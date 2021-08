Νικ Κέιβ και Γουόρεν Έλις γράφουν μουσική για την Μέριλιν Μονρόε

Οι εδώ και πολλά χρόνια συνεργάτες και φίλοι, Νικ Κέιβ και Γουόρεν Έλις ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για το soundtrack νέας ταινίας για τη Μέριλιν Μονρόε.

Την βιογραφική ταινία με τίτλο «Blonde», σκηνοθετεί ο Άντριου Ντόμινικ και έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian» και όπως μεταδίδει σχετικά το ΑΠΕ.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Έλις σε συνέντευξή του στη βρετανική εφημερίδα με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου του βιβλίου.

Ο Νικ Κέιβ χαρακτήρισε τη συνεργασία του με τον Έλις «απίστευτο προνόμιο» που δεν θεωρεί δεδομένο. «Σε κάθε περίπτωση, θέλει το καλύτερο για μένα και εγώ το καλύτερο για εκείνον» είπε.

«Περνάμε πολλές ώρες αυτοσχεδιάζοντας μουσική μαζί, καθόμαστε και παίζουμε με καλή πίστη χωρίς την πολιτική και την υφαρπαγή εξουσίας πολλών συνεργασιών. Αφήνουμε απλώς τα τραγούδια να βρουν τον εαυτό τους» ανέφερε.

Ο Ντόμινικ τόνισε ότι ο Γουόρεν Έλις ως δημιουργός είναι απίστευτα ανοιχτός, αλλά είναι επίσης σε προσωπικό επίπεδο αινιγματικός, ακόμη και λίγο μυστικοπαθής.

Ο Άντριου Ντόμινικ έχει συνεργαστεί με τον Νικ Κέιβ στην ταινία «The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford» και έχει σκηνοθετήσει το 2016 το μουσικό ντοκιμαντέρ «One More Time With Feeling» που καταγράφει την ηχογράφηση του άλμπουμ Skeleton Tree, των Nick Cave and the Bad Seeds.

in.gr