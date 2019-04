Νέο τραγούδι μετά από 37 χρόνια από τους ABBA

Ο Μπιορν Ουλβέους των ABBA ανακοίνωσε ότι οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν ένα νέο τραγούδι τον «Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο» από το τετραμελές σουηδικό ποπ γκρουπ, 37 χρόνια μετά το τελευταίο τους άλμπουμ.

Ο ηγέτης των ABBA δήλωσε στην εφημερίδα «Ekstra Bladet» της Δανίας ότι «χρειαζόμαστε πολύ χρόνο» για τη δημιουργία του βίντεο με τα avatar των μελών του συγκροτήματος προσθέτοντας ότι το πρότζεκτ «έχει καθυστερήσει πάρα πολύ».

Οι ABBA, ένα από τα πιο εμπορικά επιτυχημένα συγκροτήματα στην ιστορία της ποπ/ντίσκο μουσικής, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad και Agnetha Faltskog έχουν ανακοινώσει ότι επανασυνδέθηκαν για να σχεδιάσουν μια εικονική περιοδεία με ψηφιακά είδωλα και ότι ένα από τα δύο νέα τραγούδια τους έχει τίτλο «I Still Have Faith in You».

Το σουηδικό συγκρότημα γνώρισε τεράστια φήμη κερδίζοντας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 1974 με το «Waterloo» και έκανε μεγάλες επιτυχίες τη δεκαετία του ’70, όπως τα «Dancing Queen», «Take a chance on me», «Mamma Mia» κ.ά.

[newsit.gr]