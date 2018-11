Δωρεάν εργαστήριο αυτοσχεδιασμού στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου

Τρεις εξαιρετικούς μουσικούς παρουσιάζει το Δημοτικό Ωδείο Βόλου, της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου στο εργαστήριο που διοργανώνεται αύριο Κυριακή 11 Νοεμβρίου, 16.00 έως 18.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Ερση Σαράτση» του Δημοτικού Ωδείου Βόλου, καθώς και στη συναυλία που διοργανώνεται μεθαύριο 12 Νοεμβρίου, ώρα 20:30 και πάλι στο Δ.Ω.Β.

Πρόκειται για τους μουσικούς Jonas Labhart, Improviser, Saxophonist, Composer, Lecturer at Zurich University of the Arts, την Laura Schuler, Violinist, Composer και τον Berni Doessegger, Percussion player, Theoretician, Artist.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία του Ωδείου, τηλ. επικοινωνίας 2421036992.