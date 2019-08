Το μουσικό σχήμα «Απ’ τα κουμπάκια ανάμεσα» στον Ξενώνα των Χρωμάτων

Συναυλία στο Λαύκο

Μουσική εκδήλωση διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαύκου «Η Δράση», την Δευτέρα 12 Αυγούστου στις 9 το βράδυ.

Ενα μουσικό σύνολο με πρωταγωνιστή το ακορντεόν, που διαπερνά τα σύνορα και το χρόνο, είναι το σχήμα με το πρωτότυπο όνομα «Απ’ τα κουμπάκια ανάμεσα» που ταξιδεύει σε χώρες του εξωτερικού με «πρεσβευτές» γνωστούς καλλιτέχνες. Γαλλία και Edith Piaf. Αργεντινή και Astor Piazzolla. Αθήνα και Αττίκ. Πορτογαλία και fado.Ιταλία και tarantella. Θράκη, Μακεδονία, Βαλκάνια.

Το μουσικό σχήμα απαρτίζουν οι: Ελσα Μουρατίδου, τραγούδι, Θάνος Σταυρίδης, ακορντεόν, Γιάννης Καρακαλπακίδης, κοντραμπάσο.

Η Έλσα Μουρατίδου έχει συνεργαστεί με πολλούς αξιόλογους καλλιτέχνες την ελληνικής σκηνής όπως: Μ. Μητσιάς, Αντ. Καλογιάννης, Β. Λέκκας, Στ. Παχίδης, Δ. Ζερβουδάκης, Γ. Καζαντζής, Π. Θεοχαρίδης, Μ. Θωίδου & Drasta, Μ. Χατζημανώλης, Ανδ. Καρακότας, Μαριώ, Μελίνα Κανά, Λιζέτα Καλημέρη, Φωτεινή Βελεσιώτου, Δώρος Δημοσθένους, Plaza Ensemble κ.α. Έχει τραγουδήσει για το θέατρο σε μεγάλο αριθμό παραστάσεων με το Κ.Θ.Β.Ε. αλλά και με ιδιωτικούς φορείς.

Ο Θάνος Σταυρίδης είναι ένας απ’ τους πιο αναγνωρισμένους μουσικούς στον χώρο του ακορντεόν με συνεργασίες τόσο σε παραστάσεις όσο και στην δισκογραφία με κάποιους απ’ τους μεγαλύτερους και πιο γνωστούς τραγουδιστές, αλλά και συνθέτες και μουσικούς τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα Βαλκάνια, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Γιώργος Νταλάρας, ΣωκράτηςΜάλαμας, Θανάσης Παπακωνσταντίνου, Έλλη Πασπαλά κ.α.

Ο Γιάννης Καρακαλπακίδης έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως Δημήτρη Μπάση, Λιζέτα Καλημέρη, Αντώνη Βαρδή, Αρετή Κετιμέ, Dilek Koc, Gorkem Soulis, Μαριώ, Nedyalko Nedyalkov, Samir Kurtov κ.α. Έχει πάρει μέρος ως μουσικός, στις εξής θεατρικές παραστάσεις: Dance me to the end of Greece, έχει συμπράξει με την ορχήστρα “Original Tiroler Kaiserjagermusik” της Αυστρίας στο Κονγρέσο του Innsbruck υπό τον μαέστρο Oberstleutnant Hannes Apfolteler ερμηνεύοντας το «Άξιον Εστί» του Μίκη Θεοδωράκη.