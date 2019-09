Διακεκριμένη Βολιώτισσα χορογράφος

Η Πωλίνα Κρεμαστά παρουσιάζει τη μεγάλη κινητική έρευνά της

Η επίσημη παρουσίαση της κινητικής έρευνας «Απόγειος» από την πράξη στη θεωρία, που φέρει τη σφραγίδα της Βολιώτισσας Πωλίνας Κρεμαστά θα παρουσιαστεί την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 13.30 – 21.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου Τσίλλερ στην Αθήνα. Η επίσημη παρουσίαση έχει τη μορφή ημερίδας, που διοργανώνεται από την Creo Dance Company και την ταλαντούχα Βολιώτισσα χορογράφο Πωλίνα Κρεμαστά.

Η ημερίδα διοργανώνεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Εθνικού Θεάτρου και του Tipperary Dance Platform Project.

Η κινητική έρευνα «Απόγειος» ξεκίνησε το 2014 από τη χορογράφο Πωλίνα Κρεμαστά, με βοηθό τη χορεύτρια Θένια Αντωνιάδου και τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΠΟ.Α. Η έρευνα βασίστηκε στη μελέτη των παραδοσιακών χορών και ρυθμών και την αλληλεπίδρασή τους με τον σύγχρονο χορό και προτείνει μια νέα χορευτική πρακτική, τον απόγειο χορό».

Ο απόγειος χορός «χτίζεται χορεύοντας». Βασίζεται στη διάδραση και προτείνει μια νέα κινητική γλώσσα. Οι άνθρωποι που κοινωνούν αυτή τη γλώσσα παράλληλα τη διαμορφώνουν, σχηματίζοντας τη δεδομένη στιγμή και στο συγκεκριμένο τόπο τον δικό τους χορό.

Η ημερίδα αποτελεί προσπάθεια επικοινωνίας, άνοιγμα στο ευρύ κοινό με σκοπό την ανατροφοδότηση της κινητικής έρευνας, καθώς και την ανταλλαγή προτάσεων και ιδεών για το μέλλον του σύγχρονου χορού. Θα διεξαχθεί σε δύο μέρη, πράξη και θεωρία.

Το πρώτο μέρος (13.30 - 17.00) αφορά σε εργαστήριο γνωριμίας με την πρακτική του απόγειου μέσα από τα εργαλεία, τις ασκήσεις και τους μηχανισμούς του. Το εργαστήριο απευθύνεται σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες χορευτές, σε άτομα με ή χωρίς εμπειρία στην τέχνη του χορού.

Στο δεύτερο μέρος (18.30 - 21.30) θα γίνει η παρουσίαση της έρευνας από τη χορογράφο και εισηγήσεις από συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην πορεία της έρευνας, οι οποίες θα αποτελέσουν το έναυσμα για την έναρξη ενός διαλόγου με το κοινό. Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις της ημερίδας είναι ελεύθερη.

Εισηγητές είναι (18.30 - 19.45) οι Ορέστης Τάτσης σκηνοθέτης, μέλος της συντακτικής ομάδα του περιοδικού λόγου και κριτικής «Το έρμα», καλλιτεχνικός διευθυντής της ΑΜΚΕ Ρέον, Νάνσυ Χαρμαντά καθηγήτρια χορού, Πωλίνα Κρεμαστά (κεντρική εισηγήτρια) χορογράφος της Creo Dance Company, χορεύτρια, καθηγήτρια χορού, απόφοιτος Ιατρικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Θένια Αντωνιάδου χορεύτρια και καθηγήτρια χορού, απόφοιτη του τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Ε.Κ.Π.Α.

Εισηγητές (20.00 - 20.45) είναι επίσης οι Χρήστος Παπακώστας επίκουρος καθηγητής, Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ε.Κ.Π.Α, Ρένα Λουτζάκη ανθρωπολόγος του χορού Ε.Κ.Π.Α, Jasmin Chiodi και Alexandre Iseli καλλιτεχνικοί διευθυντές Tipperary Dance Platform και Iseli - Chiodi Dance Company, διδάσκοντες στην Irish World Academy of Music and Dance, University of Limerick, Estefania Solorzano (Skype), Choreomundus – International Mater graduate in dance knowledge, practice and heritage, research project «The Traditional and the Contemporary», μέλη της Creo Dance Company.

Η ημερίδα αποτελεί παράλληλη δράση της νέας παραγωγής «commun» (Μάιος 2020), της ομάδας Creo Dance Company, η οποία έλαβε επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ.Α. για το 2019 - 2020.

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν ως εισηγητές οι καλλιτεχνικοί διευθυντές του Tipperary Dance Platform Project, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν επιπλέον ένα τετράωρο σεμινάριο το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού «Ραλλού Μάνου», στο πλαίσιο διεθνούς ανταλλαγής με την Creo Dance Company.

Αντίστοιχα η τελευταία θα παρουσιάσει την κινητική έρευνα και την παράσταση «Απόγειος – μια παραλλαγή» στο Tipperary Dance Platform (Ιρλανδία) τον ερχόμενο Οκτώβριο. Θα ακολουθήσουν παραστάσεις του «Απόγειος – μια παραλλαγή» στην Αθήνα στις 2, 3 και 10 Νοεμβρίου στο θέατρο Ροές.

Διακεκριμένη Βολιώτισσα

Η Πωλίνα Κρεμαστά είναι αριστούχος απόφοιτη της Επαγγελματικής Σχολής Χορού «Ραλλού Μάνου» και απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Χορεύει και χορογραφεί για την ομάδα σύγχρονου χορού Creo, συμμετέχοντας σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ. Η ομάδα Creo είναι μέλος της καλλιτεχνικής ομάδας Ρέον και έχει επιχορηγηθεί από το ΕΚΕΘΕΧ για το ερευνητικό έργο «Ceci n’est pas un siege» το 2009. Με το έργο «GODOT» απέσπασε το α΄ βραβείο Silver Snowflake στο διεθνές φεστιβάλ του Σεράγεβο Sarajevo Winter Festival το 2012. Επιλέχθηκε ως χορογράφος της ελληνικής συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Homme@home μέσω του κέντρου χορού Ι.Ρ. Ντάνκαν, με την παράσταση «Le feu» (Πολωνία). Είναι συνεργαζόμενη καλλιτέχνιδα με το Κέντρο Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν από το 2011.

Τα τελευταία χρόνια είναι υπεύθυνη σε πολυδιάστατο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για χορευτές και δημόσια σχολεία τη «Σκυτάλη» και ασχολείται με κινητική έρευνα πάνω στη σχέση παραδοσιακού και σύγχρονου χορού. Μαζί με τον Γιώργο Αμέντα διεξάγει μία ακόμα έρευνα πάνω στη σχέση ήχου και κίνησης με το έργο «track00».

Στο θέατρο έχει κάνει την επιμέλεια κίνησης στα έργα «Η Μπέμπα» και «Η φθορά» του Δημήτρη Τσεκούρα και στο έργο «Τερματικός σταθμός» του Κ. Τζαμιώτη σε σκηνοθεσία Ορέστη Τάτση, καθώς και στο έργο «Περιμένοντας τον Γκοντό» θέατρο τέχνης Κάρολος Κουν, σκηνοθεσία Κωστή Καπελώνη.

Εχει διδάξει σύγχρονο χορό και αυτοσχεδιασμό σε πολλά στούντιο και σχολές της Αθήνας και της περιφέρειας, στο διεθνές φεστιβάλ χορού Καλαμάτας και στο διεθνούς φεστιβάλ χορού «La Becquée» στη Βρέστη. Διδάσκει σύγχρονο χορό και αυτοσχεδιασμό στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού «Ραλλού Μάνου». Είναι μέλος του Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων.