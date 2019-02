Οι νικητές των βραβείων «Κάρολος Κουν»

Η Κατερίνα Χέλμη, ο Δήμος Αβδελιώδης, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο αρχιμουσικός Γιώργος Πέτρου, ο συνθέτης Χρήστος Σαμαράς καθώς και άλλοι επιφανείς καλλιτέχνες από το θέατρο και τη μουσική ήταν οι μεγάλοι νικητές των Βραβείων «Κάρολος Κουν» και των Βραβείων Κριτικών, Μουσικής, Θεάτρου και Χορού 2018, τα οποία απονεμήθηκαν σήμερα στο Ολύμπια, Δημοτικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

Η Κατερίνα Χέλμη, απέσπασε το Μεγάλο Βραβείο Θεάτρου, για τη συμμετοχή της στη παράσταση «Πατρίδα Τώρα- 8 ώρες και 35 λεπτά», που παρουσιάστηκε την περσινή σεζόν στο Θέατρο «Σταθμός» αλλά και για την προσφορά της συνολικά στο Ελληνικό θέατρο. Μάλιστα, στον λόγο της, ευχαρίστησε ιδιαιτέρως, τους "δασκάλους" στην υποκριτική. "Το βραβείο αυτό θέλω να το αφιερώσω στον Βολανάκη, ο οποίος υπήρξε για μένα ο μέντορας μου, ο δάσκαλος αλλά και ένας μεγάλος καλλιτέχνης" τόνισε η ίδια.

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη τιμήθηκε με το Βραβείο Αρχαίου Δράματος, για τον ρόλο της Άτοσσας στους "Πέρσες" του Αισχύλου σε σκηνοθεσία ’Αρη Μπινιάρη. "Ο ρόλος αυτός ήταν μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές της καριέρας μου" είπε η αγαπημένη ηθοποιός, παραλαμβάνοντας το βραβείο. "Θα ήθελα να το αφιερώσω σε τρεις σημαντικούς ανθρώπους: στον Μηνά Χατζησάββα, στον Γιώργο Μιχαηλίδη αλλά και στον Αριστοτέλη Αποσκίτη» συνέχισε η ίδια, κάνοντας την αίθουσα να ξεσπάσει σε χειροκροτήματα.

Το Βραβείο Χορού δόθηκε στον διεθνώς καταξιωμένο χορογράφο Αντώνη Φωνιαδάκη για την χοροθεατρική παράσταση "Γαλαξίας" που παρουσίασε στο Θέατρο Rex. Ο σκηνοθέτης Δήμος Αβδελιώδης πήρε το Βραβείο "Κάρολος Κουν" σκηνοθεσίας ελληνικού έργου, για τη σκηνοθεσία του "Επιτάφιου" του Περικλή στην Οικία Κατακουζηνού. "Πρόκειται για μια μεγάλη τιμή για την δουλειά μου, μιας και τα τελευταία χρόνια θέλω μέσα από τα έργα μου να αναδεικνύεται ο λόγος των συγγραφέων. Αυτό κάνω στο θέατρο" σχολίασε.

Το Μεγάλο βραβείο μουσικής απονεμήθηκε στον αρχιμουσικό Γιώργο Πέτρου για την καθοριστική συμβολή του στην καλλιέργεια της παλαιάς μουσικής στην Ελλάδα και την διεθνή καταξίωση του έργου του και στον καθηγητή και συνθέτη Χρήστο Σαμαρά για την μακροχρόνια σημαντική συνθετική, ερευνητική και μουσικοπαιδαγωγική προσφορά του στην ελληνική έντεχνη / λόγια μουσική.

Το Βραβείο Διεθνούς Θεατρικού Ρεπερτορίου δόθηκε στον σκηνοθέτη Jean-Paul Denizon και στους ηθοποιούς Γιάννη Σταματίου και Ελένη Παπαχριστοπούλου για την παράσταση του έργου "Οι Καρέκλες" του Ιονέσκο στο θέατρο "Εκστάν". Η Δέσποινα Σαραφείδου απέσπασε το Βραβείο "Κάρολος Κουν" ερμηνείας ηθοποιού σε ελληνικό έργο για τον ρόλο της Σάρας στη "Θυσία του Αβραάμ" του Βιτσέντζου Κορνάρου στο θέατρο "Σταθμός" ενώ ο Τσιμάρας Τζανάτος πήρε το Βραβείο δραματουργίας ελληνικού έργου "Κάρολος Κουν" για το έργο "Η δεσποινίς Δυστυχία" που παρουσιάστηκε στο θέατρο "Φούρνος".

Την τελετή απονομής που παρουσίασε ο κριτικός χορού και παλαιός παραγωγός του Τρίτου Προγράμματος Ανδρέας Ρικάκης, διοργάνωσαν ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και η Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.

Τα Βραβεία «Κάρολος Κουν» απένειμαν ο πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ Κωνσταντίνος Μπιτζάνης, ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ Αθανάσιος Τσιούρας και η Λαρίσα Βέργου, ηθοποιός και μέλος του ΔΣ ΟΠΑΝΔΑ.

Ακολουθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΩΝ 2018:

ΒΡΑΒΕΙΑ «ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ» 2018

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ» ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στον Δήμο Αβδελιώδη για τη σκηνοθεσία του «Επιτάφιου» του Περικλή στην Οικία

Άγγελου Κατακουζηνού

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ» ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Στην Δέσποινα Σαραφείδου για τον ρόλο της Σάρας στη «Θυσία του Αβραάμ» του

Βιτσέντζου Κορνάρου στο θέατρο ’Σταθμός’

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ» ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στον Τσιμάρα Τζανάτο για το έργο «Η δεσποινίς Δυστυχία» που παρουσιάστηκε στο

θέατρο ’Φούρνος’

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2018

ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Το Βραβείο απονέμεται εξίσου στους (αλφαβητικώς):

1) αρχιμουσικό Γιώργο Πέτρου για την καθοριστική συμβολή του στην καλλιέργεια της παλαιάς μουσικής στην Ελλάδα και την διεθνή καταξίωση του έργου του.

2) καθηγητή και συνθέτη Χρήστο Σαμαρά για την μακροχρόνια σημαντική συνθετική, ερευνητική και μουσικοπαιδαγωγική προσφορά του στην ελληνική

έντεχνη / λόγια μουσική.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

Στο σύγγραμμα Dimitri Mitropoulos and his Works in the 1920s. The Introduction of Musical Modernism in Greece, του Γιώργου Σακαλλιέρου, έκδοση Κέντρου Ελληνικής Μουσικής, Αθήνα 2016

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Βραβείο: στον τετραπλό δίσκο "Το Καλώς Συγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο" του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, ερμηνευμένο από την πιανίστα Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, έκδοση της δισκογραφικής εταιρείας First Hand Records (2018)

Έπαινος: στον δίσκο «Triptychon» με έργα μουσικής δωματίου της συνθέτριας Καλλιόπης Τσουπάκη ερμηνευμένα από το DoelenKwartet του Ρότερνταμ, έκδοση της δισκογραφικής εταιρείας Cybele (2016)

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Στο Samos Young Artists Festival που διοργανώνει το Ίδρυμα Schwarz επί 9 συναπτά έτη στο Πυθαγόρειο της Σάμου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΝΕΟ Ή ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Στον Κωνσταντίνο Δεστούνη για την ερμηνεία του στο "Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων" του Άλφρεντ Σνίτκε (Μέγαρο Μουσικής 27-10-2017) και την ηχογράφηση των πιανιστικών απάντων του Θεόδωρου Αντωνίου.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ 2018

ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ

Στην Κατερίνα Χέλμη για τη συμμετοχή της στην παράσταση "Πατρίδα Τώρα - 8 ώρες και 35 λεπτά" της Φωτεινής Τσαλίκογλου στο θέατρο "Σταθμός" και την συνολική προσφορά της στο νεοελληνικό Θέατρο.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Στην Καρυοφυλλιά Καραμπέτη για τον ρόλο της Άτοσσας στους "Πέρσες" του Αισχύλου, με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ

Στον σκηνοθέτη Jean-Paul Denizon και τους ηθοποιούς Γιάννη Σταματίου και Ελένη Παπαχριστοπούλου για την παράσταση του έργου "Οι Καρέκλες" του Ιονέσκο στο θέατρο "Εκστάν".

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΝΕΟ ή ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Το βραβείο απονέμεται από κοινού και εξ ημισείας στους:

1) Χρήστο Σουγάρη για τις τραγωδίες «Αίας» και «Οιδίπους Τύραννος» που σκηνοθέτησε στα θέατρα "Θησείον" και "Βασιλάκου"

2) Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη για τον "Ζητιάνο" του Καρκαβίτσα που δραματοποίησε και σκηνοθέτησε στο "Από Μηχανής" Θέατρο.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΧΟΡΟΥ

Στον Αντώνη Φωνιαδάκη για την χοροθεατρική παράσταση «Γαλαξίας» στο Θέατρο Rex