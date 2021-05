Ενημερωτική ημερίδα από την Ενωση Ξενοδόχων Σκιάθου

Η Ενωση Ξενοδόχων Σκιάθου, ενόψει της τουριστικής περιόδου του 2021, διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα αύριο Τρίτη 25 Μαΐου, στις 18:00, με θέμα «Νέα Υγειονομικά Πρωτόκολλα Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των ξενοδόχων, των επιχειρηματιών, αλλά και των εργαζομένων του τουρισμού, σχετικά με τα νέα Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Υπουργείου.

Η ημερίδα πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Διεύθυνση Τουρισμού (ΠΥΤ) Θεσσαλίας του Υπουργείου Τουρισμού και εισηγητής θα είναι ο Νικόλαος Σαρούκος – Προϊστάμενος Ελέγχου, Επιθεωρήσεων και Τουριστικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας.

Συντονιστές της συζήτησης θα είναι ο κ. Αλέξανδρος Ευσταθίου - πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου και η Ράνια Διολέτα - γραμματέας Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου.

Στην διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα μπορείτε να συμμετάσχετε μέσω του ακόλουθου link:

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ Skiathos is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: «Νέα Υγειονομικά Πρωτόκολλα Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Meeting ID: 522 440 1198

Passcode: j8qdXP.