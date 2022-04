«Ω, Πάσχα το Μέγα και Αγάπης Εργα»

Συναυλία με έργα φωνητικής και οργανικής μουσικής, με τον τίτλο «Ω, Πάσχα το Μέγα και Αγάπης Εργα», διοργανώνεται από τη Χορωδία Ενηλίκων της Σχολής Μωραΐτη, την Πολυφωνική Χορωδία και το Κουαρτέτο Εγχόρδων του Δημοτικού Ωδείου Βόλου απόψε Σάββατο 16 Απριλίου και ώρα 20:30 στο φουαγιέ του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ιωνίας, υπό τη διεύθυνση της Βάγιας Παπαγιαννοπούλου.

Η Βάγια Παπαγιαννοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Βόλο, όπου και ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο μουσικών σπουδών στη μουσική σχολή της Καίτης Σαμαρτζή. Το 1994 ξεκίνησε τις ακαδημαϊκές της σπουδές στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, από όπου και αποφοίτησε το 1999 με βαθμό άριστα και ειδίκευση στη Διεύθυνση Χορωδίας υπό την εποπτεία της καθηγήτριας Μιράντας Καλδή. Το 2000 ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στο University of York της Αγγλίας, με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση και επόπτη καθηγητή τον Peter Seymour, από όπου και αποκτήθηκε ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Master of Arts in Performance Practise.

Εργάστηκε για οκτώ έτη στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ως συμβασιούχος, τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, ως καθηγήτρια Μουσικής στη δημόσια εκπαίδευση (Αρσάκεια σχολεία), ως μαέστρος Παιδικής Χορωδίας στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου και στο Εθνικό Ωδείο στην Αθήνα. Από το 2011 διδάσκει το μάθημα της Διεύθυνσης Φωνητικών Συνόλων στο Τριετές Πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff. Το 2019 δημιούργησε τη Χορωδία Ενηλίκων στη σχολή Μωραΐτη. Εδώ και ένα χρόνο είναι υπεύθυνη φωνητικών συνόλων στο El Sistema Greece και από τη φετινή χρονιά καθηγήτρια Μουσικής στην Ελληνογαλλική Σχολή Saint Josef στον Βόλο.

Εχει διευθύνει πάνω από διακόσιες παραστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται παιδικές όπερες, ορατόρια και λειτουργίες με σημαντικότερες τις Πύρινες Γλώσσες του Γιάννη Χρήστου στο Ηρώδειο, τις Φούγκες του Ν. Μάντζαρου στο Μέγαρο Μουσικής, την όπερα Διδώ και Αινείας του H. Purcell, στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, παιδικές όπερες στο Μουσείο Μπενάκη, το Lullaby Project στο SNFCC.

Πρόκειται για μια μυσταγωγική συναυλία αφιερωμένη στο πνεύμα των ημερών και ιδιαίτερα στο χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης και της Αγάπης. Το Κουαρτέτο του Δημοτικού Ωδείου Βόλου αποτελούν οι καθηγητές: (Βιολί 1) Απόστολος Μητράς, (Βιολί 2) Αντζελα Μπατίστα, (Βιόλα) Γιώργος Σκίμπας, (τσέλο) Θεμιστοκλής Βαγενάς. Θα τραγουδήσουν η Σύλβια Τσιμπανάκου και ο Βασίλης Αγροκώστας. Τα κείμενα διαβάζει ο Γιάννης Στουραϊτης, ενώ στο πιάνο θα συνοδέψει η Νεκταρία Παπαδημητρίου.

Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση είναι covid Free, για τους ενήλικες μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και για τους ανήλικους από 4-17 ετών με επίδειξη self test.