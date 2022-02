Δημιουργεί ιδιαίτερα κεραμικά

Eκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με έργα του Αμερικανού Theaster Gates

Το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει μία σειρά κεραμικών μεγάλης κλίμακας του Theaster Gates. Η έκθεση λειτουργεί στις αίθουσες των Προϊστορικών, Κλασικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων του Μουσείου Ελληνικού Πολιτισμού (Κουμπάρη 1), με τίτλο Vessels / Αγγεία και διαρκεί έως την Κυριακή 30 Απριλίου.

Ο Theaster Gates είναι ένας από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους καλλιτέχνες διεθνώς. Το έργο του αντλεί σε εννοιολογικό και υλικό επίπεδο τόσο από την παράδοση της ιστορίας της τέχνης, όσο και από τη φυλετική ιδεολογία της διασποράς των αυτόχθονων Αφρικανών («Black Diaspora») και τα προσωπικά του βιώματα.

Μέσω μιας καλλιτεχνικής προσέγγισης που διεκδικεί εξίσου την πολιτιστική επανοικειοποίηση και την κοινωνική ενδυνάμωση, ο Gates νοηματοδοτεί και φορτίζει αντικείμενα και ιδέες με νέους τρόπους, προτάσσοντας το καλλιτεχνικό έργο ως ένα «συγκοινωνούν δοχείο» ή ένα ιερό λείψανο που παραπέμπει σε ιστορικές μνήμες και σε συλλογικές εμπειρίες.

O Gates ξεκίνησε να δουλεύει με πηλό τη δεκαετία του ’90, όταν ήταν φοιτητής. Μετά το πτυχίο του στην κεραμική και την πολεοδομία στο Πανεπιστήμιο της Iowa, πέρασε έναν χρόνο στο Tokoname της Ιαπωνίας, μελετώντας αγγειοπλαστική. Για τον καλλιτέχνη, ο «κύκλος του μόχθου» και η καθημερινή χρήση των αγγείων τα καθιστά «ιερά» αντικείμενα, δίνοντάς τους υπερβατικό, κοινωνικό αλλά και τελετουργικό νόημα.

Η συνύπαρξη στις αίθουσες του Μουσείου Μπενάκη σύγχρονων και αρχαίων έργων καθίσταται αφετηρία για ελεύθερους συνειρμούς που συνδέουν τα αντικείμενα και την υλικότητά τους. Η αντιπαραβολή των έργων του Gates με τα αρχαία έργα αναδεικνύει τη σημασία της δημιουργίας και της χειρωνακτικής εργασίας, καθώς και την πνευματική σύνδεση με το χώμα, τη γη, όπως αυτή έχει πάρει μορφή διαχρονικά και διαπολιτισμικά μέσω της κεραμικής τέχνης.

Ο Theaster Gates γεννήθηκε στο Σικάγο, όπου ζει και εργάζεται. Ελαβε το πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο της Iowa, Ames, το 1996. Μετά την αποφοίτηση του σπούδασε κεραμική στο Tokoname της Ιαπωνίας και αργότερα έλαβε μεταπτυχιακούς τίτλους στις καλές τέχνες και τη θεολογία από το Πανεπιστήμιο του Cape Town το 1998 και στην πολεοδομία από το Πανεπιστήμιο της Iowa το 2006.

Εργα του κοσμούν δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, ενώ έχει παρουσιάσει την δουλειά του στο πλαίσιο δεκάδων εκθέσεων.

Τον Απρίλιο του 2018 o Theaster Gates ορίστηκε ως ο πρώτος διακεκριμένος επισκέπτης-καλλιτέχνης και ως διευθυντής των καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών στο Lunder Institute for American Art, Colby College, Waterville, Maine και έλαβε διδακτορικό από το University of the Arts, Λονδίνο (2018). Το 2022 πρόκειται να σχεδιάσει το Serpentine Pavilion, στην πρώτη ανάθεση σε πρόσωπο εκτός του επαγγελματικού χώρου των αρχιτεκτόνων στην ιστορία του θεσμού.