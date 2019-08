Νύχτες Πρεμιέρας: Οι ελληνικές ταινίες μικρού μήκους που θα διαγωνιστούν

Στην τελική ευθεία για το επετειακό 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας (18-29/9), ανακοινώθηκαν οι ταινίες που θα διαγωνιστούν στο τμήμα των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους.



Για τη φετινή 25η διοργάνωση οι συμμετοχές ξεπέρασαν και τον περσινό αριθμό-ρεκόρ (244) φτάνοντας τις τριακόσιες έντεκα (311). Η διαδικασία επιλογής των ταινιών από την ομάδα προγραμματισμού του φεστιβάλ ολοκληρώθηκε και επιλέχθηκαν 47 ταινίες που θα διεκδικήσουν τα βραβεία της 25ης διοργάνωσης.



Η κριτική επιτροπή που αποτελείται από τους Αμάντα Λιβανού (πρόεδρος επιτροπής, παραγωγός), Λίνα Νικολακοπούλου (στιχουργός), Χρήστο Βούπουρα, (σκηνοθέτης), Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου (ηθοποιός) και Δημήτρη Βραχνό (ραδιοφωνικός παραγωγός, διευθυντής προγράμματος στον σταθμό Μελωδία), θα κρίνει τις ταινίες και θα απονείμει τα βραβεία: Α’ Καλύτερης Ταινίας, Β’ Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερου Σεναρίου, Καλύτερης Ανδρικής και Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας.



Το 1ο Βραβείο και το 2ο Βραβείο Καλύτερης ταινίας συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα (2.000 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα), με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Ποιες είναι οι ταινίες



Αναλυτικά οι ταινίες που θα διαγωνιστούν είναι (σε αλφαβητική σειρά βάσει τίτλου):



Αναδιοργάνωση (Αιμίλιος Αβραάμ)

Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό κι Εμάς (Βασίλης Kεκάτος)

Τo Βάρος της Θάλασσας (Κωστής Αλεβίζος)

Βασιλικός (Βαγγέλης Σέρφας)

Βίαιη εξίσωση (Αντώνης Ντούσιας)

Για Χρόνια Πλάγιαζα Νωρίς (Ιάκωβος Παναγόπουλος)

Γιαζίντι (Έκτωρ Σακαλόγλου)

Γιος (Κώστας Τατάρογλου)

Γραίγος (Αλέξανδρος Κόντος)

Ο Δίκαιος (Χρήστος Πυθαράς)

Ελληνικόν (Κωνσταντίνος Πρέπης)

Ιφιγένεια: Όχι πια Δάκρυα (Γιώργος Γεωργακόπουλος)

Τα Καναρίνια (Γιώργος Κυβερνήτης)

Καρτ Ποστάλ Από Το Τέλος Του Κόσμου (Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος)

Ο Μάγκας (Αλέξανδρος Κακανιάρης)

Μέσα μου Βλέπω Μονάχα Θάλασσα (Γιώργος Κυβερνήτης, Νεφέλη Οικονόμου Πάντζου, Μαρία Σιδηροπούλου, Αλέξης Χατζηγιάννης)

Ο Μηχανικός (Δημήτρης Κοτσέλης)

Μίλα (Ανδρέας Βακαλιός)

Όλες οι Φωτιές η Φωτιά (Ευθύμης Kosemund Σανίδης)

Ο Σκύλος του Χαμομήλι (Κωστής Χαραμουντάνης)

Στο Δωμάτιο (Γεωργία Σωτήρχου)

Τζένη και Γιάννης (Νικολέτα Λεούση)

Φυγή (Λάουρα Νέρη)

Φυστίκια Αιγίνης (Σάββας Σταύρου)

Ο Χειροπαλαιστής (Γιώργος Γούσης)

Χίμαιρα (Μελπομένη)

A Patch of Blue (Μέμη Κούπα)

Alpha Male (Χρήστος Δημολίκας)

Automatic (Έμμα Δοξιάδη)

Cedar Wolf (Σοφία Γεωργοβασίλη)

Chekhov’s Gun (Χρήστος Αργυρός)

Chopper (Γιώργος Καψανάκης)

Cloud (Μιχάλης Δημητρίου)

Draw with Me (Κωνσταντίνος Βενετόπουλος)

Heat Wave (Φωκίων Ξένος)

Hyped (’Αλκης Παπασταθόπουλος)

I am Mackenzie (’Αρτεμις Αναστασιάδου)

Index (Νικόλας Κολοβός)

Ivan (Παναγιώτης Κουντουράς)

Off Guard (Ντάινα Παπαδάκη)

One (Στέλλα Σερέφογλου)

Oxytocin (Κωνσταντίνος Καρδακάρης)

Sable Noir (Θανάσης Τρουμπούκης)

Sad Girl Weekend (Δημήτρης Τσακαλέας, Λήδα Βαρτζιώτη)

Seawolf (Χρήστος Σιταρίδης)

W (Στέλιος Κουπετώρης)

Wax and Feathers (Μάριος Λιζίδης)

Εκτός Διαγωνιστικού θα προβληθούν οι ταινίες:

Ηλεκτρικός Κύκνος (Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη)

Λεωφόρος Πατησίων (Θανάσης Νεοφώτιστος)

Ρουζ (Κωστής Θεοδοσόπουλος)



Με ιδιαίτερη φροντίδα το Διαγωνιστικό Τμήμα Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους των Νυχτών Πρεμιέρας βοηθά - για σχεδόν μια δεκαετία - τις νέες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους να βρουν τον δρόμο τους προς τη μεγάλη οθόνη και να συναντήσουν το κοινό τους. Μια αγάπη και εμπιστοσύνη που ανταποδίδουν και οι Έλληνες και Ελληνίδες δημιουργοί καταθέτοντας με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό τις ταινίες τους στις Νύχτες Πρεμιέρας, οι οποίες φτάνουν να εκπροσωπούν δυναμικά το πιο δημιουργικό κομμάτι της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής.



Έχοντας παρουσιάσει συνολικά περισσότερες από 400 ταινίες από το 2012, το Διαγωνιστικό Τμήμα των Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους είναι αναπόσπαστο κομμάτι και του επετειακού 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας.

Πότε θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα του Φεστιβάλ



Το φετινό πλήρες πρόγραμμα του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας θα ανακοινωθεί στη συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019, στον πολυχώρο του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις, τις προβολές, καθώς και τις δράσεις του 25ου Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, θα βρείτε στο www.aiff.gr



Το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας πραγματοποιείται με την οικονομική ενίσχυση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πηγή: iefimerida.gr