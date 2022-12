Μοναδική dance σύμπραξη

Μια μοναδική dance σύμπραξη: Isalos x Monk x Grappa ενώνουν δυνάμεις σε ένα ανεπανάληπτο ομαδικό party και οδηγούν στο Lab Art για ένα βράδυ με χορό και έκφραση για το κοινό που θα έχει τη χαρά να παρευρεθεί. Στην επιμέλεια των DJs, η ομάδα Madorasindahouse που ηγείται της afrohouse επανάστασης από τον Βόλο και την Ελλάδα, πλέον και στο εξωτερικό.

Line up με μοναδικούς εκπροσώπους του dance ήχου:

Liva K ( Madorasindahouse)

Atsou (Madorasindahouse)

Felipe, Mr Tzi και Kon K από τις 10μ.μ. μέχρι αργά μετά τα μεσάνυχτα!

Οι συνδιοργανωτές ετοιμάζουν μια ολονύκτια γιορτή με house ήχους και special decoration αντίστοιχη των προσδοκιών του κοινού στην κορύφωση του εορταστικού μήνα των Χριστουγέννων!

Info:

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου Lab Art, Βόλος

Ώρα έναρξης: 22:00

Προπώληση: 7ευρώ (μέχρι εξαντλήσεως)

Γενική είσοδος/ Ταμείο: 10 ευρώ

Σημεία Προπώλησης:

-Κεχαΐδης ΑΕ Μουσική Ήχος Φωτισμός, Κουταρέλια 29, Βόλος

- Illusion St.Wear, Τάκη Οικονομάκη με Γκλαβάνη, Βόλος

- Plants Be, Ερμού 262 με Μαυροκορδάτου

- Viva.gr, 11876 και στο δίκτυο συνεργατών της Viva

στα καταστήματα Public, Wind, Media Markt, Metro και My Market.

Κρατήσεις : 6972205007 / 6934108666 (mob & whatsapp).

Liva K

Ο Κωνσταντίνος Λιβαθινός (LIVA K) γεννήθηκε το 1994. Ο Έλληνας dj, είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες στη χώρα του και τους πιο ραγδαία ανελισσόμενους παραγωγούς. Οι κυκλοφορίες τους και guest εμφανίσεις τον οδήγησαν στο Beatport ως το νούμερο 48 του «Καλύτερου Afro House Producer του 2020». Η μουσική του έχει πάντα τεράστια υποστήριξη από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στις μέρες μας, όπως οι Black Coffee, Carl Cox, Louie Vega, Dj Tiesto, Kygo, Robin Schulz και πολλοί άλλοι. Όντας ο resident dj του VOID Mykonos από το 2016, αλλά και του Volt club στο Μιλάνο, ο Liva K έχει παίξει μαζί με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως οι Dixon, Black Coffee, Maceo Plex, Ame, Tale Of Us, Hot Since, Jamie Jones, Guy Gerber.

Στην πρώτη του εμφάνιση στο Βόλο, υπόσχεται μια έντονη χορευτική εμπειρία..

Atsou

Ο Atsou, κατά κόσμο Αλκης Βλειώρας, είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά που έχουν ξεκινήσει απο την πόλη του Βόλου. Ένας dj που έχει συνδεθεί στενά με το Madorasindahouse label, ο Atsou ήταν εκεί από τις πρώτες φωνές που διακήρυξαν το Afro house στην Ελλάδα. Τελευταία χρόνια κάνει περιοδείες σε Ευρώπη και ΗΠΑ, αναπτύσσοντας τον ήχο του με διαφορετικές υφές της σύγχρονης χορευτικής σκηνής. Μεταξύ της συνδιοργάνωσης της δισκογραφικής εταιρείας Madorasindahouse και της εξερεύνησης τα βάθη της house μουσικής για ετικέτες όπως οι Cacao, Connected και of φυσικά η Madorasindahouse Records, είναι πάντα πρόθυμος να ανακαλύψει νέους ήχους που θα προσφέρουν λίγο έξτρα spice στην πίστα. Επιστρέφει στο Lab Art με ένα special dance set.

Felipe

Ο Φίλιππος Βλαχάβας είναι από τους πιο versatile Djs από την περιοχή του Βόλου, που έχει ασχοληθεί με πολλές εφαρμογές σε audio selection και στη μουσική παραγωγή. Ως Felipe τα τελευταία χρόνια μεταδίδει δονήσεις και φρέσκα beats με τεχνική και φαντασία σε μια πληθώρα από events & parties αλλά και σε όλα τα γνωστά bars/ clubs της Θεσσαλίας αλλά και επιλεγμένα gigs στην Αθήνα.

Mr.TZi (Κωνσταντίνος Γεωργατζάς)

Ιt’s all about the positive vibes! ́Έχοντας αυτό κατά νού, ο Mr.TZi παίζει μουσική εδώ και πάνω από μια δεκαετία σε όλα τα σημαντικά bars και clubs του Βόλου, που μπορούν να υποστηρίξουν τους groovάτους, dance και house ήχους που τον έχουν κάνει γνωστό. Με εμφανίσεις δίπλα σε σημαντικά ονόματα του χώρου (&ME, Till von Sein, Kiko Navarro, Dennis Ferrer) και επισκέψεις σε clubs όπως το Club Division, Block 33, Basedome, έχει την εμπειρία και το εύρος μεγάλων ονομάτων του χώρου.

Kon K

Από το Manchester στη Νέα Υόρκη και το Βερολίνο.. Ο Κωνσταντίνος Κύργιας ανακαλύπτει τη μεγάλη του αγάπη μέσα από dance μουσική των τελευταίων δεκαετιών σε deep house, post punk, nu-disco και άλλα σύγχρονα styles.

Μέσα από εμφανίσεις σε bars στην ελληνική επαρχία (40 bar στον Βόλο, 2Lux στα Χανιά, Frida, Del Bar & Δεξαμενή project στο πλαίσιο του Westside festival στην Πάτρα) συστήνεται και μεταδίδει το πάθος του για καλά tunes.