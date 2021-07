Θρήνος στην Ιταλία: Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια Ραφαέλα Καρά

Σε ηλικία 78 ετών πέθανε η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια και τραγουδίστρια Ραφαέλα Καρά που είχε αγαπηθεί από το μουσικό κοινό και στην Ελλάδα.

Η Ραφαέλα Καρά γνώρισε μεγάλη επιτυχία ως παρουσιάστρια μουσικοχορευτικών εκπομπών τόσο στην πατρίδα της την Ιταλία, όσο και στην Ισπανία και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ τα τραγούδια της έκαναν τον γύρο του κόσμου με ορισμένες επιτυχίες της να παίζονται στα ραδιόφωνα και τα κλαμπ ακόμα και σήμερα.

Στις 18 Ιουνίου είχε γενέθλια και τα είχε γιορτάσει με φίλους και γνωστούς. Δύο εβδομάδες αργότερα, η θρυλική τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή.

Ποια ήταν η Ραφαέλα Καρά

Γεννημένη το 1943 στην περιοχή Εμίλια Ρομάνια, είχε σπουδάσει υποκριτική στο ιταλικό Πειραματικό Κέντρο Κινηματογραφίας. Το 1960 άρχισε να δουλεύει στην ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai και κατέκτησε αμέσως το ευρύ κοινό, χάρη στην ευθυμία και την ενέργειά της. Το 1970 παρουσίασε την μουσική εκπομπή Canzonissima, με απόλυτο ρεκόρ τηλεθέασης. Ήταν η πιο αγαπητή γυναικεία τηλεοπτική παρουσία, μαζί με την τραγουδίστρια Μίνα.

Η πρώτη της επιτυχία ήταν το τραγούδι "Tuca Tuca", σύνθεση του για χρόνια συνεργάτη και συντρόφου της Gianni Boncompagni. Άλλες επιτυχίες της ήταν το "Tanti Auguri" (γνωστό και με τον ισπανικό του τίτλο "Para Hacer Bien el Amor Hay que Venir al Sur"), το "A far l’amore comincia tu" (που αποτελεί και τη μοναδική της είσοδο στα βρετανικά Charts υπό τον τίτλο "Do It, Do It Again").

Τα ρεκόρ της αμέτρητα: από τις μεγάλης επιτυχίας περιοδείες της, ως τραγουδίστρια, στην Ευρώπη, την Λατινική Αμερική και την Ρωσία, μέχρι και την επαγγελματική της ευρηματικότητα. Με τις εκπομπές της ξεκίνησε η μεσημεριανή ζώνη στην ιταλική τηλεόραση, στην δεκαετία του 1980, όταν όλη η Ιταλία προσπαθούσε να μαντέψει πόσα φασόλια περιείχε μια τεράστια γυάλα.

Όταν σκανδάλισε την πουριτανή Ιταλία

Χορεύοντας έδειξε τον αφαλό της και φόρεσε μίνι, "σκανδαλίζοντας" μια πουριτανή, ακόμη, Ιταλία. Ήταν η μεγάλη, αξεπέραστη κυρία της μικρής οθόνης. Πάντα χαμογελαστή, αλλά ποτέ υπερβολική. Η συνεργασία της με τον τηλεοπτικό όμιλο Μπερλουσκόνι αποτέλεσε μια μικρή παρένθεση. Όλοι την είχαν ταυτίσει με τα κανάλια και τις εκπομπές της Rai.

Συνέχισε να δουλεύει μέχρι πριν από δυο χρόνια, με εκπομπές συνεντεύξεων αλλά και συμπαρουσιάζοντας το ιταλικό μουσικό τάλεντ σόου. Κανείς δεν ήξερε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, μόνον λίγα κοντινά της πρόσωπα. Με την είδηση του θανάτου της, όλα τα κανάλια της ιταλικής τηλεόρασης διέκοψαν το πρόγραμμά τους και πρόβαλαν ειδικά αφιερώματα στην "εθνική Ραφαέλα", την Raffaella Nazionale.

"Η Ραφαέλα μας άφησε, πήγε σε έναν καλύτερο κόσμο, όπου η ανθρωπιά της, το μοναδικό της χαμόγελο και το εξαιρετικό της ταλέντο θα λάμπουν για πάντα", έγραψε ο πρώην χορευτής και σκηνοθέτης Σέρτζιο Γιαπίνο, επί σειρά ετών σύντροφος της μεγάλης αυτής Ιταλίδας τηλεπαρουσιάστριας, σουμπρέτας και τραγουδίστριας.

