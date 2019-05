Απεβίωσε ο πρώην Δήμαρχος Σκοπέλου Γιώργος Μιχελής

Εφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 69 ετών, ο πρώην Δήμαρχος Σκοπέλου και πρόεδρος της Attica Bank, Γιώργος Μιχελής, μετά από ολιγόμηνη μάχη με τον καρκίνο.

Το άγγελμα του θανάτου του βύθισε στο πένθος το νησί του τη Σκόπελο που τόσο αγαπούσε και υπηρέτησε για μία τετραετία από τη θέση του Δημάρχου.

Ο κ. Μιχελής είχε αναλάβει πρόεδρος της Attica Bank στις 29 Μαρτίου 2019, ενώ πέρυσι τον Ιούνιο είχε αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το όνομά του συνδέθηκε με νευραλγικές θέσεις του τραπεζικού κλάδου τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, ενώ το 2010 εξελέγη Δήμαρχος Σκοπέλου, με τη θητεία του να λήγει το 2014.

Αυτή ήταν και το αξίωμα που είχε πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά του, όπως ο ίδιος δήλωνε χαρακτηριστικά.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μιχελής

Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες λαμβάνοντας Bachelor of Arts από το University of Massachusetts, Master’s Degree από το Boston College και διδακτορικό τίτλο από το Northeastern University. Στη συνέχεια δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Regis.



Το 1984, μετά από 16 χρόνια απουσίας από την Ελλάδα, αποφασίζει να επιστρέψει και ξεκίνησε στην Εμπορική Τράπεζα, στη Διεύθυνση Οικονομικών μελετών από το 1984-1989. Το 1989 έγινε και Γενικός Διευθυντής της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, παραμένοντας στη θέση για 16 μήνες.



Ακολούθησε η Εγνατία Τράπεζα, όπου υπήρξε Εκτελεστικός -Αντιπρόεδρος από το 1990-1995. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για ένα χρόνο, 1995-1996. Το 1996, επιστρέφει στην Εμπορική Τράπεζα και μέχρι το 2004 είναι Γενικός Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.



Το 2004-2007 είναι διευθύνων σύμβουλος για τη Bank Post, θυγατρική της Eurobank στη Σερβία. Από τότε μέχρι σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου στη First Business Bank.

Το 2010 εξελέγει Δήμαρχος Σκοπέλου και ολοκλήρωσε τη θητεία του την 1η Σεπτεμβρίου του 2014. Το 2015 ανέλαβε πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ όπου και παρέμεινε έως τον Ιούνιο του 2018.



Στις 29 Μαρτίου 2019 επελέγη ως πρόεδρος της Attica Bank όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος.

Δήλωση του Δημάρχου Σκοπέλου για το θάνατο του Γιώργου Μιχελή

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Σκοπέλου, κ. Βασιλούδης, για το θάνατο του Γιώργου Μιχελή αναφέρει: "Το άγγελμα του θανάτου του Γιώργου Μιχελή βύθισε στη θλίψη όλο το νησί και εμένα προσωπικά. Υπήρξε μια σπάνια προσωπικότητα, άριστος γνώστης του τραπεζικού συστήματος, επιφανής τεχνοκράτης με εξαιρετικές σπουδές αλλά και προσηνής, με βαθιά αισθήματα κοινωνικής αλληλεγγύης, εξωστρεφής, ευπατρίδης της πολιτικής. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τη Σκόπελο, και ενώ η χώρα τού είχε εμπιστευθεί μια νευραλγική θέση που απαιτούσε υψηλού επιπέδου διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους των κορυφαίων οικονομικών και πολιτικών θεσμών παγκοσμίως, η συμβολή του στην αντιμετώπιση των πληγμάτων που είχε δεχθεί το νησί από την πλημμύρα ήταν καθοριστική. Κίνησε, κυριολεκτικά, γη και ουρανό, φορείς υπουργεία, ώστε να εξασφαλίσουμε πόρους και κονδύλια, τεχνική υποστήριξη και το αδιάπτωτο ενδιαφέρον του κρατικού διοικητικού μηχανισμού. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό.

Καλό ταξίδι, Γιώργο Μιχελή…".