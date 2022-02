Έκθεση με σπάνια έργα του Πικάσο δείχνουν την επιρροή του νότου στο σπουδαίο έργο του

Έργα του Πάμπλο Πικάσο που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, παρουσιάζονται για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, σε έκθεση στην Αγία Πετρούπολη της Φλόριντα.

Η έκθεση «Picasso and the Allure of the South» (Ο Πικάσο και η Γοητεία του Νότου) εξερευνά την επιρροή της νότιας Ευρώπης στο επαναστατικό έργο του Πάμπλο Πικάσο με μία συλλογή 79 αριστουργημάτων, έργων ζωγραφικής, σκίτσων και κολάζ, το 50% των οποίων δεν έχει εκτεθεί ποτέ στις ΗΠΑ.

Αντί να εστιάζει σε μία περίοδο της ζωής του Πικάσο, όπως γίνεται σε πολλές εκθέσεις, η συγκεκριμένη επικεντρώνεται στην έμπνευση που άντλησε ο καλλιτέχνης από μια συγκεκριμένη περιοχή: τα ισπανο-γαλλικά σύνορα.

Ο Πικάσο, που γεννήθηκε στη νότια Ισπανία, έγινε γνωστός για το έργο του στη Γαλλία. Ενώ έκανε διακοπές σε ορεινές πόλεις της βόρειας Ισπανίας και κατά μήκος της Γαλλικής Ριβιέρας, ζωγράφισε πολλά από τα εξαιρετικά έργα του, όπως πορτρέτα, νεκρές φύσεις και τοπία.

«Πάντα τον συνδέαμε με το Παρίσι, αλλά προφανώς ήταν πολύ αμήχανος, αισθανόταν πολύ άβολα σε ένα αστικό περιβάλλον» ανέφερε ο Πίτερ Τας, ανώτερος επιμελητής εκπαίδευσης στο Μουσείο Νταλί, στο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Τάμπα, WUSF. «Ένιωθε πραγματικά περισσότερο σαν στο σπίτι του σε αυτού του είδους τις περιοχών της υπαίθρου της Μεσογείου και εκεί πραγματικά φαινόταν ότι ευδοκιμούσαν και άλλαζαν οι ιδέες του και αυτό αναδεικνύει η έκθεση» συμπλήρωσε.

Ιστορικές φωτογραφίες, στις οποίες ο Πικάσο εμφανίζεται να δημιουργεί σε στούντιο στην περιοχή των ισπανο-γαλλικών συνόρων περιλαμβάνονται επίσης στην έκθεση στο Μουσείο Σαλβαντόρ Νταλί, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Μουσείο Πικάσο του Παρισιού.

Με έργα έξι δεκαετιών της γόνιμης καριέρας του, η έκθεση είναι διαρθρωμένη χρονολογικά προβάλλοντας τους πρώιμους πειραματισμούς του Πικάσο και την εξέλιξη του κυβισμού, μέσα από τα μεταγενέστερα έργα του όταν στράφηκε σε μια βαθύτερη ενασχόληση με το ασυνείδητο και τον σουρεαλισμό.

Οι επισκέπτες μπορούν να βελτιώσουν την κατανόησή τους για το είδος του κυβισμού μέσω της εμπειρίας τεχνητής νοημοσύνης YOUR PORTRAIT, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Μουσείου Σαλβαντόρ Νταλί. Μπορούν δηλαδή να μεταμορφώσουν τη φωτογραφία τους σε ένα μοναδικό κυβιστικό έργο τέχνης. Καθώς δημιουργείται το πορτρέτο τους ενημερώνονται για τις κυβιστικές εικόνες, τις συνθέσεις και τις χρωματικές παλέτες παράλληλα με το πώς η εφαρμογή μηχανικής μάθησης μιμείται αυτά τα χαρακτηριστικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ