Τι θα γίνει στη «Χειροτέχνικα Θεσσαλίας 2019» στον Βόλο;

Οι μέρες περνούν, το πρώτο σαββατοκύριακο του Απριλίου πλησιάζει, οπότε και τίθεται το εύλογο ερώτημα.. Τι θα γίνει στη Χειροτέχνικα Θεσσαλίας 2019, στις 6 και 7 Απριλίου στον πολυχώρο Τσαλαπάτα, στον Βόλο;

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το πλούσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες για όλους τους τομείς της χειροποίητης δημιουργίας στις οποίες παρέχεται γνώση και σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, για όλους τους φίλους του Handicraft και του Do-It-Yourself.

Πάντα υπό την καθοδήγηση των πιο έμπειρων και εξειδικευμένων επαγγελματιών του χώρου!

Η καρδιά του φεστιβάλ χτυπάει φυσικά στα Craftrooms, όπου η γνώση παίρνει σχήμα και μορφή μέσω της πρακτικής εφαρμογής.

Πέντε διαφορετικής θεματολογίας δωμάτια, φιλοξενούν συνολικά 40 σεμινάρια για όλα τα γούστα και επίπεδα γνώσεων, όπου ο κάθε συμμετέχοντας δημιουργεί επιτόπου ένα χειροτέχνημα (με υλικά που παρέχονται από τη διοργάνωση) το οποίο μπορεί να πάρει μαζί του κατά την αναχώρησή του.

Ας τα γνωρίσουμε καλύτερα..

1) Skag Deco Craft Room

Ένα από τα μεγαλύτερα και διαχρονικότερα ονόματα στον χώρο των χαρτικών, δίνει το παρόν μέσω 8 σεμιναρίων στα οποία δίνεται έμφαση στη δημιουργία μέσω decoupage και scrapbooking, στη διακόσμηση τετραδίων και ντοσιέ, στη ζωγραφική με χρώματα κιμωλίας, stencils και glitter pens και σε πολλά άλλα!

Εισηγήτρια θα είναι η Μαριάννα Παλάντζα από το Marianna’s Team της Skag.



· Πρωτότυπο γάντι κουζίνας

· Εξώφυλλο τετραδίου με σχέδιο ονειροπαγίδα

· Πασχαλινή γυάλα για κουλουράκια

· Διακόσμηση κλασέρ μέσω scrapbooking



· Ξύλινο vintage λαμπαδόκουτο

· Χρωμοδημιουργίες

· Πασχαλινό αυγό σε Flex Style

· Υφασμάτινη patchwork τσάντα

2) Bosch & Dremel Craft Room

Οι δύο μεγαλύτεροι εκπρόσωποι στον χώρο των πολυεργαλείων, η Bosch και η Dremel, ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας καθοδηγούν στη δημιουργία κοσμημάτων και διακοσμητικών χώρου μέσω της επεξεργασίας υλικών όπως ξύλο, ασήμι, μπρούτζο και γυαλί. Ρολόι τοίχου, μενταγιόν, σκουλαρίκια, βάζο, καρφίτσα και καθρέφτης είναι μόλις κάποια από τα αντικείμενα που θα λάβουν υπόσταση σε 8 σεμινάρια, πάντα με τη χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας.

Εισηγήτριες θα είναι η Βάλια Μπινίκου από το ftiaxto.gr, η καθηγήτρια τέχνης Λίλα Διαμαντοπούλου και η Φωτεινή Τατάρογλου από το Ξύλο Πελεκητό.



· Ξύλινο ρολόι τοίχου

· Γεωμετρικό μενταγιόν με ασημοκόλληση μετάλλων

· Βάζο από γυαλί και ξύλο

· Σφυρήλατα σκουλαρίκια από αλπακά



· Καρφίτσα από ξύλο και μέταλλο

· Διακοσμητικός καθρέφτης με χαραγμένα σχέδια

· Δαχτυλίδι με ασημοκόλληση

· Ξύλινο διακοσμητικό με κρεμαστό φαναράκι

3) Sugar & Cake Craft Room

Και ποιος δεν αγαπάει τα γλυκά; Πώς θα σας φαινόταν όμως να φτιάξετε και χειροποίητες δημιουργίες με αυτά;

Μέσω των 8 σεμιναρίων του δωματίου, θα μάθετε να χειρίζεστε το όλο και πιο δημοφιλές υλικό της ζαχαρόπαστας για να διακοσμήσετε με αυτό μπισκότα, να κατασκευάσετε ζαχαρένιο μπουκέτο με άνθη, ακόμα και να φτιάξετε από το μηδέν μια πασχαλινή διακοσμητική φιγούρα! Όσο για τους λάτρεις των κλασικών ιδεών, μπορούν να μάθουν πώς να φτιάξουν βήμα-βήμα την πιο εντυπωσιακή επικάλυψη και διακόσμηση τούρτας!

Την καθοδήγηση στο.. γλυκό αυτό ταξίδι, αναλαμβάνουν η Λουίζα Διγενή και η Ελισάβετ Αρμάου από το TheCakers.



· Διακόσμηση πασχαλινών μπισκότων με ζαχαρόπαστα (Σάββατο & Κυριακή)

· Κατασκευή μπουκέτου με ζαχαρόπαστα (Σάββατο & Κυριακή)

· Κατασκευή πασχαλινής φιγούρας από ζαχαρόπαστα

· Διακόσμηση μπισκότων σε σχήμα ζώων με ζαχαρόπαστα

· Επικάλυψη & διακόσμηση τούρτας

· Διακόσμηση μπισκότων με την τεχνική των στένσιλ

4) Yellow Craft Room

Ένα ποτπουρί από δημιουργίες περιμένει το κοινό της Χειροτέχνικα στο Yellow Room όπου μια ομάδα ειδικών από ποικίλους τομείς της χειροτεχνίας θα παραδώσουν σεμινάρια για όλα τα.. βαλάντια.

Κατασκευή κοσμημάτων, επεξεργασία υγρού γυαλιού και σιλικόνης με προϊόντα Reschimica από τη Scholart, καλλιγραφία με μαρκαδόρους-πινέλα της Pentel, κοσμήματα και διακοσμητικά με υλικά Powertex, πλέξιμο Amigurumi και πολλά άλλα σας περιμένουν για 2 μέρες γεμάτες δημιουργία!

Την ομάδα του δωματίου απαρτίζουν η χειροτέχνις Νίκη Παυλάκη, η καλλιγράφος Ελπίδα Ζαχαράκη, η Μαριάννα Κοντοέ από την Powertex, η Μέλλω Λυχναρά-Τουφεξή από την ομάδα Γυναίκες Δημιουργοίκαι η κοσμηματοτεχνίτης Ρούλα Πουρπουδιά.



· Κόσμημα για τον λαιμό από μέταλλο και χάντρες

· Εισαγωγή στο υγρό γυαλί και στις φόρμες σιλικόνης

· Πασχαλινό αυγό με υλικά Powertex και μεικτές τεχνικές

· Εισαγωγή στο Amigurumi με πλεκτό ζωάκι



· Μενταγιόν από σύρμα και χάντρες

· Εισαγωγή στην καλλιγραφία

· Εναλλακτικό κόσμημα με Powertex και ανακυκλώσιμα υλικά

5) White Craft Room

Ακόμα ένα δωμάτιο με κεντρικό θέμα την ποικιλία, όπου πρωταγωνιστούν οι ιδέες για διακόσμηση σπιτιού.

Ονειροπαγίδα, πασχαλινά διακοσμητικά, πίνακας με mixed media, μακραμέ και πρωτότυπα διακοσμητικά (μέχρι κι από θαλασσόξυλα!) κλέβουν την παράσταση και μας προσκαλούν στη δημιουργία τους μέσω πολλών και διαφορετικών τεχνικών.

Εισηγήτρια θα είναι η Αμάντα Μωραΐτη από το Amanda’s Handmade Creations.



· Ονειροπαγίδα με τεχνική μακραμέ

· Σύνθεση για το πασχαλινό τραπέζι από αυγουλοθήκες

· Διακοσμητική κότα από σύρμα και ύφασμα

· Εντυπωσιακός πίνακας με mixed media



· Διακοσμητικό μακραμέ τοίχου με θαλασσόξυλο

· Ανοιξιάτικο στεφάνι με λουλούδια για την πόρτα

· Σύνθεση τραπεζιού για πασχαλινά αυγά από θαλασσόξυλα

· Ρομαντικό διακοσμητικό κλουβί από βιβλίο

Ημερίδα Δημιουργικού Επιχειρίν

Το Σάββατο 6 Απριλίου, θα πραγματοποιηθούν 3 ομιλίες με κεντρικό θέμα την επιχειρηματικότητα στον τομέα της χειροποίητης δημιουργίας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη (με την προϋπόθεση ηλεκτρονικής προεγγραφής), με την ημερίδα να απευθύνεται σε όλους όσους αναζητούν επιχειρηματικές ιδέες και συμβουλές, καθώς και στρατηγικές, για τη σταδιοδρομία τους στην ολοένα και εξελισσόμενη βιομηχανία του Handicraft και του Do-It-Yourself.

Απευθύνεται τόσο σε δημιουργούς οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα, όσο και σε επιχειρηματίες οι οποίοι αναζητούν καινούργιες ιδέες για την ανάπτυξη και εξέλιξη των δραστηριοτήτων τους.

Τον ρόλο των ομιλητών, αναλαμβάνουν 3 έμπειροι επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι θα μεταλαμπαδεύσουν στους συμμετέχοντες μυστικά και τακτικές του τομέα των προϊόντων χειροτεχνίας, αντλούμενα από την προσωπική τους πολύχρονη πορεία.



· Ζαχαρίας Πολυμενάκος (Creative Bizlab): Πώς να στήσετε μία κερδοφόρα δημιουργική επιχείρηση στο Etsy.com και όχι μόνο

· Βάλια Μπινίκου (ftiaxto.gr): Τι να πουλήσω τελικά; Επιλέγοντας το προϊόν που θα σε αναδείξει

· Αντώνης Δαυίδ (anthonydavidphoto.com): Η δύναμη της φωτογραφίας και τα μυστικά της επιτυχημένης φωτογράφησης με απλά μέσα.



Τέλος, δε θα μπορούσε να υπάρξει φεστιβάλ χωρίς τους εκθέτες οι οποίοι μέσω μιας εξαιρετικά μεγάλης ποικιλίας προϊόντων, θα εφοδιάσουν τους επισκέπτες με υλικά και εργαλεία χειροτεχνίας, όλα σε αρμονία με τις τελευταίες τάσεις και τεχνολογίες στον χώρο.

Η Skag με την τεράστια ποικιλία της σε χαρτικά είδη, η Powertex με τα πρωτοποριακά υλικά της, η πρωτοπόρος στον τομέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης 3D Hub Volos, η The Cakers με τις ζαχαροπλαστικές της δημιουργίες, η Diamond Dotz με πληθώρα υλικών χειροτεχνίας, το βιβλιοπωλείο Ματιές με τη μεγάλη ποικιλία του σε γραφικά είδη και οι Γυναίκες Δημιουργοί που προωθούν τη γυναικεία παρουσία στον χώρο της χειροποίητης δημιουργίας, δίνουν δυναμικά το παρόν και μετατρέπουν τη Χειροτέχνικα Θεσσαλίας, στο μεγαλύτερο σημείο συνάντησης για crafters από τον νομό αλλά και όλη την Ελλάδα!

Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ

https://xeirotexnika.gr/

Το group της διοργάνωσης στο Facebook

https://www.facebook.com/xeirotexnika/



και τη σελίδα του event

https://www.facebook.com/events/370682743750486/

"Σας περιμένουμε όλους στη μεγαλύτερη γιορτή της χειροτεχνίας, πάντα με τη σφραγίδα Χειροτέχνικα!", αναφέρουν οι διοργανωτές.

