκπαιδευτικών animations και ταινιών, με τεχνική υποστήριξη από την εκπαιδευτικό πληροφορικής, Μαρία Ελένη Γαβριηλίδου.

Οι μαθήτριες Κυριακή Ταλαδιανού και Κωνσταντίνα Ειρήνη Χλιβερού συμμετείχαν στο European School Radio, με εκπομπή πληροφόρησης και μουσικών αφιερωμάτων, καθώς και με παραγωγή βίντεο για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, στο πλαίσιο του Μαθητικού Συνεδρίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Μαγνησίας. Στο ίδιο συνέδριο η μαθήτρια Δήμητρα Μαρλίτση παρουσίασε το επαναστατικό κείμενο του Ρήγα «Τα Δίκαια του Ανθρώπου», εκ μέρους των αποφοίτων με επικεφαλής την Χρύσα Μακαρατζή, που είχαν δημιουργήσει την παρουσίαση αυτή για το περυσινό αναβληθέν λόγω της πανδημίας συνέδριο για τον Ρήγα.

Το σχολείο κατέθεσε τις δράσεις αυτές στον μαθητικό διαγωνισμό Bravo Schools, αναδείχθηκε ως πρεσβευτής των 17 παγκόσμιων στόχων και έλαβε έπαινο συμμετοχής.

Στις πρωτοβουλίες δράσεων συμμετείχαν επίσης οι καθηγητές του σχολείου, Ανδρέας Λάππας και Αθανάσιος Παπαευσταθίου.

Επιπλέον, το σχολείο πραγματοποίησε διά ζώσης ολιγόωρες διδακτικές επισκέψεις ανά τμήμα και με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Εγινε βιωματικό χάπενινγκ για την οδική ασφάλεια, με πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού κοινωνιολογίας, Μαρίας Μαυρομμάτη η οποία συνεργάστηκε με το Α.Τ. Σκοπέλου.

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη όλης της σχολικής κοινότητας στο παγκοσμίως βραβευμένο καλλιτεχνικό εργαστήριο κεραμικής Νίκου και Μάγδας Ροδίου. Οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν από τον συνδυασμό της παράδοσης με την πρωτοτυπία στα υλικά, από τις πολλαπλές χρηστικές μορφοποιήσεις του πηλού και από την σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με την ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα.

Τέλος, ο Αμερικανός ζωγράφος και φωτογράφος Andrew Agutos and crew τιμά το σχολείο, φιλοτεχνώντας τοιχογραφίες με θέματα από την αρχαία ελληνική μυθολογία και φιλοσοφία. Η αξιέπαινη πρωτοβουλία ανήκει στον καλλιτεχνικό οργανισμό Skopelos Foundation for the Arts.