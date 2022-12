Do It Yourself δείπνο

Τελευταία ενημέρωση: 2022-12-14, 09:48:01

Σε δείπνο… Do it yourself προσκαλεί το Vespa Club Volos, το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, στις 20:00, στον χώρο του, Σέφελ με Πλάτωνος. Οι συμμετέχοντες θα φτιάξουν την αγαπημένη τους συνταγή και όλοι μαζί θα δειπνήσουν. Στην εκδήλωση θα υπάρχει μουσική από dj και χορός. Η εκδήλωση είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα αφού, όπως και πέρυσι, όποιος επιθυμεί, μπορεί να ρίξει στο κουτί δωροεπιταγή από supermarket. Οι επιταγές θα μοιραστούν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη! «Είστε ευπρόσδεκτοι όλοι και σας περιμένουμε με τις οικογένειες και τους φίλους σας», αναφέρεται στο κάλεσμα του Vespa Club. Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.

απο τον Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμοαπο τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο