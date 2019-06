Ετήσια έκθεση σπουδαστικών εργασιών του ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου

Την Τετάρτη 19 Ιουνίου και ώρα 20.30 το ΙΙΕΚ της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, θα παρουσιάσει στο χώρο της σχολής την Ετήσια Έκθεση Σπουδαστικών Εργασιών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα δοθούν στους αριστούχους σπουδαστές οι υποτροφίες για την επόμενη εκπαιδευτική χρονιά.

Παράλληλα θα γίνουν και τα εγκαίνια της περιοδεύουσας έκθεσης Κοσμήματος του Erasmus+ προγράμματος, "The Future is our Jewel’, στο οποίο συμμετέχει το τμήμα κοσμήματος της Σχολής.

Στην περιοδεύουσα αυτή έκθεση θα παρουσιαστούν δημιουργίες σπουδαστών από τις 6 σχολές, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Αγγλίας, που συμμετέχουν στο έργο.

Οι σπουδαστές των ειδικοτήτων του τομέα των Εφαρμοσμένων Τεχνών – Γραφιστικής, Κεραμικής, Κοσμήματος, Σχεδιαστή Μόδας, Συντήρησης Έργων Τέχνης και Φωτογραφίας, θα παρουσιάσουν εργασίες και projects μεταφέροντας στους επισκέπτες φρέσκιες ιδέες, ενώ οι σπουδαστές των τομέων, Μαγειρικής Τέχνης, Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής και Τουρισμού, θα ετοιμάσουν μπουφέ με πρωτότυπα γλυκά και αλμυρά εδέσματα, καθώς και δροσιστικά ποτά.

Όλες τις ημέρες τις προετοιμασίας της έκθεσης αρωγοί των σπουδαστών στέκονται οι Εκπαιδευτές του Δημοτικού ΙΙΕΚ, ενώ σε όλη την εκπαιδευτική χρονιά το ΙΙΕΚ είχε τη συμπαράσταση και την υποστήριξη της Προέδρου κ. Σ. Χάλαρη, του Αντιπροέδρου κ. Γ.Σουϊπα καθώς και όλου του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ.

Η έκθεση θα διαρκέσει όλο το καλοκαίρι μέχρι και τον Οκτώβριο που ξεκινούν τα μαθήματα της νέας χρονιάς και θα είναι επισκέψιμη καθημερινά από τις 9.00π.μ. – 15.00μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή σε κάποια από τις ειδικότητες μπορούν με την επίσκεψη τους στην έκθεση να λάβουν και πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών της κάθε ειδικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο 2421056446 και στη σελίδα του ΙΙΕΚ Δήμου Βόλου, diek.gr