Διεθνές Συνέδριο Κλιματικής Αλλαγής: Το Μέλλον του Αγροδιατροφικού Τομέα, 9-11 Νοεμβρίου 2021

Οι αλυσιδωτές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής καθώς και οι απειλές και ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον αγροδιατροφικό τομέα, είναι το θέμα του ψηφιακού τριήμερου Διεθνούς Συνεδρίου «Climate Change: The Future of the Agrifood Sector».

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι Χρυσός Χορηγός και συν-διοργανωτής του Συνεδρίου, που διοργανώνει η «Νέα γεωργία Νέα Γενιά» και το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σε απογευματινές ώρες από την Τρίτη 9.11.2021 έως και την Πέμπτη 11.11.2021.

Στο συνέδριο συμμετέχουν περισσότεροι από 30 διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι εμπειρογνώμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο, εκπρόσωποι από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, της Δημόσιας Διοίκησης και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, αγρότες, επιχειρηματίες αλλά και στελέχη της αγοράς από τον ευρύτερο κλάδο της αγροδιατροφής.

Το Συνέδριο θα μεταδοθεί μέσω live streaming,από το κανάλι του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» στο YouTube.

Το registration link για τους συνέδρους είναι το https://www.eventbrite.com/e/199631522257

Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Ημέρα 1 / Τρίτη, Νοέμβριος 9, 2021

17.30-18.00

Καλωσόρισμα και χαιρετισμοί:

- Έφη Λαζαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά - Γεώργιος Παπαδάκης, Καθητηγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής, Τράπεζα Πειραιώς

18.00-19.00

Θεματική A: Αναδεικνύουμε την agenda της κλιματικής αλλαγής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο (climate policy)

Keynote 1.Α (18.00-18.15)

- Πρόδρομος Ζάνης, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Lead Author, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Panel 1.Α (18.15-19.10)

- Σπήλιος Λιβανός, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

- Τάσος Χανιώτης, Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας & Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

- Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων - Νίκος Μάντζαρης, Senior Policy Analyst & Partner, The Green Tank Συντονίστρια: Σοφία Παπαιωάννου, Δημοσιογράφος

19.10-19.15

5’ Διάλειμμα

19.15-20.20

Θεματική B: Κλιματική αλλαγή, επιπτώσεις, απειλές και ευκαιρίες στην Αγροδιατροφή

Keynote 1.Β (19.15-19.30)

- Jamie Morrison, Director and Strategic Programme Leader, Food and Agriculture Organization’s Food Systems Programme, FAO

19.30-19.35

5’ Διάλειμμα

Panel 1.Β (19.35-20.15)

- Δημήτρης Λάλας, Τέως Καθηγητής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών; Πρώην Πρόεδρος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

- Χρήστος Γιαννακάκης, Μέλος ΔΣ, Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ΕΛΓΑ, Πρόεδρος Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών & Αντιπρόεδρος Venus Growers Cooperative

- Ανδριάνα Καλιώρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διατροφής του Ανθρώπου & Τροφίμων, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

- Ανδρέας Καραμάνος, Επίτιμος Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Συντονιστής: Δημήτρης Βολουδάκης, Capacity Building Manager - Head of Unit, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά

20.15-20.20

Επισκόπηση ημέρας 1 & ανακοινώσεις για την ημέρα 2

Γεώργιος Παπαδάκης, Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ημέρα 2 / Τετάρτη, Νοέμβριος 10, 2021

18.00-19.05

Θεματική A: Το Παγκόσμιο Σύστημα Διατροφής και η Κλιματική Αλλαγή

Εισαγωγή (18.00-18.05)

- Αντώνης Παπαδόπουλος, Entrepreneurship Development Manager, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά

Keynote 2.A (18.05-18.20)

- Xenia Morin, Associate Teaching Professor, Undergraduate Program Director, Rutgers Center for Agriculture Food Ecosystems, Rutgers University

Panel 2.A (18.20-18.50)

- Kevin Lyons, Associate Professor, Rutgers University

- Αλεξία Μαχαίρα, Sustainable Retail & Corporate Communication Manager, ΑΒ Βασιλόπουλος

- Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, CEO, Μπορούμε

Συντονιστής: Robert M. Goodman, Executive Dean Emeritus, Rutgers University

Fireside chat 2.A (18.50-19.05)

- Sara Boettiger, Head of Global Public Affairs, Science & Sustainability, Senior Vice President, Crop Science Division, Bayer

- Καλλιόπη Πανούτσου, Senior Research Fellow, Imperial College

19:05-19:10

5’ Διάλειμμα

19.10-20.10

Θεματική B: Η αγορά της Κλιματικής Αλλαγής, προϊόντα με ουδέτερο κλιματικό αποτύπωμα (Climate Business)

Keynote 2.B (19.10-19.25)

- Timothy D. Searchinger, Researcher, World Resources Institute

Panel 2.B (19.25-20.05)

- Σέρκος Χαρουτουνιάν, Πρόεδρος, ΕΛΓΟ Δήμητρα

- Stefan Schwarzer, Schloss Tempelhof

- Γιώργος Π. Βλάχος, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών & Πρόεδρος, WWF Ελλάς

- Απόστολος Σίσκος, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της ENVIROMETRICS Συντονιστής: Νικόλαος Δεδούσης, Μονάδα Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα, Τράπεζα Πειραιώς

20.05-20.10

Επισκόπηση ημέρας 2 & ανακοινώσεις για την ημέρα 3

Γιώργος Παπαδάκης, Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ημέρα 3 / Πέμπτη, Νοέμβριος 11, 2021

17.00-18.10

Θεματική Α: Δράσεις προσαρμογής και μετριασμού, προβολή τεχνολογικών επιτευγμάτων και καλών πρακτικών (Climate Tech)

Εισαγωγή (17.00-17.05)

- Αντώνης Παπαδόπουλος, Entrepreneurship Development Manager, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά

Panel 3.Α (17.05-17.55)

- Παναγιώτης Μπαλαμπάνης, Deputy Head of Unit, DG Research & Innovation, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

- Aline Mosnier, Scientific Director, FABLE Pathways Consortium, UN Sustainable Development Solutions Network

- Σπύρος Φουντάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Νίκος Κανόπουλος, Πρόεδρος και CEO, Brite Solar

- Διονυσία Αγγελική Λύρα, Halophyte Agronomist, International Center for Biosaline Agriculture (ICBA)

- Βασίλειος Φθενάκης, Ιδρυτής και Διευθυντής, Center for Life Cycle Analysis, Columbia University

Συντονιστής: Γιώργος Παπαδάκης, Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Fireside chat 3.Α (17.55-18.10)

- Κώστας Κραββάς, Αγρότης

18.10-18.15

5’ Διάλειμμα

18.15-19.00

Θεματική Β: Κλιματική Αλλαγή και Επενδυτικές Ευκαιρίες

Panel 3.Β (18.15-18.55)

- Δημήτρης Παπαγιαννίδης, Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

- Βασίλειος Γαϊτανάρος, Διευθυντής Συμβολαιακής Τραπεζικής, Τράπεζα Πειραιώς - Αλέξανδρος Καρύδης, Συνιδρυτής, Sporos Fund

- Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Regional Mandate Manager, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Συντονιστής: Γιώργος Μακρής, Δημοσιογράφος

18.55-19.00

5’ Διάλειμμα

19.00-19.20

Τελικά Σχόλια

- Έφη Λαζαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά - Γεώργιος Παπαδάκης, Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών