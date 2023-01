Οι εισπράξεις του «Avatar» σπάνε ταμεία και απειλούν το «Top Gun»

Η κινηματογραφική ταινία «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον συνέχισε τη δυναμική εμφάνιση στα ταμεία των αιθουσών και κατά τη διάρκεια των αργιών της Πρωτοχρονιάς, αυξάνοντας τις εισπράξεις κατά 86,3 εκατ. δολ. το τετραήμερο του περασμένου Σαββατοκύριακου. Μέχρι την Πρωτοχρονιά, το σίκουελ της υπερπαραγωγής έχει κάνει συνολικές εισπράξεις 444,4 εκατ. δολ. στη Βόρεια Αμερική και περίπου 1,4 δισ. δολ. παγκοσμίως.

Εάν υπολογιστούν οι πωλήσεις εισιτηρίων σε όλο τον κόσμο, το «Avatar 2» βρίσκεται στη 14η θέση των παγκόσμιων εισπράξεων στην Ιστορία, μπροστά από το «Black Panther» και το «Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2».

Υστερα από μόλις τρεις εβδομάδες στις κινηματογραφικές αίθουσες, η ταινία είναι ήδη έτοιμη να ξεπεράσει σε εισπράξεις το «Top Gun: Maverick» (1,488 δισ. δολ.) των Paramount και Τομ Κρουζ, την ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις στις αίθουσες από όσες κυκλοφόρησαν μέσα στο 2022.

Mικρή πτώση

Το «Avatar: The Way of Water» συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του, σημειώνοντας πτώση εισιτηρίων μόλις 8% στο τρίτο Σαββατοκύριακό του που προβάλλεται στις αίθουσες. Μόνο στο εορταστικό τριήμερο από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή η ταινία απέφερε 66,8 εκατ. δολ., που σηματοδοτεί αύξηση 4% από την πρεμιέρα της.

Πλέον η ταινία αναμένεται να παραμείνει στις κορυφαίες θέσεις των πωλήσεων εισιτηρίων κατά τη διάρκεια ολόκληρου του Ιανουαρίου, κάτι που θα είναι απαραίτητο για να δικαιολογήσει την τεράστια τιμή παραγωγής της, σημειώνει το περιοδικό «Variety».

Ο Τζέιμς Κάμερον θεωρεί ότι η ταινία με προϋπολογισμό 350 εκατ. δολ., στα οποία δεν περιλαμβάνονται τουλάχιστον 100 εκατ. δολ. σε δαπάνες διαφήμισης, πρέπει να αποφέρει περίπου 2 δισ. δολ. για να καλυφθούν και όλα τα υπόλοιπα κόστη. Αναλυτές πιστεύουν πάντως ότι όλα τα έξοδα καλύπτονται με εισπράξεις περίπου 1,5 δισ. δολ. Το ποσό αυτό σε πωλήσεις εισιτηρίων αναμένεται να καλυφθεί μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες.

Η πρώτη ταινία «Avatar» κυκλοφόρησε το 2009 και είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στον κόσμο, φτάνοντας τα 2,97 δισ. δολ. παγκοσμίως. Τώρα η συνέχειά της, η οποία έκανε το ντεμπούτο της 13 ολόκληρα χρόνια αργότερα έπειτα από πολλές καθυστερήσεις, θα δυσκολευτεί να πετύχει τόσο μεγάλες εισπράξεις επειδή το παγκόσμιο box office δεν έχει ανακάμψει πλήρως από την πανδημία.

Επιπλέον, η Κίνα, που είναι τεράστια αγορά κινηματογραφικών παραγωγών, βιώνει επιστροφή του COVID και η Ρωσία, που είναι επίσης μεγάλη αγορά, δεν θα έχει πρόσβαση στην ταινία λόγω των κυρώσεων της Δύσης για την εισβολή στην Ουκρανία.

Οι ταινίες του

Τα δικαιώματα για τις ταινίες του Τζέιμς Κάμερον τα έχει η Walt Disney ως μέρος της εξαγοράς 71 δισ. δολ. της 20th Century Fox το 2019. Παρά τις πολλές δυνατές παραγωγές, οι κινηματογραφικές αίθουσες είχαν μία ακόμα κακή χρονιά σε σύγκριση με την εποχή πριν από την πανδημία. Οι πωλήσεις εισιτηρίων στη Βόρεια Αμερική έφτασαν περίπου τα 7,46 δισ. δολ. το 2022, πολύ λιγότερες από τις πωλήσεις των 11,4 δισ. δολ. από το 2019, εκτιμά η Comscore, την οποία επικαλείται το Bloomberg.

Ο κλάδος ενδέχεται να ανακάμψει περαιτέρω το 2023 με τις προγραμματισμένες κυκλοφορίες μεγάλων συνεχειών επιτυχιών, συμπεριλαμβανομένων των «Indiana Jones» και «Transformers».

