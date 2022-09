House of the dragon: Ένα λάθος στα εφέ γίνεται viral

Η σειρά «House of the Dragon», το πολυαναμενόμενο prequel του «Game of Thrones», είναι η μια από τις ακριβότερες παραγωγές στην τηλεόραση, με το κόστος να υπολογίζεται σε πάνω από 20 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο.

Το κόστος αυτό, δεν στάθηκε ωστόσο ικανό να αφήσει εκτός τελικού αποτελέσματος κάποια λάθη στο μοντάζ, θυμίζοντας εκείνο της σειράς που προηγήθηκε, του «Game of Thrones».

Τότε, οι τηλεθεατές είχαν παρατηρήσει πως σε ένα τραπέζι κατά τη διάρκεια της γιορτής στο κάστρο του Winterfell, βρισκόταν πάνω ένα ποτήρι από γνωστή αλυσίδα καταστημάτων καφέ.

Τώρα, στη σειρά που εξιστορεί έναν εμφύλιο πόλεμο που διέλυσε το Westeros περίπου 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής σειράς, ήρθε η ώρα των ειδικών εφέ να κάνουν ένα μικρό λάθος, που όμως δεν πέρασε απαρατήρητο.

Ειδικότερα, στο τρίτο επεισόδιο της σειράς, ο King Viserys θα έπρεπε να εμφανιστεί με τρία μόνο δάχτυλα στο χέρι του, λόγω της ασθένειας του χαρακτήρα του, ωστόσο οι τηλεθεατές είδαν ότι στα δύο δάχτυλα φορούσε το ειδικό πράσινο γάντι για τα οπτικά εφέ.

Δείτε το χαρακτηριστικό πλάνο από το 3ο επεισόδιο της σειράς:

