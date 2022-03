Βραδιά κινηματογραφικών αστέρων

Το μεγάλο αουτσάιντερ «Coda» έκανε την έκπληξη στα Oσκαρ 2022, κατακτώντας πανάξια το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας και αναδείχθηκε στον κερδισμένο της βραδιάς.

Παράλληλα, Γουίλ Σμιθ και Τζέσικα Τσάστεϊν ήταν οι μεγάλοι νικητές αναφορικά με τα Oσκαρ Α’ Ανδρικού και Α’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ το Dune σάρωσε τα βραβεία στις τεχνικές κατηγορίες.

Η βραδιά της 94ης τελετής απονομής των Oσκαρ, των κορυφαίων βραβείων της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, άρχισε ξημερώματα χθες Δευτέρα ώρα Ελλάδος, με τους αστέρες της 7ης τέχνης να επιστρέφουν στο κόκκινο χαλί έπειτα από μία χρονιά αποχής εξαιτίας της πανδημίας.

Ηταν οι αδελφές Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς, οι Αμερικανίδες τενίστριες, με το ξεκίνημα των οποίων καταπιάνεται το φιλμ «Η μέθοδος Γουίλιαμς», αυτές που κήρυξαν την έναρξη της τελετής, με τη ζωντανή ερμηνεία της τραγουδίστριας Μπιγιονσέ σε γήπεδο αντισφαίρισης σε προάστιο του Λος Αντζελες.

Η Αμερικανική Ακαδημία των Τεχνών και των Επιστημών του Κινηματογράφου απένειμε στην τελετή συνολικά 23 χρυσά αγαλματίδια.

Νικητές των Oscar 2022 είναι οι εξής:

Καλύτερη Ταινία: «CODA» της Σίαν Χέντερ

Σκηνοθεσία: Τζέιν Κάμπιον, «Η εξουσία του σκύλου»

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Γουίλ Σμιθ για το «Η μέθοδος των Γουίλιαμς»

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Τζέσικα Τσάστεϊν για το «The Eyes of Tammy Faye»

Διασκευασμένο Σενάριο: Σίαν Χέντερ για το «CODA»

Πρωτότυπο Σενάριο: Κένεθ Μπράνα για το «Belfast»

B’ Γυναικείος Ρόλος: Αριάνα ΝτεΜπόουζ για το «West Side Story»

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Τρόι Κότσουρ για το «CODA»

Μουσική: Χανς Τσίμερ για το «Dune»

Κοστούμια: «Κρουέλα»

Φωτογραφία: Γκρεγκ Φρέιζερ για το «Dune»

Μοντάζ: Τζο Γουόκερ για το «Dune»

Καλύτερο Τραγούδι: «No Time to Die» από την ομώνυμη ταινία

Σκηνικά: «Dune»

Διεθνής Ταινία: «Drive my car» του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι (Ιαπωνία)

Καλύτερη ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «Ενκάντο, ένας κόσμος μαγικός»

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους: «Summer of Soul (...Or, When The Revolution Could Not Be Televised)» του Questlove

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: «The Queen of Basketball»

Οπτικά Εφέ: «Dune»

Ηχος: «Dune»

Κομμώσεις/Μακιγιάζ: Λίντα Ντόουντς, Στέφανι Ινγκραμ και Τζάστιν Ράλι για το «The Eyes of Tammy Faye»

Μικρού Μήκους Ταινία Animation: «The Windshield Wiper»

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action: «The Long Goodbye» του Ανέιλ Καρία.