Χρηματοδοτήσεις σε 28 παραγωγές από το Κέντρο Κινηματογράφου

Εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων για σχέδια ταινιών και προγραμμάτων αποφάσισε στην πρώτη του συνεδρίαση το νέο ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα με πρόεδρο τον Πάνο Λουκάκο. Το νέο ΔΣ επικύρωσε, επίσης, χρηματοδοτήσεις του ταμείου υποστήριξης της συμπαραγωγής γάλλο-ελληνικών κινηματογραφικών έργων του Ε.Κ.Κ. και του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου και Κινούμενης Εικόνας της Γαλλίας (CNC). Τέλος, το Δ.Σ. αποφάσισε να ζητήσει από το υπουργείο Πολιτισμού «τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου για το χρονικό διάστημα έως τον Νοέμβριο 2019 καθώς επίσης να προχωρήσει στην άμεση κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού, καθώς και των κανονισμών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την παραγωγή όσο και για τη διανομή».

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του νέου διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου:

«Στην συνεδρίαση 1453/4.11.2019 & 5.11.2019 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (Ε.K.K.) με πρόεδρο τον Πάνο Λουκάκο, αντιπρόεδρο την Ελένη Πετρά κα μέλη τους Χριστίνα Μανωλοπούλου, Μιρέλλα Παπαοικονόμου, Χρυσάνθη Σωτηροπούλου, Κώστα Φέρρη και Κωνσταντή Φραγκόπουλο, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/576739/44006/42940/1338/23.10.2019 απόφαση της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνας Μενδώνη (ΦΕΚ 897/ΥΟΔΔ/29.10.2019).

Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ., σε αυτή τη συνεδρίαση, ενέκρινε τα εξής θέματα:

Κατόπιν αποδοχής σχετικού ελέγχου παραστατικών δαπανών, εγκρίθηκε η καταβολή προβλεπόμενης χρηματοδότησης σε είκοσι οκτώ (28) παραγωγές, συνολική δαπάνη ύψους 257.097 ευρώ.

Επίσης, εγκρίθηκαν ποσά για την υποστήριξη της παγκόσμιας πρεμιέρας ταινιών σε διάφορα Φεστιβάλ (11 περιπτώσεις), η οικονομική υποστήριξη για βραβεία και δράσεις σε επτά (7) Φεστιβάλ εσωτερικού, η οικονομική υποστήριξη για την προώθηση του Ελληνικού Κινηματογράφου στο εξωτερικό (2 περιπτώσεις) και η διεθνής παρουσία του Ε.Κ.Κ. σε Φεστιβάλ εξωτερικού (3 περιπτώσεις). Επιπλέον. εγκρίθηκε η ενίσχυση της διανομής τεσσάρων (4) ταινιών.

Αποφασίσθηκε, επίσης, η απένταξη ανενεργών προεγκριμένων σχεδίων κινηματογραφικών έργων, συνολικού ποσού 741.000 ευρώ και χορηγήθηκε οριστική έγκριση χρηματοδότησης σε οκτώ (8) παραγωγές. Εγκρίθηκαν, επίσης, δώδεκα (12) αιτήματα παράτασης παράδοσης υλικών κινηματογραφικών έργων, δεκαοκτώ (18) αιτήματα παράτασης προέγκρισης κινηματογραφικών έργων, καθώς και τέσσερα (4) αιτήματα παράτασης κατάθεσης παραδοτέων.

Επικυρώθηκαν οι αποφάσεις της «γαλλο-ελληνικής επιτροπής υποστήριξης της συμπαραγωγής» στο πλαίσιο της συμφωνίας υπ’ αριθμ. 2 για το διμερές ταμείο υποστήριξης της συμπαραγωγής γάλλο-ελληνικών κινηματογραφικών έργων του Ε.Κ.Κ. και του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου και Κινούμενης Εικόνας της Γαλλίας (CNC), για προεγκρίσεις οικονομικής ενίσχυσης συνολικού ύψους 450.000 ευρώ. Η συμμετοχή του Ε.Κ.Κ. ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ, ενώ του CNC στις 300.000 ευρώ. Ειδικότερα η επιτροπή εξέτασε συνολικά δεκαεπτά (17) σχέδια ταινιών μεγάλου μήκους, δεκαπέντε (15) μυθοπλασίας και δύο (2) ντοκιμαντέρ και τελικώς ενέκρινε πέντε (5) σχέδια, τέσσερα (4) μυθοπλασίας και ένα (1) ντοκιμαντέρ. Από αυτά, τα τέσσερα (4) είναι με μειοψηφική συμμετοχή Γάλλου παραγωγού και ένα (1) με μειοψηφική συμμετοχή Έλληνα παραγωγού.

Τα σχέδια που προεγκρίθηκαν στο πλαίσιο αυτού είναι τα ακόλουθα:

BROADWAY

Σενάριο - σκηνοθεσία: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΣΣΑΛΑΣ

Γάλλος παραγωγός: BLUE MONDAY PRODUCTIONS

Έλληνας παραγωγός: NEDA FILM

Συνολικό ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 100.000 ευρώ

Επιχορήγηση CNC: 55.000 ευρώ

Επιχορήγηση Ε.Κ.Κ.: 45.000 ευρώ

MIGHTY AFRIN

Σενάριο - σκηνοθεσία: ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

Γάλλος παραγωγός: MANNY FILMS

Έλληνας παραγωγός: AR PRODUCTIONS

Συνολικό ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 60.000 ευρώ

Επιχορήγηση CNC: 45.000 ευρώ

Επιχορήγηση Ε.Κ.Κ.: 15.000 ευρώ

ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ

Σενάριο - σκηνοθεσία: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ

Γάλλος παραγωγός: MANNY FILMS

Έλληνας παραγωγός: HOMEMADE FILMS

Συνολικό ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 130.000 ευρώ

Επιχορήγηση CNC: 90.000 ευρώ

Επιχορήγηση Ε.Κ.Κ.: 40.000 ευρώ

ΠΕΙΡΑΤΕΣ

Σενάριο - σκηνοθεσία: MIRIAM GHARBI

Γάλλος παραγωγός: MPM FILM

Έλληνας παραγωγός: BLONDE

Συνολικό ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 70.000 ευρώ

Επιχορήγηση CNC: 40.000 ευρώ

Επιχορήγηση Ε.Κ.Κ.: 30.000 ευρώ

ΡΙΒΙΕΡΑ

Σενάριο - σκηνοθεσία: ΟΡΦΕΑΣ ΠΕΡΕΤΖΗΣ

Γάλλος παραγωγός: KG PRODUCTIONS

Έλληνας παραγωγός: STUDIOBAUHAUS

Συνολικό ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 90.000 ευρώ

Επιχορήγηση CNC: 70.000 ευρώ

Επιχορήγηση Ε.Κ.Κ.: 20.000 ευρώ

Εγκρίθηκε η επικοινωνιακή προβολή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη - Media» και η παρουσία του Hellenic Film Commission στην έκθεση FOCUS - The meeting place for international production. Εγκρίθηκε επίσης η συνεργασία του Ε.Κ.Κ. με εξωτερικό IT για την άμεση επαναλειτουργία των site του, καθώς και αγορά λογισμικών για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΚΚ.

Τέλος, το Δ.Σ. αποφάσισε να ζητήσει από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου για το χρονικό διάστημα έως τον Νοέμβριο 2019, καθώς επίσης να προχωρήσει στην άμεση κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού, καθώς και των κανονισμών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την παραγωγή όσο και για τη διανομή».

