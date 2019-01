Πέθανε στα 66 του ο τραγουδιστής Τζέιμς Ινγκραμ

Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ένα από τους μεγαλύτερους αστέρες της R&B μουσικής τις δεκαετίες του 1980 και 1990, Τζέιμς Ίνγκραμ.

Η πρώτη του νούμερο 1 επιτυχία ήταν το «Baby, Come to Me» του 1982, ένα ντουέτο με την Πάτι Όστιν. Ήταν γνωστός για τη δουλειά που έκανε σε soundtrack ταινιών, όπως το ντουέτο του με τη Λίντα Ρόντσταντ «Somewhere Out There» για την ταινία κινούμενων σχεδίων του 1986 «An American Tail». Το ντουέτο έφτασε στο νούμερο 2 και κέρδισε ένα Grammy.

Ο Ίνγκραμ ήταν υποψήφιος για 14 βραβεία Grammy από το 1982 μέχρι το 1996.

Κέρδισε Grammy στην κατηγορία Καλύτερη R&B Ανδρική Ερμηνεία για το «One Hundred Ways» και στην κατηγορία Καλύτερη R&B Ερμηνεία Ντουέτου ή Συγκροτήματος για τη συνεργασία με τον Μάικλ ΜακΝτόναλντ στο «Yah Mo B There».

Οι υποψηφιότητες του για βραβείο Oscar για το καλύτερο τραγούδι ήρθαν το 1994 και το 1995 για τα τραγούδια του «Beethoven’s 2nd» και «Junior», σύμφωνα με το Variety.

Μαζί με τον Κουίνσι Τζόουνς είχαν γράψει μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μάικλ Τζάκσον, το «P.Y.T.» (Pretty Young Thing). Συναντήθηκε ξανά με τον Τζόουνς και τον Τζάκσον όταν τραγούδησε το «We Are the World», μαζί με πολλούς άλλους καλλιτέχνες.

Ο Τζέιμς Ίνγκραμ γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1952 και μεγάλωσε στο Άκρον του Οχάιο. Τραγουδούσε σε χορωδία εκκλησίας - ο πατέρας του ήταν ιερέας - και έμαθε να παίζει πιάνο. Μετά το γυμνάσιο σπούδασε μουσική και μετακόμισε στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το TMΖ, πηγές κοντά στον τραγουδιστή ανέφεραν πως ο Τζέιμς Ίνγκραμ έδινε μάχη για μεγάλο χρονικό διάστημα με τον καρκίνο. Άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.