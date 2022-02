Χαμός με την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού να ακυρώσει τη «Λίμνη των Κύκνων»

Οδηγίες να ανασταλεί οποιαδήποτε υλοποίηση, συνεργασία, προγραμματισμός ή συζήτηση εκδηλώσεων με ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, έδωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μετά από αυτήν την απόφαση, σημειώνεται ότι η ήδη αναβληθείσα εκδήλωση του Gala Όπερας που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 3 Μαρτίου, ακυρώνεται, όπως και η μετάδοση της παράστασης «Η Λίμνη των Κύκνων», στο πλαίσιο του κύκλου The Bolshoi Ballet Live from Moscow, την Κυριακή 6 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών / Megaron – The Athens Concert Hall.

Χαμός στα Social Media

Η εν λόγω απόφαση έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στα Social Media, με πολλούς χρήστες να κατηγορούν το υπουργείο Πολιτισμού ότι υπερβάλει, καθώς η τέχνη έχει σκοπό να ενώνει και όχι να χωρίζει.

«Μήπως έχουμε ξεφύγει κάπου; είναι άλλο οι κυρώσεις που αποσκοπούν να πιέσουν την ηγεσία και την οικονομική ελίτ μιας χώρας και άλλο να ακυρώνουμε πολιτιστικά δρώμενα που είναι η παρηγοριά κάθε λαού» έγραψε ένας χρήστης.

«Είσαστε επικίνδυνα γελοίοι και φυσικά εξωφρενικά αμόρφωτοι» έγραψε ένας άλλος.

«Μην συγχέουμε τις κυβερνήσεις με τους λαούς και τους πολιτισμούς άλλων λαών με τις πράξεις των κυβερνήσεων. Υπάρχουν πανεπιστήμια που είναι αποκλειστικά για ρωσική ιστορία και γλώσσα, δηλαδή τι θα κάνετε θα τα κλείσετε; Σεβαστείτε και τους ρωσοφωνους που ζουν εδώ» έγραψε κάποιος άλλος.

«Δεν φταίνε οι φορείς του πολιτισμού της Ρωσίας για τις πολεμικές συρράξεις που αποφασίζει η κυβέρνηση τους» σχολιάζει κάποιος άλλος.

«Τσαϊκόφσκι επιτρέπεται να ακούμε ή απαγορεύεται κι αυτό;» γράφει ένας ακόμα.

«Τι γελοιότητες είναι αυτές ρε;;;; με αυτό το τρόπο προσπαθείτε να φέρετε ειρήνη. Τι φταίει η τέχνη και πολιτισμός;» γράφει κάποιος στο ίδιο μήκος κύματος.

«Μήπως και τα φροντιστήρια να σταματήσουν να διδάσκουν ρώσικα;;;» αναφέρει ένας άλλος.

