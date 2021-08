Πέθανε η Τεξανή τραγουδίστρια και συνθέτης Νάνσι Γκρίφιθ

Η βραβευμένη με Γκράμι Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτης της φολκ Νάνσι Γκρίφιθ πέθανε σε ηλικία 68 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η δισκογραφική εταιρία Rounder Records μέσω Twitter.

Η μουσικός από το Τέξας ήταν γνωστή από τα τραγούδια της όπως το «Love at the Five and Dime», που υμνεί τον Νότο.

in.gr