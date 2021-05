Εντυπωσίασε δίπλα στον Ελτον Τζον ~ Βολιώτισσα που κάνει διεθνή καριέρα

Η ταλαντούχα Αρτεμις Σταμούλη συμμετείχε χορευτικά στα βρετανικά μουσικά βραβεία

Ταλαντούχο κορίτσι που ξεκίνησε με όνειρα από τον Βόλο, με εφόδια το πείσμα και ταλέντο της, η Αρτεμις Σταμούλη, συμμετείχε, μαζί με άλλους χορευτές, στα Βρετανικά Μουσικά Βραβεία και χόρεψε δίπλα στον Ελτον Τζον, βιώνοντας μια συγκλονιστική εμπειρία. Η ταλαντούχα νεαρή Βολιώτισσα, που κατακτά τον κόσμο με το ταλέντο της, δεν σταματά να καταπλήσσει τους πάντες, κατακτώντας διαρκώς, νέες χορευτικές κορυφές.

Ρεπορτάζ: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

Από τον Βόλο, στην Μητρόπολη των τεχνών, τη Νέα Υόρκη και από κει στην Αγγλία, η Αρτεμις Σταμούλη διαπρέπει στον σύγχρονο χορό, αναδεικνύοντας σε κάθε της εμφάνιση, τις βαθιές καταβολές του ελληνικού πολιτισμού.

«Ημουν μία από τους 13 συνολικά χορευτές που χορέψαμε στα BRIT AWARDS 2021, τα βραβεία μουσικής στην Βρετανία. Χόρεψα με τον Elton John και τον Olly Alexander, γνωστό στην μουσική βιομηχανία ως Years &Years» ανέφερε η Αρτεμις στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ.

Οι δύο διάσημοι καλλιτέχνες παρουσίασαν τη διασκευή του «It’s A Sin των Pet Shop Boy’s» στα BRIT Awards 2021, κλέβοντας την παράσταση. Ο Ελτον Τζον και ο Ολι Αλεξάντερ συνεργάστηκαν για τη βραδιά των βραβείων παρουσιάζοντας ένα πραγματικό υπερθέαμα, με τα 4 λεπτά που διήρκεσε το τραγούδι, να χαρακτηρίζονται από τα Βρετανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι μόνο η ωραιότερη στιγμή της βραδιάς, αλλά η ωραιότερη εμφάνιση ever στο θεσμό.

Το τραγούδι, «It’s A Sin», το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε το 1987 από τους Pet Shop Boys, παρουσιάστηκε σε καινούργια διασκευή του Olly Alexander σε συνεργασία με τον Elton John και ήταν πρώτη παρουσίαση του τραγουδιού σε αυτή τη μορφή, πριν κυκλοφορήσει ως single.

«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το 100% των εσόδων της νέας κυκλοφορίας του τραγουδιού, θα δοθούν στο Elton John AIDS Foundation, οργανισμό υποστήριξης των ανθρώπων με HIV, που σκοπεύει στην εξάλειψη της επιδημίας του AIDS μέχρι το 2030. Ολη η παράσταση ήταν εμπνευσμένη από την ομώνυμη σειρά «It’s A Sin» του Russell T Davies που έχει ως επίκεντρο τη ζωή ενός γκρουπ ομόφυλων αντρών κατά την επιδημία του AIDS στην Βρετανία το 1981-1991», αναφέρει η Βολιώτισσα χορεύτρια.

Στα φλας της δημοσιότητας

Η λαμπερή βραδιά των βραβείων, που τράβηξε τα φλας της δημοσιότητας, «φιλοξενήθηκε» στην O2 ARENA στο Λονδίνο. «Συμμετείχα μετά από πρόσκληση ενός από τους χορογράφους, Meshach Henry, με τον οποίο δουλεύουμε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια. Η ομάδα των χορευτών ήμασταν μέρος του Thēo Adams Company με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Thēo Adams και χορογράφους τους Meshach Henry, Thēo TJ Lowe και Masumi Saito», αναφέρει η Αρτεμις.

Για την ίδια, ήταν εμπειρία ζωής η συγκεκριμένη λαμπερή βραδιά, ενώ όπως υπογράμμισε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «ήταν σίγουρα ένα όνειρο για μένα, όχι μόνο να χορέψω με τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες και σε ένα από τα πιο αξιόλογα events μουσικής στον κόσμο, αλλά κυρίως να συνεργαστώ με ανθρώπους που εκτιμώ και θαυμάζω εδώ και χρόνια. Ηταν μια βραδιά μουσικής, χορού, μόδας και κυρίως σημαντικών μηνυμάτων».

Εμφανώς χαρούμενη, η Αρτεμις υπογράμμισε ότι: «Ο Elton John είναι ένας θρύλος της μουσικής εδώ και πολλές δεκαετίες. Ηταν ωραίο που πάνω στη σκηνή υπήρχε μια συνάντηση πολλών γενεών. Αλλά πέρα από τον Elton, ένιωσα ιδιαιτέρως χαρούμενη που συνεργάστηκα με την συγκεκριμένη καλλιτεχνική ομάδα που εκτιμώ και θαυμάζω».

Συγκλονιστική εμπειρία η συνεργασία με το «ιερό τέρας» της διεθνούς μουσικής σκηνής, με την ίδια να υπογραμμίζει: «Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους. Εχει, φυσικά, την αύρα ενός ανθρώπου με ταλέντο και εμπειρία και σίγουρα τον προσέχεις ιδιαίτερα όταν είναι μέσα στον χώρο. Παρόλα αυτά, ήταν ιδιαίτερα φιλικός, μας μίλησε και μας ευχαρίστησε στο τέλος του show».

Διεθνής παρουσία

Με το βλέμμα στον χορό και την διεθνή καριέρα, η Αρτεμις διατηρεί ακατάλυτους δεσμούς με την πατρίδα της, την οικογένεια, τα αγαπημένα της πρόσωπα, τις δασκάλες της στο Dance Studio, απ’ όπου αποφοίτησε, για να ανοίξει, στην συνέχεια, τα φτερά της στο διεθνές χορευτικό στερέωμα.

Το εισιτήριο για να βρεθεί στη Μητρόπολη των τεχνών, τη Νέα Υόρκη, και να ανοίξει τα φτερά της στον κόσμο, της έδωσε η υποτροφία που κέρδισε για το «Ailey’s School», συμμετέχοντας στον πανελλήνιο διαγωνισμό «Τερψιχόρης έργα». Η σχολή που φέρει το όνομα ενός θρυλικού χορευτή, του Alvin Ailey, άνοιξε διάπλατα τις πύλες της για να δεχθεί τη νεαρή υπότροφο, η οποία έλαβε, σημειωτέον, και δεύτερη υποτροφία στη συνέχεια για την ίδια σχολή.

Σημαντική στιγμή αποτέλεσαν για την ίδια οι εμφανίσεις στο θέατρο της σχολής αλλά και σε μεγάλες σκηνές, σε συνεργασία με σπουδαίες χορευτικές ομάδες της Αμερικής, όπως η μεγάλη χορευτική ομάδα του Σικάγου, «Deeply Rooted Dance Theatre» που δραστηριοποιείται κυρίως στον μοντέρνο και τον σύγχρονο χορό, αντλώντας παράλληλα έμπνευση από τις αφρικάνικες παραδόσεις.

Η διεθνής, πλέον, Βολιώτισσα χορεύτρια, έφυγε από τη Νέα Υόρκη, το 2016 και για έναν χρόνο ταξίδεψε σε Καναδά, Ισραήλ, Ευρώπη και αλλού, προκειμένου να εμπλουτίσει τις γνώσεις της.

Μετακόμισε στο Λονδίνο το 2018, μετά από πρόσκληση που δέχτηκε, να γίνει ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας Rambert 2, junior company του Rambert Dance Company, μια από τις πιο σημαντικές ομάδες χορού στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον κόσμο. Εκτοτε, έχει συνεργαστεί με πολλούς χορογράφους και καλλιτεχνικούς διευθυντές σε διάφορες παραγωγές, ολοκληρώνοντας, παράλληλα, τις μεταπτυχιακές της σπουδές και είναι πλέον κάτοχος Master of Arts από το University of Kent σε συνεργασία με το Rambert School of Ballet and Contemporary Dance.

Αγάπη για τον Βόλο

Δηλώνει περήφανη που είναι Βολιώτισσα, μιλάει με την ίδια πάντα αγάπη για την πατρίδα της και δεν σταματά να εκφράζεται και να δημιουργεί, με ταλέντο και ευαισθησία, όραμα και όρεξη για καλλιτεχνική δράση.

«Πάντα μου λείπει και θα μου λείπει η Ελλάδα και ο Βόλος, γιατί παρ’ όλες τις επαγγελματικές μου επιλογές, πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι η πιο όμορφη χώρα στον κόσμο και ότι οι Ελληνες έχουν τόσο καλή ποιότητα, που όμως αδυνατούν να την δουν και να την χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους. Υπάρχει πολύ ταλέντο και μεγάλες δυνατότητες, ελάχιστη, όμως, πίστη, καλή θέληση και υποδομές. Επίσης η οικογένειά μου και ο σύντροφός μου μένουν στο Βόλο, άρα είναι αναμενόμενο να μου λείπει και λίγο παραπάνω», επισημαίνει.

Κορίτσι γεμάτο όνειρα και όρεξη για ζωή η Αρτεμις, υπογραμμίζει ότι «κάποια είναι συγκεκριμένα και άλλα ακόμη ιδέες και σκέψεις». Με το βλέμμα στο μέλλον, καθιστά σαφές ότι θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις προθέσεις της, με την ελπίδα ότι «κάποια μέρα θα μπορώ να χτίσω τις δικές μου δημιουργίες και να συμπεριλάβω και άλλους ανθρώπους, που μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα».