Πέθανε ο συνθέτης του έρωτα Νίκος Ιγνατιάδης

Την είδηση ότι πέθανε ο Νίκος Ιγνατιάδης έκανε γνωστή ο διαχειριστής της σελίδας του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Facebook, γράφοντας:

"I have to tell you with great sorrow that our friend

Nikos Ignatiadis died today.

We will never forget his music and wish his wife and family a lot of strength.

(Jos van Hout, manager Facebook page Nikos)".

Ο Νίκος Ιγνατιάδης, μαέστρος, πιανίστας και συνθέτης, έγινε γνωστός από το Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Επίσης, ήταν και ενορχηστρωτής της τηλεοπτικής εκπομπής “Μουσικές Παραλλαγές”.

Ο Νίκος Ιγνατιάδης διέπρεψε στην ελληνική δισκογραφία τη δεκαετία του ’80, γράφοντας και ενορχηστρώνοντας ορισμένα από σημαντικότερα τραγούδια για τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές. Τα τραγούδια του υμνούν τον έρωτα και είναι διαχρονικά.

Σπουδαία καριέρα έκανε και στην Ολλανδία όπου διηύθυνε τη Μητροπολιτική Ορχήστρα του Άμστερνταμ σε ένα προσωπικό του δίσκο με τίτλο “The Olympus Symphony”, για την επιτυχία του οποίου τιμήθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας το 1989.

Σημαντικές συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, όπως, ο Σαρλ Αζναβούρ, η Νάνα Μούσχουρη, ο Χούλιο Ιγγλέσιας, ο Ντέμης Ρούσσος, ο Αλμπάνο και η Ρομίνα Πάουερ, είναι μόνο μερικοί από τους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκε ο συνθέτης κατά την καλλιτεχνική του πορεία.

Ενώ στην Ελλάδα έχει συνεργασίες με τον Γιάννη Πάριο, τον Φίλιππο Νικολάου, την Μπέσσυ Αργυράκη, την Ελένη Δήμου, τη Μαρινέλλα, τη Λίτσα Διαμάντη.