Σκοπελίτισσα είναι η σταρ της γαστρονομίας στην Αμερική

Διεθνώς γνωστή είναι Σκοπελίτισσα Cat Cora (Κατερίνα Καραγκιόζη) η διάσημη Ελληνοαμερικανίδα σεφ που έγινε η πρώτη γυναίκα Iron Chef, αλλά και η Αρχιμάγειρας της Πρώτης Κουζίνας των ΗΠΑ, αναλαμβάνοντας να εντυπωσιάσει με τη μαγειρική της δεινότητα την Ελληνική πρωθυπουργική αποστολή και τους 350 προσκεκλημένους της επίσημης δεξίωσης που είχε παρατεθεί στον Λευκό Οίκο.

Επιπλέον, είναι μία παγκοσμίως διάσημη σεφ, συγγραφέας, εστιάτορας, συντάκτης, τηλεοπτική παρουσιάστρια και προσωπικότητα, ηθοποιός, ενθουσιώδης φιλάνθρωπος, ειδικός στον τομέα της υγείας και της φυσικής κατάστασης και επιχειρηματίας, όπως αναφέρεται σε εντυπωσιακό αφιέρωμα του διαδικτυακού ellines.com.

Πρόσφατα, η διάσημη σεφ, καθώς επίσης ο σεφ Γκράχαμ Ελθιοτ, ήταν επίσημοι προσκεκλημένοι στο γεύμα που παρέθεσε η οικογένεια Λιβανού στο εστιατόριο που διατηρεί στη Νέα Υόρκη, διεκδικώντας, παράλληλα, τον τίτλο «America’s No. 1 Food Family».

Η διάσημη Σκοπελίτισσα μεγάλωσε στη μικρή ελληνική κοινότητα της πόλης Τζάκσον, στην Πολιτεία του Μισισιπή. Στα 15 της ανακάλυψε το γαστρονομικό της ταλέντο και έβαλε στόχο να ανοίξει το δικό της εστιατόριο. Με προίκα την ελληνική παράδοση και αστείρευτο μεράκι για δημιουργία ανακατεύει και δοκιμάζει γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα συνδυασμένες με μπαχαρικά του Αμερικανικού Νότου, σπιτικές ελιές και νησιώτικες συνταγές των παππούδων της από τη Σκόπελο, οικογενειακά γαστρονομικά μυστικά που έμελλαν να της ανοίξουν τον δρόμο για μια λαμπρή καριέρα στον χώρο της μαγειρικής.

Το ελληνικό στοιχείο κυριαρχεί στην μαγειρική της και όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά: «Πάντα αισθανόμουν πολύ Ελληνίδα αφού μπορεί να μη μεγάλωσα στην Ελλάδα αλλά όσο θυμάμαι τον εαυτό μου συνήθιζα να πηγαίνω σε Ελληνική εκκλησία. Με αυτόν τον τρόπο εγώ και η οικογένεια μου ήμασταν πολύ κοντά στην Ελληνική κοινότητα».

Περιγράφοντας τα βιώματά της αλλά και τις εικόνες που διατηρεί από την παιδική της ηλικία, υπογραμμίζει ότι είναι: «Η κουζίνα των γονιών μου στο Τζάκσον του Μισισσιπή και η δεύτερη εικόνα είναι από την κουζίνα της θείας Δήμητρας και του θείου Γιώργου στην Σκόπελο».

Διεθνής παρουσία

Εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου το όνειρό της άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά, αφού ακολούθησαν ταξίδια στην Ευρώπη, σπουδές, συνεργασίες και αλλεπάλληλες επαγγελματικές επιτυχίες. Εντυπωσίασε το κοινό όταν έκανε το ντεμπούτο της, το 1999, ως συμπαρουσιάστρια του Food Network’s Melting Pot με τον Rocco Di Spirito και συνέχισε να τραβά τα βλέμματα με την παρουσίαση του My Country My Kitchen: Ελλάδα, έπειτα με το Date Plate, και με το Fine Living’s Simplify Your Life, όπου ήταν μία από τις featured παρουσιάστριες.

Το 2004, μετά την καταστροφή που επέφερε το τσουνάμι εκείνης της χρονιάς, ίδρυσε την οργάνωση Chefs for Humanity, για την καταπολέμηση της πείνας στον πλανήτη, ενώ παράλληλα εργάστηκε πάνω σε θέματα διατροφής για τη UNICEF, η οποία και τη βράβευσε λίγο αργότερα (2008).

Το 2005, έγραψε ιστορία στην τηλεόραση, όταν έγινε η πρώτη γυναίκα Iron Chef στο κορυφαίο show του Food Network «Iron Chef America». Έκτοτε, έσπασε το κατεστημένο ως μία από τις πρώτες γυναίκες που ξεχώρισαν και πέτυχαν στην μέχρι τότε ιστορικά αρσενική μαγειρική βιομηχανία. Μετά την επιτυχία της στο Iron Chef, εμφανίστηκε εκτενώς σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές.

Το 2006, η σεφ Κόρα τιμήθηκε με το βραβείο «Δάσκαλος της Χρονιάς» του Bon Appétit Magazine και ονομάστηκε Executive Chef του περιοδικού. Έκτοτε, έχει ανοίξει το δικό της μονοπάτι μέσα από τον κόσμο της μαγειρικής, αφού έγινε και η πρώτη γυναίκα που εισήχθη στην Αμερικανική Ακαδημία των Σεφ (The American Academy of Chefs) της Culinary Hall of Fame.

Το 2010, δέχτηκε με χαρά την πρόσκληση που της απηύθυνε ο Λευκός Οίκος μέσω του πατέρα Άλεξ Καρλούτσου, από την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αμερικής και δημιούργησε το δικό της μενού εμπνευσμένη, φυσικά, από την πατρίδα της. Μάλιστα ο μπουφές περιελάμβανε και νηστίσιμα εδέσματα για τους παρευρισκόμενους που τηρούν τα πατροπαράδοτα έθιμα της Σαρακοστής.

Το 2012, κυκλοφόρησε τη νέα εφαρμογή iPad με τίτλο «Η κουζίνα της Cat Cora». Η εφαρμογή Κατ είναι ένα ισχυρό εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες κάθε επιπέδου μαγειρικής ικανότητας να σχεδιάζουν, να ετοιμάζουν και να σερβίρουν ατομικά πιάτα ή πλήρη μενού από το μενού τους με απόλυτη σιγουριά.

Πλέον έχει σταθερά θέση στην ελίτ των μαγείρων και είναι, επιπλέον, συγγραφέας με πλούσια φιλανθρωπική δράση, διακεκριμένη επιχειρηματίας και σύμβουλος μεγάλων εταιρειών. Παρ’ όλες τις επιτυχίες της, η διάσημη Eλληνοαμερικανίδα δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες της. Εχοντας επανειλημμένα επισκεφθεί το νησί του πατέρα της, τη Σκόπελο, τονίζει πάντα την καταγωγή της και δεν παραλείπει να αναφέρει τις ευεργετικές ιδιότητες της ελληνικής κουζίνας.