Στην Σκιάθο το 5o Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (TTLog) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει το 5ο Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Conference on Sustainable Urban Mobility 2020 – CSUM2020) που θα πραγματοποιηθεί στη Σκιάθο από τις 27 έως τις 29 Μαΐου 2020. Ο κύριος θεματικός άξονας του CSUM2020 είναι: “Advances in Mobility as a Service Systems”.

Βασικός σκοπός του Συνεδρίου είναι η διάχυση της γνώσης και η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των μελών της ερευνητικής και επαγγελματικής κοινότητας στον τομέα των αστικών μεταφορών.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου αναμένεται να φιλοξενηθούν περισσότεροι από 200 σύνεδροι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι προέρχονται από τον ερευνητικό – ακαδημαϊκό χώρο, τον δημόσιο τομέα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικές εταιρείες και εμπλέκονται στη διαχείριση των μεταφορών και ιδιαίτερα στον τομέα που πραγματεύεται θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Οι επιστημονικοί άξονες του Συνεδρίου καλύπτουν πολλούς τομείς επιστημονικού, ερευνητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος και αφορούν σε:

Public transport and demand responsive systems

Reshaping transport modelling

Transformational technologies

Connected and autonomous vehicles and fleets

Accelerating deployment: Governance and business models

Accelerating deployment: Trials, pilots and case studies

Data sharing

Digitalization

Smart cities

Social networks and traveller behavior

Traffic emissions and environmental impacts

Smart urban logistics systems

Human factors

Infrastructure resilience

Για περισσότερες πληροφορίες και νέα όσον αφορά στην υποβολή των περιλήψεων και τις δραστηριότητες του Συνεδρίου, υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://www.csum.civ.uth.gr/.