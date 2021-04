Στην τελική ευθεία τα υδροπλάνα για Βόλο, Σκόπελος, Αλόννησο

Βάσιμες ελπίδες για έναρξη πτήσεων τη φετινή σεζόν, εφόσον το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες και το άνοιγμα της αγοράς

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στο ζήτημα των υδατοδρομίων, που εισέρχονται πλέον στην τελική ευθεία, μετά από μαραθώνιες προσπάθειες πολλών ετών. Σε φάση εσωτερικών δοκιμών, στο μεταξύ, η πλατφόρμα για κρατήσεις, που έχει ολοκληρωθεί, με βάσιμες τις ελπίδες για έναρξη πτήσεων το φετινό καλοκαίρι, εφόσον το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες και το άνοιγμα της αγοράς.

Τα υδροπλάνα, χωρητικότητας 19 θέσεων, ζεσταίνουν ήδη μηχανές, όπως όλα δείχνουν, με τον μαραθώνιο της πολυετούς αναμονής και των πολύπλοκων γραφειοκρατικών διατυπώσεων, να φθάνουν στην τελική ευθεία.

Η αυλαία του φιλόδοξου πρότζεκτ ανοίγει με τα υδατοδρόμια που είναι έτοιμα σε Παξούς και Πάτρα. Βόλος, Σκόπελος, Αλόννησος και Σκύρος μπαίνουν εξίσου δυναμικά στην ομάδα των πρώτων υδατοδρομίων που θα λειτουργήσουν, με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Hellenic Seaplanes, Νικόλα Χαραλάμπους, να επισημαίνει στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ: «Πιστεύω τους επόμενους δύο μήνες να είναι έτοιμα και αυτά».

Το ζητούμενο είναι οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, προκειμένου τα πρώτα υδροπλάνα να δρομολογηθούν το δίμηνο Ιούλιος – Αύγουστος, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ο στόλος των υδροπλάνων της Hellenic Seaplanes έχουν ήδη λάβει την έγκριση των τεχνικών, ενώ σήμερα μεταβαίνει στο Ντουμπάι ο κ. Χαραλάμπους, για την αγορά δύο αμφίβιων αεροσκαφών. «Ευελπιστούμε να τα φέρουμε τις επόμενες εβδομάδες», υπογράμμισε ο κ. Χαραλάμπους, για να προσθέσει «το ζητούμενο είναι να προλάβουμε την θερινή σεζόν. Ετοιμαζόμαστε αρκετά χρόνια, αλλά αυτή την φορά θεωρούμε ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία».

Προετοιμασία για τις πρώτες πτήσεις

Με το σύνθημα «All you want is Greece» θα αποθαλασσωθούν τα πρώτα υδροπλάνα, καθώς η αεροπορική εταιρεία υδροπλάνων «Υδροπλάνα Ελλάδας – Hellenic Seaplanes» συντάσσεται στην εκστρατεία προώθησης του ελληνικού τουρισμού, ενισχύοντας το κεντρικό σύνθημα της νέας προωθητικής εκστρατείας για τον ελληνικό τουρισμό.

Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, στο μεταξύ, προχθές η συνάντηση της Hellenic Seaplanes με τον υπουργό Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, θέτοντας επί τάπητος όλα τα φλέγοντα ζητήματα που αφορούν τις εξελίξεις γύρω από τα υδατοδρόμια που αναπτύσσονται στη χώρα, τη λειτουργία των υδροπλάνων και τη συμβολή τους στην ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού για το 2021, μέσω της νέας προωθητικής εκστρατείας για τον ελληνικό τουρισμό «All you want is Greece».

Κατά την συνάντηση, συζητήθηκε το σύνθημα της Hellenic Seaplanesκαι συνδυαστικά να συμπορευθεί με το μήνυμα της φετινής καμπάνιας του υπουργείου που προσκαλεί τους τουρίστες να επισκεφθούν τη χώρα μας. Η Ελλάδα ανοίγει τις πύλες της υποδεχόμενη και πάλι τον κόσμο και η Hellenic Seaplanes ανοίγει τα φτερά της μεταφέροντας τους επιβάτες της με υδροπλάνα από λιμάνι σε λιμάνι, ενώνοντας ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο όλη τη χώρα με το δικό της σύνθημα «Connecting Greece».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Seaplanes Νικόλας Χαραλάμπους στη συνάντηση ανάπτυξε το πλάνο της εταιρείας για τις συντονισμένες ενέργειες που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τα Ελληνικά Υδατοδρόμια όλον αυτόν τον καιρό, ώστε πλέον να μιλάμε για το μεγαλύτερο δίκτυο υδατοδρομίων στο κόσμο που δημιουργείται και εξελίσσεται καθημερινά, ενώ εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες αιτήσεις από παραθαλάσσιους και παραλίμνιους δήμους, λιμενικά ταμεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για να αποκτήσουν το δικό τους υδατοδρόμιο. Παράλληλα συζητήθηκαν τρόποι, που θα μπορούσε το Υπουργείο Τουρισμού να συμβάλει στην περεταίρω ανάπτυξη του δικτύου υδατοδρομίων.

Συγκεκριμένα η συζήτηση κινήθηκε προς τις λίμνες της Ελλάδας που πλέον θα αποκτήσουν το δικό τους δίκτυο αεροπορικής διασύνδεσης και οι πτήσεις από νησί σε λίμνη σύντομα θα είναι πραγματικότητα, δημιουργώντας νέες επιλογές για τους επισκέπτες στην χώρα μας. Στην Δυτική Μακεδονία ο περιφερειάρχης ανακοίνωσε στον περιφερειακό σχεδιασμό 4 νέα υδατοδρόμια σε αντίστοιχες λίμνες ενώ η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και του περιφερειάρχη κ. Πατούλη να αναπτύξει τα υδατοδρόμια της Αττικής, θα ενισχύσει ουσιαστικά το επιβατικό κοινό από και προς τον Αργοσαρωνικό καθώς και τους υπόλοιπους νησιωτικούς προορισμούς.

Επενδυτική ανάπτυξη

Η επενδυτική ανάπτυξη των υδροπλάνων δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα των θεμάτων προς συζήτηση. Συγκεκριμένα ο κ. Χαραλάμπους παρουσίασε το προφίλ των πρώτων αεροσκαφών που θα ενταχθούν στο στόλο της Hellenic Seaplanes το επόμενο χρονικό διάστημα και από που θα πραγματοποιήσουν τις πρώτες πτήσεις τους, αρχής γενομένης μέσα στην φετινή χρονιά.

Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε εξίσου και η πρόσφατη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας της Hellenic Seaplanes και της αεροπορικής εταιρείας IFLY που ενισχύει την παρουσία των υδροπλάνων στο μεταφορικό κλάδο της Ελλάδας. Το μνημόνιο συνεργασίας των δύο εταιρειών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παροχή συνδυαστικών υπηρεσιών στο επίπεδο της μίσθωσης αεροπλάνων, ελικοπτέρων και υδροπλάνων διαμορφώνοντας από κοινού ολοκληρωμένα τουριστικά προϊόντα και πακέτα περιηγητικού τουρισμού, καθώς και την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου συνδυαστικών μεταφορών που θα φέρει αέρα αλλαγών στο υπάρχον επιχειρηματικό περιβάλλον.

Παράλληλα ο κ. Θεοχάρης ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της πλατφόρμας του συστήματος κρατήσεων της Hellenic Seaplanes. Το λογισμικό είναι πλέον σε επίπεδο εσωτερικών δοκιμών για απευθείας κρατήσεις μέσα από το διαδίκτυο για το επιβατικό κοινό καθώς και για τα συνεργαζόμενα τουριστικά πρακτορεία και επιχειρήσεις που θα συμβληθούν στην πλατφόρμα. Στόχος είναι η εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση των αεροπορικών κρατήσεων απευθείας των επιβατών αλλά και πακέτων των τουριστικών πρακτόρων με τις πρώτες αποθαλασσώσεις των αεροσκαφών.