Η Μέριλ Στριπ τιμώμενο πρόσωπο στο Φεστιβάλ του Τορόντο

Η Μέριλ Στριπ θα είναι η τιμώμενη ηθοποιός στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) 2019, στη διάρκεια του οποίου θα της απονεμηθεί το Tribute Actor Award, το βραβείο για το σύνολο της καριέρας και του έργου της.

Η βραβευμένη με Oscar και Emmy ηθοποιός θα παραλάβει το βραβείο στις 9 Σεπτεμβρίου στο Tribute Gala του TIFF, εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Η Μέριλ Στριπ θα βρεθεί επίσης στο Τορόντο για να προωθήσει την τελευταία της ταινία, με τίτλο "The Laundromat" του Στίβεν Σόντερμπεργκ, θρίλερ με θέμα το σκάνδαλο Panama Papers που θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ.

«Η Μέριλ Στριπ είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο ταλαντούχες και πολύπλευρες ηθοποιούς της γενιάς της. Η τεράστια συμβολή της στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση και στη θεατρική σκηνή συνεχίζεται εδώ και πέντε δεκαετίες, από τους πρώτους ρόλους της στις ταινίες "The Deer Hunter", "Kramer vs Kramer" και "Sophie’s Choice" καθώς και στα φιλμ "The Devil Wears Prada" και "The Post" έχει ενσαρκώσει χαρακτήρες που είναι τόσο ενδιαφέροντες όσο και διαχρονικοί» ανέφερε σύμφωνα με το THR η Τζοάνα Βισέντε, συν-επικεφαλής του TIFF.

Η Μέρι Στριπ έχει κερδίσει τρία Όσκαρ για τις ερμηνείες στις ταινίες The Iron Lady, Sophie’s Choice και την Kramer vs Kramer. Επίσης έχει στην κατοχή της Emmy για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη μίνι σειρά του HBO "Angels in America".

Ο πιο πρόσφατος τηλεοπτικός της ρόλος είναι στη δημοφιλή σειρά "Big Little Lies".

Το 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο θα διεξαχθεί στις 5-15 Σεπτεμβρίου.

