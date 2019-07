Βολιώτης χορευτής διαπρέπει

Ο Στέφανος Δημουλάς πρωτοχορευτής στη νέα παραγωγή της Εθνικής Οπερας Ουαλίας

Ο βραβευμένος Ελληνας χορευτής Στέφανος Δημουλάς, πρόσφατα στο εξώφυλλο του «Attitude Magazine», συμμετέχει ως πρωτοχορευτής στον ρόλο του «Dragonfly» στη νέα παραγωγή της Εθνικής Οπερας της Ουαλίας «The Cunning Little Vixen» του Leoš Janáček, τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Η δημοφιλής όπερα θα εκτελεστεί από μεγάλα ονόματα του χώρου, όπως οι Claudio Otelli, Aoife Miskelly, Peter Van Hulleon, σε βρετανικό τουρνέ, ξεκινώντας με πρόβες τον ερχόμενο Αύγουστο.

Ο Στέφανος Δημουλάς, πρώην υπότροφος της Βασιλικής Ακαδημίας Μπαλέτου της Σκωτίας με σπουδές στο Modern Ballet, γεννημένος στον Βόλο, έχει χορέψει για τη Βασιλική Οπερα του Λονδίνου, τα Εθνικά Μπαλέτα της Κορέας και της Σκωτίας, το Royal College of Music, το National Geographic των Ηνωμένων Πολιτειών και το BBC 1. Συμμετείχε στην παγκόσμια περιοδεία του μιούζικαλ Voices of the Amazon, ενώ έχει συνεργαστεί με τη Jennifer Hudson, την Candi Staton, τους Röyksopp, την Alicia Keys στα MTV EMA Awards και την Kate Moss.

Ξεκίνησε τα πρώτα καλλιτεχνικά βήματα στη δημοτική σχολή χορού του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου και έδειξε πολύ νωρίς το ταλέντο του στον χορό. Οι Βολιώτες θυμούνται τον μικρό τότε Στέφανο να συμμετέχει στον «Καρυοθραύστη», μια υπέροχη χορευτική παράσταση που είχε παρουσιαστεί στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου, παρουσία πλήθους κόσμου. Ο Στέφανος ξεδίπλωσε το ταλέντο του για να κατακτήσει με σταθερά βήματα την κορυφή με πληθώρα επιτυχημένων εμφανίσεων που συνεχίζονται.