Συνάντηση χειροτεχνών στο Βόλο

Στον πολυχώρο Τσαλαπάτα «ταξιδεύει» σήμερα και αύριο το μεγαλύτερο φεστιβάλ

Με αρκετές συμμετοχές πραγματοποιείται σήμερα Σάββατο 6 και αύριο Κυριακή 7 Απριλίου η μεγαλύτερη σε δημοτικότητα και επισκεψιμότητα γιορτή της χειροτεχνίας και του Do-ItYourself, «Χειροτέχνικα» στον πολυχώρο Τσαλαπάτα. Η διοργάνωση έχει πανελλαδικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε έμπειρους, αλλά και επίδοξους χειροτέχνες όλων των ηλικιών.

Σε μια έκταση εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων, ειδικά διαμορφωμένη με αίθουσες εκδηλώσεων, εστιατόρια και δυνατότητα υπαίθριου πάρκινγκ, δίνεται η ευκαιρία στους επισκέπτες να ενημερωθούν για πολλαπλές πτυχές της αγαπημένης τους ασχολίας, να αγοράσουν υλικά κι εξοπλισμό και να έρθουν σε επαφή με έμπειρους επαγγελματίες του χώρου, αποκομίζοντας συμβουλές και τεχνογνωσία. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ προσφέρεται μια εξαιρετικά μεγάλη πληθώρα Craftrooms με ευρεία ποικιλία θεμάτων. Το Skag Deco Room με κύριο αντικείμενο τη χαρτοκοπτική, το Sugar&Cake Room για τους λάτρεις των γλυκών, το Bosch&Dremel Room για τους.. μάστορες και τα Yellow και White Rooms με ποικίλη ύλη, είναι η ιδανική πρόταση για τους επισκέπτες που δεν αρέσκονται στην απλή παρακολούθηση και αποζητούν τη δημιουργία.

Οι δράσεις συντονίζονται από κορυφαίους επαγγελματίες όπως Βάλια Μπινίκου (ftiaxto.gr), Αμάντα Μωραΐτη (Amanda’sCreations), Μαριάννα Παλάντζα (Skag), Λουίζα Διγενή (The Cakers) και πολλοί ακόμη.

Επιπλέον, παρουσιάσεις και ομιλίες ειδικών σχετικά με όλα τα πεδία ενασχόλησης με την τέχνη το crafting και do it yourself, προσφέρονται δωρεάν στο κοινό όλες τις μέρες, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή ατόμων όλων των επιπέδων γνώσης ανεξαιρέτως.

Παράλληλα τρεις καθιερωμένοι στον χώρο ομιλητές, θα δώσουν συμβουλές σταδιοδρομίας σε όλους τους φιλόδοξους crafters: Η Βάλια Μπινίκου θα αναπτύξει τις θεματικές: «Τι να πουλήσω τελικά; Επιλέγοντας το προϊόν που θα σε αναδείξει». Ο Αντώνης Δαυίδ: «Πώς φωτογραφίζουμε ένα προϊόν με απλά μέσα» ο Ζαχαρίας Πολυμενάκος από το Creative Bizlab θα αναλύσει « Ολα τα βήματα για τη δημιουργία ενός e-shop».

Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους.

Στη «Χειροτέχνικα» δεν προσφέρεται μόνο τεχνογνωσία αλλά και υλικά σε όλους τους επισκέπτες, ώστε να περάσουν από τη γνώση στην πράξη. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Market, θα είναι διαθέσιμα περίπτερα των γνωστότερων προμηθευτών υλικών και εργαλείων του χώρου, προσφέροντας στον επισκέπτη την ευκαιρία να εξασφαλίσει οτιδήποτε χρειάζεται για τα έργα του, όσο εξειδικευμένο κι αν είναι. Μια ευρεία γκάμα από εμπόρους, αντιπροσώπους αλλά και καταστήματα, φέρνει το Market στην καρδιά του φεστιβάλ.

Χορηγός επικοινωνίας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ.