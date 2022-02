Ελληνικά κινηματογραφικά «Οσκαρ»

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία «Ιρις» από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου

Καθ’ οδόν για τα 13ο Βραβεία Ιρις, τα Ελληνικά… «Οσκαρ», η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοινώνει τις ταινίες που θα κριθούν από τα μέλη της ΕΑΚ.

Φέτος κατατέθηκαν συνολικά 114 συνολικά ταινίες κατατέθηκαν ως συμμετοχές στα 13α Βραβεία Ιρις. Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν 20 μεγάλου μήκους μυθοπλασίας, 15 μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, 4 μεγάλου μήκους Ελληνικής μειοψηφικής συμπαραγωγής, 31 μικρού μήκους μυθοπλασίας, 11 μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, 11 μικρού μήκους animation και 22 σπουδαστικές μικρού μήκους.

Η διαδικασία ανάδειξης των υποψηφιοτήτων θα ξεκινήσει σύντομα και τα μέλη της ΕΑΚ θα δουν τις ταινίες και θα επιλέξουν τις υποψηφιότητες για τα 22 βραβεία που θα απονεμηθούν.

Ειδικά για τις σπουδαστικές ταινίες η τελική 12άδα των ταινιών που θα συμμετέχουν στη διαδικασία ανάδειξης των υποψηφιοτήτων θα προκύψει από την ψηφοφορία 10 μελών της ΕΑΚ, και συγκεκριμένα των σκηνοθετών Μαρίας Ηλιού, Θέλγιας Πετράκη και Σταύρου Ψυλλάκη, της ηθοποιού Μαρίας Φιλίνη, του παραγωγού Κωνσταντίνου Βασίλαρου, του διευθυντή φωτογραφίας Γιώργου Καρβέλα, της σκηνογράφου Δάφνης Καλογιάννη, του μοντέρ Στάμου Δημητρόπουλου, της μακιγιέζ Ιωάννας Λυγίζου, και του ηχολήπτη Γιάννη Αντύπα.

Την ανάδειξη των υποψηφιοτήτων όλων των κατηγοριών θα ακολουθήσει η τελική ψηφοφορία των μελών της ΕΑΚ, και οι βραβευμένοι θα ανακοινωθούν στην τελετή των Βραβείων Ίρις λεπτομέρειες για την οποία θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι ταινίες που συμμετέχουν στα φετινά Βραβεία Ιρις είναι:

Μεγάλου μήκους μυθοπλασίας: «18», του Βασίλη Δούβλη, «Αγέλη προβάτων», του Δημήτρη Κανελλόπουλου, «Αγία Εμυ», της Αρασέλης Λαιμού, «Αλέξανδρος, ο Μακεδών», του Τάκη Βογόπουλου, «Η βοή του κόσμου», του Πέτρου Σεβαστίκογλου, «Η καταπακτή», του Ιωάννη Ζωγραφάκη, «Καλάβρυτα 1943», του Νικόλα Δημητρόπουλου, «Μαγνητικά πεδία», του Γιώργου Γούση, «Ο άνθρωπος με τις απαντήσεις», του Στέλιου Καμμίτση, «Ο άνθρωπος του Θεού», της Yelena Popovic, «Σελήνη, 66 ερωτήσεις», της Ζακλίν Λέντζου, «Σμύρνη μου αγαπημένη», του Γρηγόρη Καραντινάκη, «EX», του Γιώργου Μαρκάκη, «Monday», του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, «Musa», του Νίκου Νικολόπουλου, «Orfeas¨2021», του Φιλ Ιερόπουλου, «Patchwork», του Πέτρου Χαραλάμπους, «REM ταχείες κινήσεις οφθαλμού», του Κάρολου Ζωναρά, «Sick», των Αρη και Λάκη Ιωνά, «The Timekeepers of Eternity», του Αριστοτέλη Μαραγκού.

Μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ: «Ανεμος Ελευθερίας, του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου», «Αόρατοι/Invisible», της Μαριάννας Κακαουνάκη, «Γαβριέλλα – Η Γερμανίδα με το ποδήλατο», του Δομίνικου Ιγνατιάδη, «Δικαίωση 3368», της Ισμήνης Σακελλαροπούλου, «Διορθώσεις», του Θοδωρή Σκριβάνου, «Ενθύμιον», του Νίκου Ζιώγα, «Επιστροφή στη Γη», των Ακη Κερσανίδη και Χρύσας Τζελέπη, «Μέρες και Νύχτες της Δήμητρας Κ», της Εύας Στεφανή, «Μέσα από το Τζάμι, Τρεις Πράξεις», του Χρήστου Μπάρμπα, «Μια όμορφη μέρα, των Δάνη Καραϊσαρίδη και Γιώργου Πατεράκη, «Ο Δημήτρης, ο Νίκος και η Αρχή της Απροσδιοριστίας», του Κώστα Αινιάν, «Οφειλή», του Σταύρου Ψυλλάκη, «Το Ταξίδι του Άσκαυλου», του Γιώργου Αρβανίτη, «Χρόνης Μπότσογλου «Ημουν κι εγώ εκεί και με φίλεψαν ένα πιάτο με φακή…», του Φρέντυ Βιανέλλη, «Χτίστες, Νοικοκυρές και η Οικοδόμηση της Σύγχρονης Αθήνας», των Τάσου Λάγγη και Γιάννη Γαϊτανίδη.

Μεγάλου μήκους ελληνικής μειοψηφικής συμπαραγωγής: «.dog», της Γιάννας Αμερικάνου, «A pure place», του Νικία Χρυσού, «Feathers», του Omar El Zohairy, «Quicksand», της Margot Schaap.

Μικρού μήκους μυθοπλασίας: «Η Αγία», του Βασίλη Σταυρόπουλου, «Αμυγδαλή», της Μαρίας Χατζάκου, «Βαθύκοφτο», της Ιωάννας Κρυωνά, «Μαμά», του Δημήτρη Ζούρα, «Μη με λησμόνει», της Σελήνης Παπαγεωργίου, «Μπιούτι», του Θάνου Λυμπερόπουλου, «Νερό στον Αρη», του Νίκου Παναγιωτόπουλου, «Ολα τα πλάσματα της νύχτας», της Μέμης Κούπα, «Πατατοφάγοι», του Στρατή Πανούριου, «Πρώτο μπάνιο», του Αλέξανδρου Κωστόπουλου, «Σαν το νερό», του Μάνου Τριανταφυλλάκη, «Σκιές του κόσμου», του Μάριου Π. Παπαγεωργίου, «Στο αεροδρόμιο», του Μιχάλη Μαθιουδάκη, «Το Βανκούβερ», της Αρτέμιδας Αναστασιάδου, «Το κορίτσι που δεν μπορούσε να κοιμηθεί», της Σοφίας Αντωνίου, «A la Carte», των Ταξιάρχη Δεληγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα, «A Summer Place», της Αλεξάνδρας Ματθαίου, «Afternoon», του Αλέξη Κουκιά-Παντελή, «Apallou», του Νίκου Αυγουστίδη, «Aygol» του Δημήτρη Αργυρίου, «Brutalia, Εργάσιμες Μέρες», του Μανώλη Μαυρή, «Flik Flok», της Αγγελικής Παρδαλίδου, «Homemade Cookies», των Καλλιόπης Βίλλυς Κωτούλα και Νίκου Κακωνά, «Horsepower», του Σπύρου Σκάνδαλου, «Just a Thought», του Matteo Pizzocaro, «Last Visit», του Σπύρου Αλιδάκη, «Literal Legend», των Λήδας Βαρτζιώτη και Δημήτρη Τσακαλέα, «Motorway 65», της Εύης Καλογηροπούλου, «Reflections», του Φώτη Σκουρλέτη, «Soul Food», του Νίκου Τσεμπερόπουλου, «Souls All Unaccompanied», του Γιώργου Τελτζίδη.

Μικρού μήκους ντοκιμαντέρ: «Εδώ είναι το ίδιο το είναι», της Παρής Αντωνίου, «Ζαμπέτα», των Ελισάβετ και Σοφίας Σφυρή, «Κέρκυρα, το νησί της τηγανίτας», των Βασίλη Μπάντιου και Σπύρου Παϊπέτη, «Πώς να εκπαιδεύσεις έναν αντιήρωα», του Γιάννη Μπλέτα, «Συρματόπλεγμα», της Ειρήνης Ταμπασούλη, «Το σπίτι τους», του Γιώργου Γκότσου, «Υπέροχη Γη», των Ελένη Βλάσση και Huaqing Jin, «Girlhood», των Βάνιας Τέρνερ και Μαρίας Σιδηροπούλου, «Latin Noir», του Ανδρέα Αποστολίδη, «Trash», της Ελευθερίας Κατσιάνου, «Vidisova», του Γιώργου Παναγόπουλου.

Μικρού μήκους animation: «192 Ναυσικά», του Αγγελου Σπάρταλη, «Από το Μπαλκόνι», του Αρη Καπλανίδη, «Απολεσθέντα», της Βίβιαν Παπαγεωργίου, «Εχασα το δρόμο μου», του Παναγιώτη Ράππα, «Η συμμαθήτρια», της Αναστασίας Δημητρά, «Ο ιδανικός άγνωστος», του Δημήτρη Πατρίκιου, «Ο τυφλός συγγραφέας», του Γιώργου Σηφιανού, «Το ελάφι και ο Ιππότης, της Βιβής Μαρκάτου», «Τόποι Ελληνισμού: Ερμούπολη», του Χαράλαμπου Μαργαρίτη, «Echo», του Σέργιου Κοτσόβουλου, «Elevator Alone», της Αναστασίας Παπαδοπούλου.