Μακρόχρονη εκπαιδευτική ιστορία

Το Δημοτικό Σχολείο «Αγιος Ιωσήφ» για άλλη μία χρονιά πρωτοπορεί

Ο «Αγιος Ιωσήφ» Βόλου αποτελεί ένα σχολείο – κόσμημα στην εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης μας. Η μακρόχρονη ιστορία που διαθέτει έχει αφήσει το στίγμα της στα εκπαιδευτικά δρώμενα, καθώς απώτερος σκοπός είναι η ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης, η ανάπτυξη της αισθητικής καλλιέργειας και της συναισθηματικής νοημοσύνης, η αναζωογόνηση κι ο εμπλουτισμός της φαντασίας και της εφευρετικότητας των μαθητών/τριών.

Η Ελληνογαλλική Σχολή Βόλου, από την ίδρυσή της, αγκαλιάζει την παράδοση αλλά και ακολουθεί δημιουργικά τις τρέχουσες εξελίξεις. Το Δημοτικό Σχολείο πρωτοπορεί και είναι έτοιμο να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και των εργαζόμενων γονέων σε διαφορετικές συνθήκες, σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Όταν προέκυψε η ανάγκη, άλλαξε τα πληροφοριακά του συστήματα, οι φυσικές αίθουσες διδασκαλίας έγιναν και ψηφιακές, έγινε ταχύτατη επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς με αποτέλεσμα να μη χαθεί ούτε μία διδακτική ώρα λόγω των περιορισμών της πανδημίας.

Τα επιτυχημένα διαδικτυακά, αλλά και εκ του σύνεγγυς, προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό και οργάνωση με γνώμονα βασικές παραμέτρους (π.χ. το μέσο, τον ρυθμό, την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο των παιδιών, τον συγχρονισμό στην επικοινωνία, την αξιολόγηση μέσω διαδικτύου), οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από κοινού στο πλαίσιο ενός ενιαίου εκπαιδευτικού συστήματος. Ενα τέτοιο σύστημα οφείλει και επιτυγχάνει να διευκολύνει τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας που υποστηρίζει τους μαθητές στη μαθησιακή τους διαδικασία και, ταυτόχρονα, ενισχύει την κοινωνικοποίηση και την ψυχική τους ευημερία.

Υπάρχουν νέες απαιτήσεις για ψηφιακό αλφαβητισμό, διοίκηση και ηγεσία, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Η πανδημία αποκάλυψε πως δεν μπορούμε να αποφύγουμε την αλλαγή. Από την άλλη, η νέα πραγματικότητα προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στον τομέα της εκπαίδευσης, ώστε να επενδύσουμε σε ένα ευέλικτο μοντέλο εκπαίδευσης. Ένα τέτοιο μοντέλο απαιτεί ένα ευπροσάρμοστο χαρτοφυλάκιο εργαλείων και υπηρεσιών, μα κυρίως ψυχή μεράκι και αγάπη από τους εκπαιδευτικούς προς το παιδί.

Πλούσιες και καινοτόμες δράσεις προγραμματίζονται, εμπλουτίζονται και υλοποιούνται, αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας των διδασκόντων στο πλαίσιο των δράσεων και των τριών Σχολείων του Τάγματος του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως, στην Ελλάδα, των Ελληνογαλλικών Σχολών «Άγιος Ιωσήφ» Πεύκης και «Jeanne d’Arc» του Πειραιά, ακολουθώντας το κοινό όραμα.

Σχεδιάζονται για τη νέα σχολική χρονιά με ιδιαίτερη έμπνευση, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, εκδηλώσεις, διδακτικές επισκέψεις, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, κατά τις οποίες τα παιδιά παίζουν, μαθαίνουν, αναζητούν και δημιουργούν. Ημέρες Μνήμης γίνονται αφορμή οι μαθητές να εργαστούν σε ομάδες και να μελετήσουν πιο προσεκτικά γεγονότα και πρόσωπα.

Πραγματοποιούνται δραματοποιήσεις παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων, εκδηλώσεις και εργαστήρια, τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα προστασίας. Μέσω της ομαδικής προσπάθειας δημιουργούνται ανεπανάληπτες αναμνήσεις και εμπειρίες που ωθούν τα παιδιά σε υψηλότερους στόχους με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, η καλλιέργεια της γλωσσικής έκφρασης με βιωματικό τρόπο, ενισχύει την ικανότητα κατανόησης κειμένων, την έκφραση απόψεων και ιδεών, συμβάλλοντας στην συγκρότηση μιας πολυδιάστατης και δημιουργικής προσωπικότητας. Στόχος των εκπαιδευτικών είναι να λειτουργήσουν ως εμψυχωτές, ώστε το κάθε παιδί να αναπτύξει στενή σχέση και δια βίου δεσμό με τη γνώση και με το βιβλίο.

Το Σχολείο έχοντας σταθερά ως προτεραιότητά του την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, και ειδικότερα στις κρίσιμες ηλικίες για την ανάπτυξη της αναγνωστικής συμπεριφοράς του παιδιού και του εφήβου, εκτός από τις γνωστές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια, επιχειρεί μια δυναμική παρέμβαση, μοναδική μέχρι σήμερα σε κλίμακα και διάρκεια, τη δημιουργία μιας «κοινότητας αναγνωστών». Αξίζει να σημειωθεί ότι «στολίδι του σχολείου» αποτελεί η Δανειστική Παιδική Βιβλιοθήκη, με τους εκατοντάδες τίτλους, στα ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά, που κάθε χρόνο ανανεώνονται χάρη στην ευγενική χορηγία γνωστών εκδοτικών οίκων αλλά και του Σχολείου. Εκεί οι φιλαναγνωστικές εμπειρίες των μαθητών αποκτούν μαγική διάσταση. Πρόθυμοι συγγραφείς επισκέπτονται το σχολείο μας, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, συζητούν με τα παιδιά και τα οδηγούν, ο καθένας με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο στα μοναδικά και υπέροχα μονοπάτια της λογοτεχνίας.

Η γνωριμία με ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, S.T.E.M., η αντιλογία στην αγγλική γλώσσα, η συμμετοχή σε ομαδικά αθλήματα και χορούς, η μελέτη στην ελληνική και γαλλική γλώσσα είναι μόνον κάποιες από τις δραστηριότητες που έχουν οργανωθεί για τη φετινή χρονιά. Επίσης πραγματοποιείται συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα πανεπιστημίων και μουσείων (ελληνικών και ευρωπαϊκών) πραγματοποιώντας πειράματα που δεν μπορούν να γίνουν στην τάξη, δημιουργώντας καινούργιες δραστηριότητες/παιχνίδια, μελετώντας μακέτες, αλληλεπιδρώντας με πρωτότυπα «μοντέλα» τεχνολογίας. Πρωταγωνιστές είναι τα ίδια τα παιδιά ανακαλύπτοντας, διερευνώντας τις γνώσεις. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει επίσης στη συντονισμένη διδασκαλία των ξένων γλωσσών που οδηγεί στη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις εξετάσεις διπλωμάτων Γαλλικής γλώσσας D.E.L.F. Α1 και Α2.

Οι συμμετοχές σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, δράσεις και προγράμματα, συνεχίζονται και εξ αποστάσεως, διευρύνοντας τους πνευματικούς ορίζοντες των μαθητών, ώστε να γίνουν πολίτες του Κόσμου. Ενδεικτικά το σχολείο συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά προγράμματα: Erasmus+ ΚΑ2 «Heuristic Education and Learning of Internationality with Olympic Spirit, Εrasmus+ KA3 «Teachers 4 Europe: Setting a Agora for Democratic Culture» 3) e-twinning και στους διαγωνισμούς: «Kamishibaï Plurilingue» (διεθνής διαγωνισμός για την πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα «Pluralités» του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και τον γαλλικό επιστημονικό σύλλογο DULALA (D’ une Langue à l’ Autre),)«Εθνικό Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας που διοργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Είναι διαρκής από το Σχολείο η προσπάθεια να μην χαθεί η αίσθηση της συνύπαρξης, της αλληλοϋποστήριξης και της αλληλοβοήθειας, με τη στήριξη πάντα της οικογένειας. Η προσφορά έμπρακτης αλληλεγγύης από τη σχολική ομάδα διδάσκει στους μαθητές να είναι άνθρωποι που κατανοούν ότι όλοι αποτελούμε μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας στην οποία ο ένας στηρίζει τον άλλο. Στον καιρό της πανδημίας δεν είναι εύκολο να γίνονται δράσεις ευαισθητοποίησης μαθητών και γονέων όταν πρέπει να τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Παρόλες τις αντιξοότητες, στο σχολείο, όπως και στα άλλα δύο Ελληνογαλλικά Σχολεία του Τάγματος του Αγίου Ιωσήφ στην Ελλάδα, διδάσκοντες, μαθητές και γονείς δραστηριοποιούνται σε φιλανθρωπικές δράσεις, αγκαλιάζοντας ιδρύματα και συνανθρώπους που έχουν ανάγκη την αγάπη και την υποστήριξη όλων.

Η Ελληνογαλλική Σχολή Βόλου, στο 117ο έτος λειτουργίας της διατηρεί την ισορροπία ανάμεσα στο όραμα και στην εμπειρία, ενδυναμώνει την πίστη στον Θεό και την εμπιστοσύνη στον άνθρωπο, βοηθά τον σημερινό μαθητή και αυριανό πολίτη να εξελιχθεί σ’ ένα ελεύθερο και ολοκληρωμένο άτομο, με κοινωνική και ηθική συνείδηση κι ευθύνη και δίνει με επιτυχία το δυναμικό παρών στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της πόλης μας.

Της Ελενας Νταβλαμάνου, εκπαιδευτικού - συγγραφέα