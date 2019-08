Ταξιδεύει το σχολείο τουρισμού

Σταθμός η Σκιάθος για δεύτερη χρονιά με την συμμετοχή γνωστών εισηγητών

To Σχολείο Τουρισμού On Tour ταξιδεύει για δεύτερη φορά στις Β. Σποράδες με σταθμό του τη Σκιάθο. Στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το 2ο Σχολείο Τουρισμού On Tour Β. Σποράδων - Σκιάθου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου και Λυκείου Σκιάθου, στον πεζόδρομο της Παπαδιαμάντη.

Το Σχολείο Τουρισμού OnTour είναι μία εκπαιδευτική μη κερδοσκοπική δράση, η οποία γεννήθηκε από τη σύμπραξη του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) και του Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας. Την εθνική διοργάνωση των Σχολείων Τουρισμού On Tour επιμελείται το ΙΝΣΕΤΕ, σε συνεργασία με τους εκάστοτε τοπικούς διοργανωτές.

Στόχος του Σχολείου Τουρισμού On Tour είναι να «εξοπλίσει» τους επαγγελματίες του τουρισμού με νέες γνώσεις, ιδέες και δεξιότητες, προσφέροντάς τους κίνητρα και έμπνευση μέσα από εξιδεικευμένους ομιλητές και σύγχρονες θεματικές ενότητες. Το 2ο Σχολείο Τουρισμού έρχεται με νέες ιδέες και θεματολογίες, επιδιώκοντας μέσα από το πρίσμα της ενημέρωσης και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, να φέρει κοντά την τοπική κοινωνία και να ενισχύσει την υλοποίηση συνεργειών, αναδεικνύοντας τις αξίες του εθελοντισμού και του συναγωνισμού. Απευθύνεται σε όσους άμεσα ή έμμεσα, απασχολούνται και επηρεάζουν το τουριστικό προϊόν και τις υπηρεσίες της ευρύτερης περιοχής του νησιού.

Τις δύο μέρες της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένους εισηγητές, τόσο σε ομιλίες (την πρώτη ημέρα) όσο και σε workshops (τη δεύτερη ημέρα), που θα προσφέρουν σημαντικές γνώσεις μέσα από διαδραστικές εισηγήσεις σε τουριστικά θέματα. Τις ομιλίες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν πάνω από150 συμμετέχοντες, ενώ τα workshops της δεύτερης ημέρας, επίσης δωρεάν, έως και 25 συμμετέχοντες στο καθένα. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Διεθνές Πανεπιστήμιο, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Την τοπική διοργάνωση έχει αναλάβει η Ενωση Ξενοδόχων Σκιάθου, μέσω του τοπικού εκπροσώπου Νίκου Τζούμα, που δραστηριοποιείται δημοσιογραφικά στην περιοχή. Το Σχολείο Τουρισμού OnTour, τελεί υπό την ακαδημαϊκή Αιγίδα του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ Εθνικός Υποστηρικτής είναι η ΕSurvey και η Communication Effect.