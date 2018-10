Πολιτισμός Βολιώτης με διεθνή δράση Πέθανε ο ηθοποιός Νίκος Κούρος Δωρεάν είσοδος στα μουσεία την 28η Οκτωβρίου Διεθνές φεστιβάλ κιθάρας στον Βόλο Τελευταία νέα απο Πολιτισμός Γιώργος Φουντούλης: Προέκταση της καρδιάς η κιθάρα Τελευταία ενημέρωση: 2018-10-22, 18:13:34 Ο διακεκριμένος σολίστ – καθηγητής κιθάρας μιλά στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ με αφορμή την έναρξη του 37ου παγκόσμιου φεστιβάλ κιθάρας Βόλου Ο σολίστ – καθηγητής κιθάρας και συνθέτης με διεθνή καριέρα και σημαντική παρουσία στη δισκογραφία και στη βιβλιογραφία Γιώργος Φουντούλης, το 2015 ίδρυσε την Κιθαριστική Ορχήστρα Βόλου, η οποία πολύ σύντομα απέκτησε διεθνή ακτινοβολία και αποτελεί σημείο αναφοράς στη διεθνή μουσική σκηνή. Αύριο Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στις 8 στην Εξωραϊστική Λέσχη Βόλου ανοίγει τις πύλες του το 37ο παγκόσμιο φεστιβάλ κιθάρας Βόλου, με την 1η θεματική ενότητα που είναι το αφιέρωμα στη Μαίρη Τσακνάκη – Γαβαλά. Συνέντευξη στην ΕΛΕΝΑ ΝΤΑΒΛΑΜΑΝΟΥ, εκπαιδευτικό - συγγραφέα Κύριε Φουντούλη, πείτε μας λίγα λόγια για το 37ο παγκόσμιο φεστιβάλ κιθάρας Βόλου. Το 37ο παγκόσμιο φεστιβάλ κιθάρας Βόλου αρχίζει αύριο Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στις 20.00 στην Εξωραϊστική Λέσχη Βόλου με το μεγάλο αφιέρωμα στη Μαίρη Τσακνάκη – Γαβαλά, με τη συμμετοχή της Κιθαριστικής Ορχήστρας Βόλου και τελειώνει τον Φεβρουάριο με το μεγάλο αφιέρωμα στον Mauro Giuliani και την έκθεση του προσωπικού του αρχείου που έρχεται από την Ιταλία (Μουσείο Μ. Giuliani) και είναι το σημαντικότερο δρώμενο στην ιστορία της κιθάρας στην Ελλάδα και στην Κύπρο!!! Με δυνατά ονόματα από Ιταλία, Γαλλία, Αμερική, Ρωσία, Πολωνία, Ολλανδία, κ.ά., με το μεγάλο αφιέρωμα στη Μαίρη Τσακνάκη – Γαβαλά, με το μεγάλο αφιέρωμα στον Mauro Giuliani, με πρωταγωνίστρια την Κιθαριστική Ορχήστρα Βόλου (υποψήφια για το παγκόσμιο βραβείο «Queen Orchestra in the World») με 10 θεματικές ενότητες, με διεθνείς διαγωνισμούς, με νέες παγκόσμιες πρωτιές και με πολύ σημαντικές ανακοινώσεις που προκαλούν το παγκόσμιο ενδιαφέρον, έρχεται το 37ο παγκόσμιο φεστιβάλ κιθάρας Βόλου. Το τελευταίο διάστημα γίνεται πολύς λόγος για την Κιθαριστική Ορχήστρα Βόλου. Τι γίνεται ακριβώς με αυτό το μουσικό σύνολο και πώς μπήκε στη ζωή μας; Η Κιθαριστική Ορχήστρα Βόλου είναι το νέο στολίδι της πόλης μας. Είναι πλέον μια ορχήστρα με διεθνή ακτινοβολία που μέρα με τη μέρα γίνεται σύμβολο για Έλληνες και ξένους κιθαρίστες, συνθέτες, μουσικούς και φιλότεχνους. Συμμετέχει εντατικά σε πανελλήνιες και διεθνείς διοργανώσεις ενώ σε κάθε της πέρασμα αποσπά διθυραμβικές κριτικές. Ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 με δική μου πρωτοβουλία, με μια μεγαλειώδη συναυλία στο πλαίσιο του παγκόσμιου φεστιβάλ κιθάρας Βόλου, υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλου και άλλων φορέων. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατέκτησε μια πολύ υψηλή θέση στη διεθνή μουσική σκηνή. Τον Μάρτιο του 2018 κατέκτησε τον τίτλο της υποψήφιας ορχήστρας για το παγκόσμιο βραβείο «Queen Orchestra in the World». Στην ορχήστρα συμμετέχουν περισσότερα από 150 μέλη (κιθαριστές, μουσικοί, τραγουδιστές, επαγγελματίες και ερασιτέχνες) από τον Βόλο και συνολικά 750 μέλη από άλλες πόλεις και από άλλες χώρες. Είναι η πιο πολυπληθής κιθαριστική ορχήστρα. Διευθύνεται από εμένα και από κορυφαίους μαέστρους απ’ όλο τον κόσμο (David Grimes, Michael NigroGregory Newton, Damien Aribert, Franscizek Wieczorek, Eric Penicaud, κ.ά.). Η Κιθαριστική Ορχήστρα Βόλου είναι η πρώτη και η μοναδική κιθαριστική ορχήστρα με μέλη από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια αυτόφωτη ορχήστρα με ευρύ ρεπερτόριο υψηλού επιπέδου και με δικές της παραγωγές. Έχουν ήδη αρχίσει οι πρώτες παγκόσμιες ηχογραφήσεις και εκδόσεις της Κιθαριστικής Ορχήστρας Βόλου σε νέα πρωτότυπα μουσικά έργα, τα οποία εμπλουτίζουν το διεθνές ρεπερτόριο και προσελκύσουν το ενδιαφέρον της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, πάντα υπό τη διεύθυνση και καθοδήγησή μου. Παράλληλα προετοιμάζεται πυρετωδώς η διεθνής περιοδεία της Κ.Ο.Β. με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 30 διεθνών οργανισμών. Υποστηρίζεται από δεκάδες φορείς υψηλού κύρους, τοπικής, πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας (Πρεσβείες, Πανεπιστήμια, Οργανισμούς, κ.λπ.) καθώς και από ένα διεθνές δίκτυο 48 πόλεων. Ποιο είναι το πλάνο της ορχήστρας για το προσεχές διάστημα; Το τελευταίο διάστημα αφουγκράστηκα στην ατμόσφαιρα έντονους παλμούς, δονήσεις, συχνότητες... και έλαβα δυνατές λήψεις ηχητικών κυμάτων... κι έτσι μέσα στο 2018 δημιουργήσαμε στην Κ.Ο.Β. δύο νέες μεγάλες παραγωγές. Η πρώτη μεγάλη παραγωγή της Κιθαριστικής Ορχήστρας Βόλου για το 2018 έχει τον τίτλο «Μεσόγειος». Πρόκειται για ένα ονειρικό μουσικό ταξίδι στα λιμάνια και στη μουσική των χωρών της Μεσογείου που θα γίνει πραγματικότητα. Η αρχή θα γίνει τον ερχόμενο Απρίλιο με την περιοδεία της ορχήστρας στη Γαλλία, με πρώτο σταθμό τη Μασσαλία. Η δεύτερη μεγάλη παραγωγή της Κ.Ο.Β. για το 2018 έχει τον τίτλο «Αλεξάνδρεια». H ιδέα για τη δημιουργία αυτή της παραγωγής με αυτό τον τίτλο, γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2018, στις εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας στον Βόλο, όπου συμμετείχε η Κιθαριστική Ορχήστρα Βόλου ως προσκεκλημένη του φορέα πολιτισμού «Μαγνήτων Κιβωτός» και όπου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος προανήγγειλε το θέμα της Ναυτικής Εβδομάδας 2019. Ευθύς εξαρχής αυτό αποτέλεσε το κίνητρο και το έναυσμα για την υλοποίηση μιας θεματικής παραγωγής - συναυλίας της Κ.Ο.Β. με κέντρο την Αλεξάνδρεια. Πρόκειται για μια μουσική περιπλάνηση σε μουσική δική μου και άλλων συνθετών και σε ποίηση των Απολλώνιου Ρόδιου (Αλεξανδρινός ποιητής και διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, 3ος αι. π.Χ.), Κ. Καβάφη, Μαίρης Γαβαλά κ.ά. Είναι ένα μουσικό «ταξίδι» με επιστροφή, που ξεκινά από την αρχαία Ιωλκό με προορισμό την Αλεξάνδρεια και επιστρέφει στην αρχαία Δημητριάδα ώς τον σύγχρονο Βόλο, μέσα από μελοποιημένα κείμενα και ποιήματα που είναι αντιπροσωπευτικά. Τα κείμενα αυτής της παραγωγής θα συμπεριληφθούν σε μια ειδική έκδοση υπό την επιμέλεια της Μαίρης Τσακνάκη - Γαβαλά. Η μουσική παραγωγή «Αλεξάνδρεια» θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένη το καλοκαίρι του 2019, με πρωταγωνίστρια την Κιθαριστική Ορχήστρα Βόλου και με τη συμμετοχή γνωστών Αλεξανδρινών καλλιτεχνών, καθώς και καλλιτεχνών του παγκόσμιου φεστιβάλ κιθάρας Βόλου. Τι σας συνδέει με τη Μαίρη Τσακνάκη - Γαβαλά; Τι σχέση έχει με την κιθάρα και πώς προέκυψε η τιμητική εκδήλωση στο πλαίσιο του φεστιβάλ κιθάρας που διοργανώνετε; Ευχαριστώ για την ερώτηση... Θα μιλήσω λίγο ποιητικά όπως αρμόζει στη Μαίρη... αλλά ειλικρινά. Η Μαίρη Τσακνάκη - Γαβαλά είναι ένας ήλιος που φωτίζει και ζεσταίνει με τις αχτίδες της ό,τι βρίσκεται στη μεγάλη εμβέλειά της. Είναι μια μεγάλη αγκαλιά που χωρά τους πάντες, πέρα και πάνω από προσωπικές αντιπαλότητες. Είναι η ψυχή μιας ζωής πολιτισμένης, που στο πέρασμά της "σπέρνει", "ποτίζει" και κινητοποιεί κάθε τι ζωντανό... Δίνει ζωή ακόμη και στα άψυχα... Είναι η ψυχή της κοινωνίας μας, η πηγή της ζωής, η ίδια η ζωή... το φως το αληθινό... Και όλα αυτά χωρίς υπερβολή... Όσοι τη γνωρίζουν θα προσθέσουν σ’ αυτά που λέω... και δεν θα αφαιρέσουν... Προσωπικά, αν είχα τις δυνατότητες, θα της απένειμα όλους τους επίτιμους τίτλους... της Προέδρου της Δημοκρατίας, πρωθυπουργού, υπουργού, δημάρχου... όλους τους τίτλους... Στον δικό μου μικρόκοσμο... το μόνο που μπόρεσα να κάνω για εκείνη είναι να μελοποιήσω τέσσερα δικά της ποιήματα και να της απονείμω από την καρδιά μου τον τίτλο του επίτιμου μέλους της Κιθαριστικής Ορχήστρας Βόλου. Δεν της τον χάρισα αυτό τον τίτλο... Τον κατέχει δικαιωματικά γιατί πέρασε από τις τάξεις της ορχήστρας ως μαθήτρια, κάθισε στο αναλόγιο, έπαιξε μουσική μαζί μας, στήριξε, στηρίζει και συντελεί στην πρόοδο αυτής της ορχήστρας που έγινε παγκόσμια. Κανείς δεν χαρίζει στη Μαίρη... Η Μαίρη χαρίζει την ψυχή της απ’ όπου περνά... και «τα δένδρα λυγίζουν»... και «οι πλανήτες μπαίνουν σε τροχιά» ... από εκτίμηση και σεβασμό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη για τη Μαίρη Γαβαλά και ευχαριστώ που για πρώτη φορά μού δίνεται η ευκαιρία να την καταθέσω δημόσια. Τα τέσσερα τελευταία φεστιβάλ, 34ο, 35ο, 36, και τώρα το 37ο, είναι ποτισμένα με την ενέργεια της Μαίρης. Είναι διαρκώς δίπλα μας, στο φεστιβάλ και στην ορχήστρα και στηρίζει ως πρέσβειρα του πολιτισμού τις εγχώριες, αλλά και τις διεθνείς μας σχέσεις στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Αμερική, στη Ρωσία, στη Μαδαγασκάρη, σε όλο τον κόσμο. Είναι και παραμένει για εμάς μόνιμη πηγή έμπνευσης, εμψύχωσης, δημιουργίας. Πιστεύει σ’ εμάς. Είναι για όλους μας μια μοναδική φίλη, μια σπουδαία μητέρα που μας αγκαλιάζει, μας ακολουθεί και μας στηρίζει σε κάθε μας βήμα. Το αφιέρωμα στο έργο της στο πλαίσιο του φεστιβάλ είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής για τη μεγάλη προσφορά της. Θέλοντας να εκφράσουμε την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας θα την ανακηρύξουμε επίτιμη πρόεδρο της Κιθαριστικής Ορχήστρας Βόλου και του παγκόσμιου φεστιβάλ κιθάρας Βόλου. Τελικά η κιθάρα είναι ένα πολυπρόσωπο όργανο που μπορεί να προσφέρει σε πολλά είδη μουσικής και να επιδράσει πάνω σε πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους... Πράγματι έτσι είναι... Γι΄ αυτό και ίσως είναι το πιο δημοφιλές μουσικό όργανο. Η κιθάρα είναι το μουσικό όργανο της καρδιάς... Είναι η προέκταση της καρδιάς.... Η κλασική κιθάρα είναι το μόνο μουσικό όργανο που όταν παίζουμε ακουμπά στη καρδιά.... Ίσως γι΄ αυτό έχει τα περισσότερα ηχοχρώματα από οποιοδήποτε άλλο μουσικό όργανο. Πολλές κιθάρες μαζί.... είναι πολλές καρδιές μαζί που δονούνται και εκπέμπουν ήχους καρδιακούς, ήχους αγαπητικούς, πλημμυρίζοντας το σύμπαν με συναισθήματα... Μια κιθαριστική ορχήστρα εκπέμπει πολλή αγάπη.... πολύ συναίσθημα.... Σχετίζεται άραγε η μουσική με την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης; Πριν λίγες μέρες, στο «Καφέ της Επιστήμης» στον νέο Πολυχώρο Τέχνης, άκουσα προσεχτικά την ομιλία σας περί συναισθηματικής νοημοσύνης και ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ειλικρινά σας συγχαίρω. Με την κ. Μαίρη Γαβαλά έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις γύρω από το θέμα αυτό. Είναι πλέον το ζητούμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο στο σπίτι, όσο και στα σχολεία κάθε μορφής, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο, πιο ευαίσθητο, πιο συναισθηματικό, πιο έξυπνο, πιο ανθρώπινο... Εμείς λοιπόν στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Κιθαριστικής Ορχήστρας Βόλου κάνουμε τη θεωρία πράξη... Εξασκούμε καθημερινά και σε βάθος τη συναισθηματική νοημοσύνη μας. Πώς το κάνουμε αυτό.... Για να διαβάσουμε, για να αποκωδικοποιήσουμε μια παρτιτούρα και να τη μετατρέψουμε σε ήχο, χρησιμοποιούμε τη νοημοσύνη μας. Για να ερμηνεύσουμε κάθε μουσικό έργο, για να το εμπλουτίσουμε με ηχοχρώματα ή για να προσθέσουμε ευαισθησία στον ήχο του, βάζουμε σε λειτουργία τα συναισθήματά μας... Ο συνδυασμός αυτών των δύο λειτουργιών είναι ένα παζλ που ενεργοποιεί και εξασκεί την συναισθηματική μας νοημοσύνη στον ύψιστο βαθμό. Στους κόλπους της Κιθαριστικής Ορχήστρας Βόλου γίνεται ένα πολύ σημαντικό και πολύπλευρο καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό έργο, το οποίο έχει ήδη καταξιωθεί διεθνώς και το οποίο έχουμε θέσει στη διάθεση της μοναδικής πόλης μας. Σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι πάντα επιτυχίες! Βιογραφικό του Γιώργου Φουντούλη Ο Γιώργος Φουντούλης γεννήθηκε στοΝ Βόλο. Από μικρή ηλικία επέλεξε τους δρόμους της μουσικής κάνοντας ολοκληρωμένες σπουδές σε ωδεία και Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, απ’ όπου αποφοίτησε ως διακεκριμένος αριστούχος παίρνοντας διπλώματα κιθάρας, Θεωρητικών, Μaster και Doctorate. Επίσης έλαβε μέρος σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπου απέσπασε πολλές τιμητικές διακρίσεις και βραβεία. Η επαγγελματική του δραστηριότητα συνοψίζεται στα εξής: Σολίστ – καθηγητής κιθάρας και συνθέτης με διεθνή καριέρα και σημαντική παρουσία στη δισκογραφία και στη βιβλιογραφία. Ως συνθέτης κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ στη μελοποίηση ποιητών. Έχει μελοποιήσει 120 ποιητές, μεταξύ των οποίων Ελύτη, Καβάφη, Σεφέρη, Βάρναλη, Ρίτσο, Πολυδούρη, Απολλώνιου Ρόδιου (3ος αι. πΧ.) και πάρα πολλούς άλλους. Από το 1982 μέχρι σήμερα, συνεργάζεται ως καθηγητής με πολλά ωδεία, Πανεπιστήμια και σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Από τις τάξεις του έχουν αποφοιτήσει εκατοντάδες κιθαριστές και μουσικοί που κάνουν καριέρα είτε ως σολίστ, είτε ως καθηγητές. Το 1991 ίδρυσε το ωδείο Φουντούλη στον Βόλο το οποίο λειτουργεί με καταξιωμένους παιδαγωγούς και καλλιτέχνες και διοργανώνει ειδικά προγράμματα σπουδών, εκδηλώσεις, σεμινάρια, φεστιβάλ, κ.λπ. Μέχρι σήμερα σχεδίασε και υλοποίησε με επιτυχία περισσότερες από 400 διεθνείς διοργανώσεις (φεστιβάλ, συνέδρια, κύκλους εκδηλώσεων κ.ά.) και εκατοντάδες εκδηλώσεις τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας. Από το 2004 ώς το 2006 διετέλεσε διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Γιαννιτσών προσφέροντας σημαντικό έργο, ενώ παράλληλα δημιούργησε νέους πολιτιστικούς θεσμούς στα Γιαννιτσά. Το 2010 ίδρυσε τον Πολυχώρο Τέχνης στον Βόλο, έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού στον οποίο φιλοξενήθηκαν χιλιάδες εκδηλώσεις και αποτέλεσε πρότυπο και σημείο αναφοράς για τα ελληνικά και διεθνή πολιτιστικά δρώμενα. Το 2015 ίδρυσε την Κιθαριστική Ορχήστρα Βόλου, η οποία πολύ σύντομα απέκτησε διεθνή ακτινοβολία και αποτελεί σημείο αναφοράς στη διεθνή μουσική σκηνή. Είναι εκπρόσωπος πολλών ξένων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Επίσης είναι καλλιτεχνικός διευθυντής σε πολλά καθιερωμένα ετήσια διεθνή φεστιβάλ. Είναι συνεργάτης του «BBC» και από το 2008 είναι σύμβουλος και παραγωγός της εκδοτικής εταιρείας «BERBEN» (Ιταλία). Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο Αποστολή σχολίου 5 + 5 = Δημοφιλέστερα σήμερα 1 Σαν σήμερα 27 Οκτωβρίου Τα σημαντικότερα γεγονότα της 27ης Οκτωβρίου ...» Διεθνή: 00:03:20 2 Μηνύματα ενότητας και αλληλεγγύης από τους μαθητές του Βόλου Παρουσία της υφυπουργού Εσωτερικών Μαρίνας Χρυσοβελώνη η καθιερωμένη παρέλαση αύριο το μεσημέρι...» Τοπικά: 11:09:44 3 Ξεκινά η δίκη για τη διπλή δολοφονία της Κύπρου Ζωντανεύει ξανά η διπλή δολοφονία της Κύπρου με θύματα το ζεύγος Χατζηγεωργίου...» Διεθνή: 12:03:16 4 Το 5ο Γυμνάσιο Βόλου υποδέχεται έναν παραολυμπιονίκη Τον παραολυμπιονίκη κολύμβησης Αντώνη Τσαπατάκη θα υποδεχθούν ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων,...» Τοπικά: 16:51:04 5 Δίκη για «μαϊμού» επιδόματα ΟΓΑ: Είπαν ότι επέστρεψαν τα οφειλόμενα ποσά Αρχισε χθες η εκδίκαση υπόθεσης απάτης από 17 άτομα σε βάρος του...» Τοπικά: 13:53:46